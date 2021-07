El Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado este lunes la orden correspondiente para abonar a Ebrópolis los 26.000 euros pendientes del convenio, que asciende a 210.000 euros, 85.000 más que en 2018 y 2019.

Según fuentes municipales, la orden no se ha dado hasta que la fundación no ha justificado todas las tareas realizadas y acordadas en el convenio ya que, hasta que no se realiza este proceso, la Administración no puede abonar el 100% de la cuantía acordada. Este retraso en la tramitación por parte de Ebrópolis ha repercutido directamente en su plantilla, que a día de hoy todavía está a la espera de cobrar las nóminas de los meses de mayo y junio.

Desde el ayuntamiento, que matizan que el pago de los salarios de sus empleados es responsabilidad directa de la asociación, explican que tras haber autorizado el último abono la Fundación Ebrópolis no debería demorar más el ingreso de las nóminas de sus empleados.