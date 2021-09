El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos en contra de todos los grupos y el único apoyo del PP, una moción de VOX para que el consistorio fomente el uso correcto del lenguaje conforme a lo establecido por la Real Academia Española (RAE).

Este escueto texto de la moción es el que se ha votado después de que VOX aceptara una enmienda 'in voce' del PP que ha sustituido la propuesta inicial de VOX que solicitaba evitar el "uso abusivo e innecesario del desdoblamiento de género en las comunicaciones con los ciudadanos, en el uso por parte de los empleados municipales y en los procedimientos e instrucciones internas del Ayuntamiento de Zaragoza".

La concejal de VOX, Carmen Rouco, ha dicho que el masculino incluye a ambos géneros, tal y como dice la RAE y se puede distinguir en casos concretos, pero no de forma general porque se ha evolucionado de forma "artificial" hacia el lenguaje no sexista que no es lo mismo que inclusivo. Además es una "excusa" para captar fondos públicos.

Tras aceptar Rouco la enmienda 'in voce' la ha calificado de "muy tímida" y le ha advertido al PP: "Están perdiendo la batalla cultural desde hace mucho tiempo y no sabemos donde están. Definitivamente solo nos queda VOX".

Rouco también ha arremetido contra Ciudadanos y les ha dicho que "es una formación que no saben donde están y han pedido el norte", además "se ha doblegado a los postulados de la izquierda". "Cuando se carece de principios solo se juega la baza del mercantilismo político".

"Bazofia"

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha dicho que el votar a favor de la moción es estar en contra de la igualdad y es "bazofia". VOX quiere invisibilizar a las mujeres y perseguir al colectivo LGTBIQ, ha dicho, y se ha reivindicado heredera de las brujas quemadas en siglos pasados.

La concejal de ZeC, Luisa Broto, ha dicho que la diferencia entre lenguajes no sexista e inclusivo es que este último abarca identidades de género e incluye a otras realidades. El lenguaje inclusivo ayuda a dar salida a una realidad de la ciudad y la moción solo busca "crispación", ha considerado.

La concejal de Igualdad, María Antoñanzas, ha dicho que la mitad de la capacidad y del pensamiento humano se escribe en femenino. "El respeto a la sensibilidad de cada persona en el ejercicio de su libertad debe coexistir con lo que dice la RAE". Ha apostado por tender la mano para que, entre todos, se pueda hacer una sociedad más igualitaria y reflejar "sin miedo la diversidad que nos enriquece como nación".

El consejero municipal de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, ha dicho que, a veces, el lenguaje se utiliza ideológicamente para "estigmatizar" a los que no lo usan e incumpliendo normas gramaticales y causando "sorna" entre los colectivos que se pretende defender.

El edil del grupo municipal del PSOE, Antonio Barrachina, ha trasladado el apoyo a la moción porque el feminismo es una apuesta política y el PSOE "ha liderado en España las políticas de igualdad y aspiramos a seguir liderándolas". Ha considerado "incongruente" la moción porque la RAE aconseja utilizar el lenguaje de desdoblamiento entre femenino y masculino al igual que un informe del Parlamento europeo sobre lenguaje no sexista.