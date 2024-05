El PSOE exige a Chueca una reunión urgente 'ayuntamiento-DGA' tras la “operación parcheo” con la depuradora de La Cartuja

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido este martes a Natalia Chueca una reunión urgente de la comisión bilateral entre el consistorio y la DGA tras conocer la decisión "unilateral" por parte del Gobierno del PP de prorrogar seis años más la concesión de la depuradora de La Cartuja, de tal forma que, “ya que hacen gala siempre de su buena relación, el Gobierno de Azcón resuelva económicamente la situación de la depuración en Zaragoza”. Además, los socialistas pedirán en la reunión del Consejo de Administración de Ecociudad de este jueves “todas las explicaciones oportunas“.

Ranera ha calificado lo ocurrido como una “operación de parcheo, de vendas y de tiritas que intentan maquillar con que la actual concesionaria invertirá 7,2 millones de euros cuando la realidad es que es una patada hacia delante para no resolver este grave problema y los que venga detrás que arreen. Es más fácil prorrogar en vez de resolver el auténtico problema que es tener un plan estratégico para una nueva depuración en Zaragoza, en la que al menos tendríamos que invertir 100-150millones de euros, lo que es lamentable”.

La portavoz socialista, que ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal socialista Horacio Royo, ha calificado de “extrema gravedad” esta decisión que el Gobierno de Chueca ha tomado 24 días antes de acabar el plazo de la concesionaria y, lo que es peor, “después de 5 años en el Gobierno sin haber puesto encima de la mesa un plan estratégico como hizo en su día PSOE o ZEC”.

“Con esta prórroga, Chueca vuelve a repetir lo que hizo con el autobús, lo que es una muestra más de su incapacidad de gestión y de no resolver los verdaderos problemas de Zaragoza. Los únicos problemas de nuestra alcaldesa son su foto, su marketing en la plaza del Pilar y llevar a cabo ocurrencia tras ocurrencia”, ha lamentado.

Ranera ha recordado que la depuradora de La Cartuja se construyó hace 35 años, “cuando no existían Valdespartera ni Arcosur, la demografía era diferente, no se habían incorporado empresas con residuos industriales ni las exigencias de la UE respondían al momento actual. Es más, ni habían nacido entonces algunos concejales del PSOE”. Y es que, ha criticado, “Chueca no resuelve los verdaderos problemas de la ciudad, ni lleva a cabo retos de ciudad. Se dedica solo a parchear”.

"Ninguna mejora en depuración"

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha lamentado que esta decisión de la prórroga por parte del Gobierno de Chueca “no aporta a Zaragoza ninguna mejora en materia de depuración y lo único que hace es que la planta no se tenga que cerrar”.

Ha recordado que desde hace años, se lleva advirtiendo del problema de la depuración y, sin embargo, “el Gobierno del PP ha hecho oídos sordos de manera reiterada durante estos cinco años y no nos ha hecho ni caso. Pero tampoco ha puesto en marcha un anteproyecto de la nueva depuradora ni ha hecho análisis tećnicos de las necesidades, ni ha tomado ninguna decisión para licitar nuevos pliegos. Lo único que ha hecho ha sido buscar la confrontación con los gobiernos socialistas y, ahora con Azcón en el Gobierno de Aragón, el problema es el Gobierno de España”.

Advertencias que también han venido desde la CHE, ya en 2019, cuando trasladó al Ayuntamiento que la actual planta de La Cartuja está en los límites de su capacidad para cumplir los parámetros y que a partir de 2025, Zaragoza va a incumplir la normativa europea como consecuencia de la severidad de los parámetros exigidos.

Además, ha recordado Royo, “hace 2 años, la CHE advirtió de que estábamos en los límites admisibles en relación al vertido de aguas residuales de origen industrial. Lo puso negro sobre blanco y dijo que Zaragoza tenía que tomar una decisión inmediata sobre si llevaba a cabo inversiones en la actual depuradora, construía una nueva o incluso dos para usos industriales”.

“Ni hemos licitado la nueva explotación de La Cartuja, ni tenemos ni siquiera un anteproyecto de nueva depuradora. Lejos de eso, el Gobierno se nos descuelga con una nueva prórroga de un contrato fundamental, por el cual el Ayuntamiento va a gastar 80 millones de los zaragozanos durante los próximos 6 años a cambio de inversiones de 1 millón de euros anuales, para mantener la vida útil de la actual planta. Además, condena a la ciudad a no tener resuelto un problema fundamental como es la depuración de las aguas que afecta de forma directa a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente”.

Ha lamentado, además, que la decisión de esta prórroga por parte del Gobierno de Chueca “se produce después de 4 años de gestión que han dejado a Ecociudad con unas pérdidas récord de 5,4 millones y un endeudamiento de 12 millones que se ha tratado de ocultar con el único objetivo de acometer reformas de calles e inaugurarlas antes de las elecciones”.