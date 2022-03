Hace no muchas semanas que llegaron a Zaragoza las primeras bicis compartidas de alquiler y un poco más desde que operan en la ciudad las motos de Reby y Cabify, pero estos servicios ya están afrontado sus primeros problemas de funcionamiento. Según ha explicado este miércoles la concejala de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, durante la comisión de su área, las compañías que trabajan con estos vehículos en la capital aragonesa todavía no han podido desplegar sus flotas al completo porque no han recibido todos los vehículos adquiridos. Se debe, ha dicho Chueca, a la crisis de suministros a nivel global que lleva arrastrándose desde hace meses.

En lo que respecta a las bicicletas, Reby solo ha desplegado 168 de las 840 que debería haber habilitado ya. Y RideMovi, la otra empresa, dispone de 250 de las 1.250 que tendrían que estar funcionando. La escasez de vehículos hace que, en el caso por lo menos de la segunda compañía, no ofrezca sus servicios por toda la ciudad y haya barrios en los que no estén operando. Este hecho fue criticado por el concejal de ZeC, Alberto Cubero, porque supone un incumplimiento del pliego de condiciones que rigió el concurso para otorgar las nuevas licencias para poder operar. Cabify duplicará su presencia en Zaragoza en las próximas semanas con 20 coches más Sin embargo, Chueca pidió prudencia y paciencia, puesto que los problemas a los que se están enfrentando estas compañías son ajenos a ellas mismas. Asimismo, la concejala afirmó que han detectado ya que hay usuarios que aparcan las bicis en lugares no habilitados para ello, cuando en el contrato con estas empresas se explicita que, para poder terminar un viaje hay que haber estacionado correctamente. En este caso, la concejala de Movilidad explicó que todavía no están geolocalizados todos los aparcamientos que hay en la ciudad porque hay algunos que se han terminado hace poco y no ha dado tiempo a realizar este trámite. Cuando ya se haya hecho este trabajo, que depende del consistorio, Chueca advirtió que estarán vigilantes de que se cumpla lo convenido en el contrato y no haya bicis en las aceras. Recogida de firmas Asimismo, Chueca explicó que la valoración por parte de Reby y de RideMovi es diferente. La segunda, por el momento, «está por debajo de sus expectativas», con tan solo 200 usuarios registrados y 350 viajes semanales. Reby, por su parte, asegura que sí ha tenido una buena acogida y que ya alcanzan 450 viajes cada semana con sus bicis. En el caso de las motos son Reby, de nuevo, y Cabify, las que operan en Zaragoza, pero ninguna de las dos ha conseguido llegar a las 450 vehículos a los que se habían comprometido por contrato. Las causas son las mismas: la escasez de suministros y la incertidumbre en los mercados internacionales. El servicio Bizi Zaragoza pierde más de 4.000 abonados desde el inicio de la pandemia La parte positiva, contó la concejala, es la valoración de los usuarios, puesto que según las encuestas que se realizan al terminar los viajes la mayoría de los clientes opinan que el servicio es «muy bueno». No ocurre lo mismo con el servicio municipal de Bizi Zaragoza, el de las bicicletas con estaciones fijas y que resulta mucho más barato que los ciclos de Reby y RideMovi . En estos momentos hay tan solo 13.800 abonados, cuando en 2011 llegó a haber 39.000. El contrato para renovar este servicio se debería licitar en unos meses, si bien Chueca explicó que todavía no han tomado una decisión sobre su continuidad o sobre el modelo de explotación, puesto que el actual está desfasado y es deficitario. Sin embargo, ya hay usuarios del Bizi que parece que le ven las orejas al lobo. En Change.org ya hay una petición para que el equipo de PP y Cs no elimine este servicio que ya ha conseguido más de 1.000 firmas en dos semanas.