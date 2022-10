Jorge Azcón: "Lambán no va a adelantar las elecciones, pero si las convocara mañana sabe que las perdería"

Se le vio muy contento y emocionado el pasado sábado durante el pregón en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Sabe que esos momentos no los podrá volver vivir si se va a las Cortes?

(Sonríe) La decisión de dónde me presentaré no está tomada. Pero lo importante ahora es eso: el pregón del sábado me pareció espectacularmente emocionante.

Tiene estos días la agenda lógicamente llena. ¿Cómo compagina la exposición pública con la vida privada?

Mis dos hijos están estudiando fuera, con lo cual con los niños no tenemos problema. Y mi mujer es bastante comprensiva, aunque intento que me acompañe a muchos sitios. La agenda institucional estos días es intensa, pero también he guardado huecos para pasarlos en familia y con amigos.

Hablar de las Fiestas del Pilar es también hablar de la huelga en el servicio del bus urbano. ¿Qué salida le ve usted al conflicto?

Nosotros seguimos pensando que hay que votar la propuesta del SAMA. Es muy difícil explicarle a la gente que les estemos ofreciendo una subida del 16% a los conductores de autobús y que, sin embargo, los funcionarios municipales vayan a tener una subida del 9,5%. Creo que sería justo que unos señores que van a pasar de cobrar 35.000 euros a más de 41.000 y siguen en huelga aceptaran lo que pide una parte de la representación sindical, que es que se pueda votar en referéndum.

Pero esa parte del comité no ostenta la mayoría de delegados sindicales.

Pero creo que lo más justo sería que se votara. Aquí no estamos hablando de despedir a gente. Ni tampoco estamos hablando de que haya unas condiciones por debajo de la media, sino que están por encima. Y, por lo tanto, dejemos que se pueda votar en libertad.

Siempre se pone el foco en los trabajadores y se habla de sus sueldos, pero nunca de la empresa. ¿Qué responsabilidad puede tener Avanza en esto?

Pues seguro que la tendrá también. Pero es verdad que en este momento concreto las subidas salariales, los tantos por ciento y las condiciones que se ofrecen a la plantilla son las que son y por lo tanto...

La Romareda. Cada vez que se conocen novedades con respecto al nuevo estadio da la sensación de que tienen un plan ya trazado que no cuentan. La izquierda les acusa de oscurantismo. ¿Cuál es ese plan?

Todo el mundo conoce ese plan, otra cosa es que el PSOE se haya quedado fuera. Y el plan lo hemos explicado en muchas ocasiones. Primero era elegir la ubicación y esto era muy importante porque los costes de urbanización en un sitio no son los mismos que hacerlo en otro. Una vez decidimos eso hay que saber cómo lo vamos a pagar y qué modelo económico y de gestión va a tener. Este plan lo conté en el salón de plenos hace muchos meses. Otra cosa es que hubo algunos que no lo quisieron oír o no se lo quisieron creer.

Toca desvelar cómo se pagara el nuevo estadio.

Lo que el ayuntamiento quiere es que sea el Real Zaragoza el que lo pague. Esa es nuestra aspiración. Y que lo pague conforme al aprovechamiento económico que pueda dar el propio campo.

Pero esos aprovechamientos y la cesión del equipamiento tendrá que salir a licitación. Podría no ser el Zaragoza el que acabe encargándose de la gestión.

Por supuesto. Eso saldrá a licitación porque hay una ley de contratos que, evidentemente, no podemos saltarnos.

¿Y cuándo saldrá el concurso?

(Piensa) Pues yo espero que todas las condiciones estén fijadas dentro de pocos meses.

¿Antes del fin del mandato?

Lo importante es que esté, no me importa el final de la legislatura porque yo no voy a tener prisas electorales. Ese ha sido siempre uno de los grandes problemas que ha tenido el campo de fútbol. De hecho, por eso intenté generar un gran consenso nada más que se produjeron las elecciones de mayo del 2019, para que quedara tiempo suficiente para las siguientes elecciones y que el campo de fútbol no tuviera tanta controversia política. Pero llegó la pandemia y tuvimos que retrasarlo y ahora hay un elemento añadido que es fundamental, que es el Mundial de 2030. La última decisión de incorporar a Ucrania en la candidatura de España y Portugal todavía la refuerza más. Y Zaragoza no puede quedarse fuera.

En la primera bilateral entre el ayuntamiento y la DGA, justo antes de la pandemia, parece que hubo consenso en torno al nuevo estadio. ¿Por qué ha desaparecido?

El PSOE, por razones políticas, se ha quedado descolgado del proyecto de La Romareda y ha tenido un cambio evidente de postura. En esa primera bilateral las palabras de Lambán fueron: «Me siento concernido». Y él ha pasado de sentirse concernido con el campo a decir que no va a poner palos en la rueda. O sea, ha pasado de decir que iba a ayudar a decir que no va a ayudar, que lo que va a hacer es no estorbar. El proyecto de La Romareda tiene un amplísimo respaldo en la sociedad zaragozana, y a ellos ese respaldo les ha dado miedo político.

¿Cree que el PSOE se atrevería a judicializar ese plan?

Han dicho que no iban a poner palos en las ruedas, ¿no? Espero que cumplan su palabra de no estorbar.

Las fricciones entre la DGA y el ayuntamiento son evidentes, pero no son fáciles de explicar a los ciudadanos.

Hay que analizar las actitudes de unos y otros. Desde que llegué a la alcaldía de Zaragoza he buscado tener buenas relaciones con el Gobierno de Aragón, antes de la pandemia y durante toda la pandemia. Es verdad que hay un punto de inflexión en el que Lambán entiende que su liderazgo político está amenazado. Y en ese momento empieza a insultar copiando la estrategia de Sánchez. Lambán nos ha llamado populistas, nos ha llamado inmorales y nos ha llamado paranoicos en los últimos tiempos.

Y ese cambio de actitud coincide, según usted, con su ascenso al liderazgo del PP en Aragón.

Antes de que yo fuera presidente del PP, la relación institucional era una. Pero cuando yo soy presidente del PP, él antepone sus intereses políticos a las relaciones institucionales que tiene que haber entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque para Lambán lo importante es él y el PSOE.

Ahora andan enfrascados en una batalla por la deuda del tranvía y los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. También le acusan a usted de tener expedientes metidos en un cajón, como la modificación del planeamiento urbano de Torre Ramona, en Las Fuentes.

Me parece paradójico que los que están condenados por sentencias judiciales y no pagan lo que le deben al Ayuntamiento de Zaragoza nos acusen a nosotros de entorpecer. Cuando el Gobierno de Aragón fue condenado a pagar 25 millones de euros por el tranvía, lo que yo hice fue ofrecerle un pacto para fijar unas condiciones de pago que hubieran evitado cientos de miles de euros en intereses de demora. Y rechazó ese pacto. Todos los expedientes en los que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda avanzar en la tramitación lo va a hacer como ya lo está haciendo. A todos nos gustaría que hubiera expedientes que llevaran un ritmo más rápido del que llevan, pero también me gustaría a mí que me pagaran mucho más rápido el dinero que nos deben.

Volviendo a la política municipal. ¿Habrá presupuestos para 2023 en el ayuntamiento?

Confío en que sí.

Ha sido un mandato marcado por la pandemia y ahora por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Eso ha provocado que algunos de sus proyectos se hayan retrasado. ¿Hay alguno que no verá la luz y que le duela especialmente?

Los retrasos van a tener que ver con meses, no con años. Es verdad que la legislatura ha sido complicada, pero también es verdad que a pesar de todos los problemas económicos que tenemos, pese no haber recibido ayudas del Gobierno de España en muchos de los agujeros económicos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, va a ser la legislatura en la que bajemos impuestos, en la que se reduzca la deuda, en la que destinemos más dinero que nunca a la protección social y en la que invirtamos en los barrios más que en los últimos diez años.

En Zaragoza han bajado impuestos y al mismo tiempo piden dinero a otras administraciones. La rebaja del IBI va a suponer un ahorro a cada zaragozano de tres euros al año, pero el consistorio dejará de ingresar un millón y medio de euros en un momento complicado. ¿No son incompatibles ambos discursos?

No. El sistema de financiación es absolutamente distinto entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ellos están ingresando muchísimo más dinero fruto de la inflación del que está ingresando el Ayuntamiento de Zaragoza. Su recaudación está aumentando muy considerablemente y la nuestra no y lo que decimos es que sean solidarios con el ayuntamiento.

Gobierna en coalición con Cs. ¿Qué hubiera sido distinto en un mandato del PP en solitario al frente del ayuntamiento?

Pues yo no habría encontrado grandes diferencias. Me he encontrado muy cómodo gobernando con Ciudadanos. Los concejales de Cs han hecho un magnífico trabajo, empezando por la vicealcaldesa (Sara Fernández). Si ha habido discrepancias, que las ha podido haber, creo que han sido tan pequeñas que ni me acuerdo.

¿Ha afectado a su Gobierno la crisis interna de Cs?

No. Yo por lo menos no lo he notado. Los concejales de Cs están volcados en sus delegaciones y han hecho un gran trabajo.

¿Le gustaría contar con alguno de cara a las próximas elecciones?

Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha actuado siempre con lealtad, y yo quiero hacer lo mismo con ellos. Es verdad que hay muchos concejales y concejalas de Cs que tienen un inmenso valor político y sería una pérdida para la gestión del ayuntamiento que no tuvieran representación en la siguiente legislatura.

¿Teme que si Cs se desinfla en las elecciones el PP tenga más complicado repetir en la alcaldía?

No según los datos que yo tengo.

¿Y cuáles son esos datos que usted tiene?

Los datos que nosotros manejamos dicen que electoralmente el PP va a ser muy respaldado.

¿En Zaragoza o en Aragón?

Hablo de Zaragoza, de Aragón y de España. La media de encuestas publicadas habla de entre 7 y 8 puntos de ventaja del PP sobre el PSOE.

¿Le preocupa un posible adelanto electoral?

Ningún miedo. El PP está preparado para gobernar y está preparado por si mañana hubiera elecciones. Yo creo que Lambán no las va a convocar. Ha dado su palabra pero, en cualquier caso, si Lambán convoca elecciones mañana, sabe que las pierde.

Las puede perder pero gobernar si repite un pacto con otras fuerzas políticas.

No, no, no, no. Él sabe que si el PSOE mañana convoca elecciones no será la primera fuerza política, porque será el PP, y también sabe que por mucha mayoría Frankenstein aragonesa que quiera sumar, no va a tener una mayoría para gobernar en la siguiente legislatura. Y Lambán lo sabe.

Decía Lambán en una entrevista reciente en este diario que si hubiera elecciones él gobernaría.

Lambán dijo que él tenía la sensación de que gobernaría. Él tiene sensaciones, pero no los datos. Y nosotros tenemos los datos (sonríe). Las sensaciones son subjetivas, lo que dicen los datos y lo que dicen la inmensa mayoría de las encuestas que se publican es que el PSOE en Aragón lo tiene muy complicado para gobernar en la siguiente legislatura.

Pero si Cs se desinfla al PP solo le queda Vox para pactar. Y por muy bien que les vaya en las encuestas, llegar a la mayoría es muy complicado. ¿Se ve usted gobernando con Vox?

Nosotros nos miramos a nosotros mismos. En el PP aspiramos a tener gobiernos en solitario con mayorías suficientes tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón.

Hay gente que puede pensar en votarles pero a los que les gustaría saber antes si estaría dispuesto a pactar con Vox. Le insisto, ¿está dispuesto?

Es que lo que quiero es gobernar en solitario. Lo hemos repetido por activa y por pasiva.

¿No sería conveniente que el PP dijera ya quiénes son sus candidatos para las próximas elecciones?

Lo importante son los proyectos. Y aquí hay proyectos distintos. Con el PSOE, Aragón es de la comunidades autónomas en la que, objetivamente, más impuestos se pagan en España. Y los aragoneses con rentas medias y bajas son los segundos peor tratados en España (por el fisco). Y sin embargo, en Aragón seguimos siendo de las comunidades en las que más tienes que esperar para ser operado o en las que más días tienes que esperar para que te vea un especialista. Pagamos muchos impuestos y recibimos los peores servicios. Ese es el modelo del PSOE.

El otro día estuvo Lambán con Moreno Bonilla y tuvieron buenas palabras el uno para con el otro. ¿Le molesta que Lambán mantenga buenas relaciones con otros barones del PP?

Lambán ha ido a ver a Moreno Bonilla a Andalucía, pero yo creo que Moreno Bonilla vendrá a verme a mí a Zaragoza. Tengo mejor relación con Moreno Bonilla de la que tiene el señor Lambán.

¿Qué echa de menos en los Presupuestos Generales del Estado?

Muchísimas cosas. Me encantaría que Yesa fuera más rápido, que las conexiones del Pirineo fueran más rápidas, que estuviera presupuestado el 20% de ayuda para Teruel por la despoblación. Y me encantaría que la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza tuviera en cuenta la pérdida que hemos tenido en la plusvalía, la pérdida que tenemos con el transporte público o el incremento desbocado del coste de la energía, que no está previsto en los presupuestos... Por no decir todo lo que tiene que ver con las inversiones de la Expo. Seguimos teniendo equipamientos importantísimos en la Expo que dependen del Gobierno de España que siguen parados y son una oportunidad para la ciudad. Así que echo de menos muchísimas cosas. Hasta lo que sí que está en el presupuesto hubiera hacerlo de otra forma, como la comisaría de Mayandía, que yo propuse que fuera de otra manera.

¿Cómo?

Hubiera hecho una comisaría de Policía nueva. Por eso les ofrecimos los suelos en el Portillo, para despejar todo el frontal del edificio Pignatelli y que hubiera quedado toda una zona amplia zona verde.

En el Pignatelli tendrán pronto una reunión bilateral con Zaragoza. ¿Cree que pueden encauzar la relación con el ayuntamiento?

Lambán ha decidido ser el líder de la oposición en Zaragoza. El PSOE en el ayuntamiento tiene un serio problema y Lambán ha entendido que él puede solucionarlo ejerciendo él mismo la oposición. Se equivoca. El presidente del Gobierno de Aragón debería pensar en solucionar los problemas de los zaragozanos y los aragoneses, no en creárselos. Pero cuando cree que su papel es hacer de líder de la oposición en el ayuntamiento, porque a él le interesa electoral y políticamente, olvidándose de su papel institucional y de presidente, comete un tremendo error.

¿Cree que los ciudadanos entienden la guerra en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

El PP le ha ofrecido un acuerdo al PSOE para pactar una ley que permita que los jueces elijan a los jueces en la línea de lo que está pidiendo el comisario de Justicia de la UE, que hace poco vino aquí. Y por parte del PSOE lo que hubo fueron críticas al comisario de la UE. Tengo la sensación de que al PSOE le pasa con el CGPJ lo mismo que le pasa con el CIS, con el INE, con TVE y con tantas otras instituciones del Estado, que las quiere controlar.

Pero ahora son los magistrados conservadores los que ostentan la mayoría en el CGPJ porque fue Rajoy el que los nombró.

De lo que estamos hablando ahora no es de parches o de nombramientos aislados. Lo que defiende el PP es que tiene que darse una nueva fórmula para que esto no se vuelva a dar. Si de lo que quieren hablar es de un reparto de cromos va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo. Si de lo que hablamos es de una medida de regeneración democrática en la que se pacte un nuevo sistema de elección de jueces por parte de los jueces, sin que los políticos metan la mano, eso es lo que busca el PP y lo que propone la UE. Otra cosa es que al PSOE no le interese. Tengo la sospecha de que lo que quieren es controlar el CGPJ nombrando jueces afines.

¿No es justo lo que hizo Rajoy cuando fue presidente?

No. Lo que ha pasado durante toda la historia democrática de España es que se han hecho nombramientos por parte de los partidos políticos y del Congreso. El PSOE quiere mantener ese sistema de nombramientos políticos y lo que defiende el PP es que se cambie el sistema para que los jueces puedan elegir a una parte de los jueces y ser más independientes.

Pedro Santisteve, exalcalde, deja la política después de ocho años. ¿Qué habría sido Azcón si no hubiera sido político?

(Piensa) Lo que Azcón ha sido cuando no ha sido político es trabajador de una empresa en el sector privado. Aprendí mucho durante los cuatro años en los que estuve allí y el día que deje la política estoy convencido de que volveré a trabajar al sector privado.

No se vaya sin echar de menos la pregunta de este año: ¿Tratará de repetir como alcalde de Zaragoza o será candidato a presidir el Gobierno de Aragón?

Nada me hará más ilusión en mi carrera política que lo que viví en el pregón de estas Fiestas. La ilusión y la emoción, la alegría personal del pregón del sábado, no es comparable con ninguna otra situación que pueda vivir en política. Dicho eso, lo importante son los proyectos y el PP tiene un proyecto en el ayuntamiento a 10 años. Hemos cambiado la forma de gestionar en el consistorio y Zaragoza es referente ahora por muchas cosas. Europa se ha fijado en nosotros por nuestros proyectos en materia de sostenibilidad.

¿Quiere decir que ese plan a diez años en Zaragoza lo podría desarrollar otra persona?

Lo importante es que tenemos un proyecto que no finaliza esta legislatura porque faltan cosas por hacer. Seguimos siendo la ciudad más endeudada de España pese a que hemos reducido en más de 200 millones la deuda y bajando impuestos e invirtiendo más que en los últimos diez años. Pero el modelo de política de Vivienda, Servicios Públicos, Acción Social o inversiones en la ciudad no es de 4 años. Ese proyecto del PP tiene un recorrido de 10 años como mínimo. Tiene los cimientos y estoy convencido de que se va a llevar a cabo.

¿Llevar a cabo proyectos sin un líder con quien los ciudadanos se identifiquen no es más difícil?

Todos los proyectos de éxito tienen detrás un buen equipo. Y nosotros lo tenemos. Hemos formado un buen equipo con Cs, hay un buen equipo de concejales y un buen equipo de técnicos que gobiernan con nosotros. Eso es lo importante. Luego, a finales de este año o principios del que viene tomaremos las decisiones que afectan a las candidaturas.