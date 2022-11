Herrarte tilda de "anécdota" su ataque a Montero

La concejala de Cs y responsable de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha tildado de "anécdota" sus críticas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque ha reconocido que sus declaraciones fueron "tremendamente desacertadas" y que no le "duele en prendas rectificar".

La presión ha podido con la concejala, que ha convocado a los medios de comunicación en el consistorio. Ha sido de urgencia, tan solo ocho minutos antes de su comparecencia en los pasillos de la planta noble. La concejala ha comenzado criticando a la oposición, que ayer solicitó una junta de portavoces tras la comisión de Economía y Hacienda en la que la concejala de Cs declaró que "las mujeres de centro derecha han salido adelante por sus méritos, sin cuotas, frente a otras como Irene Montero que está donde está porque le ha fecundado el macho alfa, por eso es ministra -- referencia a Pablo Iglesias—Otras están donde están porque se han hecho pipi en la calle o han enseñado un pecho en una iglesia".

"La izquierda convocó una junta de portavoces para hablar sobre las declaraciones en el seno de la comisión y no acudió", ha denunciado. Dicho esto, ha admitido que estuvo "desacertada porque pudo ofender a alguien y porque políticamente ha desviado la atención de lo que es realmente importante, que es que hay una ministra --Irene Montero-- que ha sacado una ley (solo sí es sí) que está permitiendo que violadores, pederastas y todo tipo de delincuentes sexuales estén viendo reducidas sus condenas y estén saliendo a la calle".

La "anécdota"

La concejala ha dejado bien claro que no dejará su cargo. "Se pide la dimisión a una consejera del ayuntamiento por decir una frase inconveniente" que, ha dicho, solo es "desafortunada en la forma". "Me ratifico en el contenido político", ha subrayado Herrarte, que ha insistido en que "es desproporcionado que por una frase inconveniente se pida una dimisión cuando una ministra ha hecho una ley que está sacando a la calle a violadores". Y ha subrayado que no hay que "no hay que centrarse en la anécdota de una frase desafortunada", sino que "la gravedad" de la norma.

Cs desautoriza a Herrarte

Por otro lado, respecto a las críticas recibidas desde su propio partido, Herrarte ha admitido que son "coherentes". El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha desautorizado este miércoles a la concejala y ha declarado que sus palabras fueron “absolutamente impresentables” y "lamentables".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, también ha admitido que fueron "desafortunadas", aunque ha descartado solicitar su cese. "La ministra, que ha aprobado una ley que rebaja las penas y que permite que salgan a la calle agresores sexuales, violadores y pedófilos, sigue tranquilamente en el Ministerio pero una consejera del ayuntamiento tiene que dimitir por declaraciones poco afortunadas. Creo que no es proporcional", ha declarado el primer edil.