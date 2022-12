El presupuesto de Zaragoza barrio a barrio: sin novedad

Pocas sorpresas aparecen en el proyecto de presupuestos que presentó ayer el Gobierno de PP-Cs de Zaragoza, que todavía tiene que conseguir la mayoría plenaria. Entre las innumerables partidas que se detallan en las cuentas, solo aparecen proyectos que ya han sido anunciados con anterioridad o que vienen de años pasados.

Para la izquierda, esta es la principal muestra de que se trata de un Gobierno «sin ideas» y que «vende una y otra vez los mismos proyectos». Para el propio Gobierno de Zaragoza, las cuentas anunciadas son el compromiso con un plan con continuidad con el que quieren poner punto y final a un mandato marcado por los contratiempos del covid.

Entre los proyectos con más presupuesto y, quizá, más demandados por los vecinos destaca la avenida Cataluña. Esta reforma a entra por fin en las cuentas del consistorio con una partida de 2 millones para ejecutar la primera fase de las obras. Hasta ahora, todo habían sido planes a futuro y pequeñas cantidades que apenas llegaban para poder redactar los pliegos.

En Las Fuentes, la rehabilitación de la antigua fábrica de Giesa es la constante de todos los años. Su reconversión total a corto y medio plazo dependerá de la llegada de fondos europeos. Si no llega el dinero de Bruselas, la extinta factoría tendrá que conformarse con 100.000 euros presupuestados para su mantenimiento.

En San José, la mejora del entorno del Canal aparece de nuevo en las cuentas, después de años en los que no se ha podido ejecutar la partida reservada.

En el distrito de Torrero destaca la ludoteca de Parque Venecia, que acompañará al nuevo edificio de la escuela municipal infantil en la parcela contigua. Se le ha asignado una partida de 80.000 euros, por lo que solo dará para redactar el proyecto.

En el Centro, la transformación de las riberas del Huerva en un auténtico parque urbano contará con más de 1,4 millones de euros para, sobre todo, iniciar un proceso participativo que ayude a diseñar el proyecto que finalmente verá la luz.

Con los presupuestos presentados se terminará también, después de tres años de problemas y obras, la reforma de la plaza Salamero, que pondrá punto y final a los trabajos con 3,6 millones.

En las cuentas caben otras tantas promesas de las que ha ido anunciando Azcón en los últimos meses, como el centro de mayores de Universidad, cuyas obras terminarán con 100.000 euros más; el nuevo centro cívico de Vía Hispanidad, con 500.000 euros para el año que viene (aunque acabará costando 6,5 millones); la reforma de la plaza San Pedro Nolasco; el inicio de las obras en la avenida Valencia y la segunda fase de la avenida Navarra; la ampliación del centro cívico de La Almozara; o la renovación del pabellón de Miralbueno; y la reforma integral de la calle Manifestación.

El grueso de la inversión se concentra, por tanto, en proyectos ya anunciados y, en algunos casos, las partidas consignadas en los cuentas no permitirán más que iniciar las obras.

Y entre todas las inversiones y gastos, llama la atención una cosa: no aparece por ningún lado el nombre del estadio municipal de La Romareda. Es intención del Gobierno de PP y Cs que el campo no se financie a través de las arcas municipales, pero es común que para elaborar unos pliegos como los que requerirá la cesión de este equipamiento deportivo se reserve alguna cantidad de cara a poder contratar asesorías o la redacción del anteproyecto de reforma. Pero no. Azcón sigue guardándose ese as bajo la manga.