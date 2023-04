La estampida en Cs deja en el limbo a los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza

La coalición entre PP y Cs al frente del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza ha funcionado sin fisuras. Es más, las fricciones y posterior ruptura entre el grupo municipal naranja y la dirección de su partido han servido para fortalecer más aún la relación entre los ediles liberales y los populares. Tanto que lo previsible es que algunos de ellos acaben en las listas de los conservadores. Sin embargo, a menos de dos meses de las elecciones, el alcalde, Jorge Azcón, se enfrenta a su primera minicrisis de Gobierno, puesto que la estampida de los seis exconcejales de Cs de su partido les deja ahora en un limbo desde el punto de vista del reglamento.

Fue el pasado miércoles cuando los seis concejales que Ciudadanos tiene –o tenía– en el Ayuntamiento de Zaragoza, y que forman parte del Gobierno municipal, hacían saber a través de un comunicado que se daban de baja del partido. Entonces se abrieron una serie de incógnitas que todavía deben ser resueltas, puesto que el reglamento orgánico del consistorio zaragozano no contempla que todos los ediles de un grupo municipal se den de baja.

Este mismo lunes, la dirección nacional de Cs ha registrado en el Ayuntamiento de Zaragoza la solicitud para que los seis ediles que se han marchado de la formación consten como concejales no adscritos en el pleno municipal. No obstante, esta cuestión debe ratificarse en el pleno del consistorio y este no tendrá lugar hasta el 28 de abril, dentro de casi 20 días, un periodo en el que todo queda por tanto en el aire.

Si bien, al formar parte del equipo de Gobierno, la mayor parte de los asesores y empleados de los naranjas en el consistorio están contratados por Alcaldía y no por el propio grupo municipal, por lo que los concejales podrían, a priori, poder seguir contando con su personal de confianza. Pero otra cosa son los recursos económicos. En 2021, por ejemplo, el grupo municipal de Cs recibió 63.219 euros del ayuntamiento en concepto de subvención, una cantidad similar a la que ingresa cada anualidad, si bien los trabajadores del grupo están contratados directamente por el consistorio. ¿Pueden ahora los exmiembros de Cs servirse de los recursos del grupo para continuar con si actividad? La pregunta también puede hacerse a la inversa. ¿Puede o debe el grupo municipal de Cs recibir dinero siendo que no cuenta con concejales?

El lío comienza a agrandarse cuando se trata de los consejos de administración de las sociedades municipales. En ellos, los grupos municipales tienen representación en función del número de ediles que tengan en el pleno, pero los no adscritos también tienen derecho a participar. Cuando se haga efectivo que los seis exediles de Ciudadanos ya no forman parte del grupo municipal, habrá que reformar los consejos de administración de las empresas públicas. Y mientras, ¿están legitimadas las decisiones que se tomen en el seno de estos órganos? Las incógnitas son muchas y a tres meses de que se constituya la nueva corporación, desestabilizan la acción del Gobierno municipal con frentes todavía abiertos.

Con respecto a la normativa existente, lo más claro es lo que dicen los nuevos estatutos de Cs, aprobados el pasado mes de enero pero que hasta la propia dirección del partido se ha saltado al no convocar primarias en Aragón. «Los miembros de los grupos institucionales asumen la obligación de renunciar al acta de cargo si causaren baja en el partido por cualquier motivo», dicen las normas del partido naranja, algo que no va a ocurrir, pues los ediles ex del partido naranja seguirán ocupando sus puestos en el Gobierno municipal de Zaragoza.