Con las zanjas abiertas y sin operarios ni maquinaria trabajando. Así podría resumirse la imagen que desde hace una semana ofrece la calle Concepción Arenal de Zaragoza, ubicada entre Corona de Aragón y Tomás Bretón, en el distrito Universidad. Adjudicada la reforma integral en octubre del año pasado por casi 292.000 euros (IVA no incluido) e iniciados los trabajos en noviembre, la ejecución estaba previsto finalizarla este mes pero nada que ver con la realidad. La contratista, Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro (Inobare), ha plantado al ayuntamiento y dejado la obra inacabada y paralizada 'sine die'.

El motivo, según la empresa, la imposibilidad de seguir avanzando en los trabajos mientras no se le dé el visto bueno al modificado del proyecto presentado «el 19 de enero» de este año y que suponía aumentar la factura en «59.000 euros», de los que ella asegura haber desembolsado ya «unos 40.000» de su bolsillo. La petición no se trasladó a Contratación, según le explicaron, hasta el pasado 24 de marzo, «cuando ya debería estar aprobado».

La semana pasada aún le explicaron a la contratista que tardaría «dos meses más» en tener el beneplácito municipal, pero la situación para ella «era ya insostenible». El 25 de abril fue el primer día desde noviembre en el que las máquinas dejaban de trabajar en esta calle y lo notificaron por escrito y al día siguiente, el 26, se llevó las máquinas cuando el consistorio le dijo «que no había ninguna novedad».

La explicación, por parte del consistorio, que lo que ha hecho la contratista es un "incumplimiento de los requerimientos hechos desde la dirección de obra", que se le ha requerido que regrese a la zona y "la deje en las condiciones mínimas exigibles" tanto de seguridad como para minimizar las afecciones a los vecinos y comerciantes, y que, "si no lo hace de inmediato, el ayuntamiento entrará y actuará con medios propios", con sus brigadas municipales, para hacerlo igualmente.

Un problema "grave y serio"

"Es un problema grave y serio el que ha provocado la contratista", añaden fuentes oficiales del Gobierno municipal, que ha aprovechado para "pedir disculpas por lo ocurrido y las molestias causadas a todos los vecinos y comerciantes de la zona" por una obra que "ya iba con retraso". Respecto a la solución, admiten que "hablar de plazos ahora es complicado pero el ayuntamiento al menos va a intervenir para que esté en unas mínimas condiciones. No afecta al abastecimiento de agua, pero sí tiene la iluminación en precario y toda la calzada y parte de la acera levantada por una reforma que se queda ahora varada 'sine die'.

El problema que se le plantea al ayuntamiento en esta situación es complicado de resolver. Con la obra ya adjudicada y el contratista sin trabajar. Más allá de que se va a alargar forzosamente la finalización de los trabajos, con el riesgo que supone para un proyecto que se iba a financiar con cargo a fondos europeos. Y es que otro proyecto, la reforma de la calle Pilar Lorengar, dependía de la finalización de estos trabajos en Concepción Arenal.

Un 19,5% de sobrecoste

No llegará a tiempo de inaugurar la calle renovada en el pavimento y el subsuelo, pero la imagen ahora preocupa sobre todo a los vecinos, que pueden estar mucho tiempo con las zanjas abiertas si la discusión entre el consistorio y la contratista no se resuelve. Todo por un modificado de obra que calculaba el incremento en el precio final de la obra en un 19,5% de sobrecoste. «Ya no podemos asumir esa diferencia», lamentaron ayer desde la empresa Inobare, quien recordó que «si el modificado se aprueba ya la obra se reanuda de inmediato».

Por su parte, ha tenido que dar vacaciones a los trabajadores que tenía asignados a su ejecución, «entre 6 y 8 empleados» y está a la espera de recibir noticias del área de Infraestructuras que dirige la concejala Patricia Cavero. «Hemos estado trabajando pero la diferencia de precio es muy importante y ya no podíamos continuar así», insistieron desde la empresa. En el modificado presentado también se solicitaba una prórroga del plazo de ejecución que, ahora sí, se alargará inevitablemente.

"Muchos imprevistos"

¿Por qué se modificaba el coste de la obra adjudicada hace solo medio año? Según explicaron las fuentes consultadas de Inobare, porque «han aparecido muchas cosas que no estaban previstas en el proyecto». Desde la no inclusión en el presupuesto del traslado de las tierras extraídas en las zanjas hasta el vertedero y meter un nuevo relleno muy concreto, hasta mediciones de tuberías con un diámetro que, según explicaron, ahora son diferentes a los que plantearon en el proyecto inicial. «Eso obligaba a presupuestar todo de nuevo porque los precios no son los mismos, por eso ese 19,5% de incremento», detallaron.

Por parte de la contratista, la situación actual obedece a una espera en la tramitación del modificado del proyecto presentado por la dirección de la obra que no se entiende ni nadie aclara desde el ayuntamiento. El porqué tardó dos meses en dar traslado a Contratación de esta petición. Pero la imagen actual no es más que el reflejo de la falta de entendimiento entre las partes.