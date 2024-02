Estas son las principales reivindicaciones que los barrios llevarán a la Cincomarzada

El próximo martes, 5 de marzo, el parque del Tío Jorge de Zaragoza volverá a llenarse de gente para celebrar la edición número 46 de la Cincomarzada. Esta fiesta, que rememora la victoria de los liberales zaragozanos frente a los carlistas en 1838, regresa este año con la participación de 55 colectivos y 28 peñas. Y como es costumbre, el jolgorio se mezclará con la reivindicación, puesto que las asociaciones de vecinos de los distintos barrios de la ciudad entregarán sus peticiones a un representante del ayuntamiento.

Será a las 11.00 horas cuando la denominada marcha de los barrios partirá de la plaza del Pilar acompañada por los Gaiteros del Rabal y los dulzaineros de las distintas comparsas de cabezudos.

Entre las distintas reivindicaciones están, por ejemplo, las de la asociación de vecinos Actur–Puente de Santiago, que pide una residencia de mayores de gestión pública; las de Arcosur, que demanda mejoras en el transporte público; las de Las Fuentes, que exigen la construcción de un nuevo centro de mayores en el norte del barrio; las de Montemolín, que reclaman actuaciones en la antigua fábrica de Giesa; y las de Valdespartera, donde los vecinos demandan la apertura de un centro deportivo municipal con piscinas.

A las 12.00 horas, ya en el parque del Tío Jorge, se procederá a la lectura del manifiesto y a partir de ahí comenzará una jornada repleta de ocio cuya organización, este año, no ha estado exenta de polémica. A principios de febrero, la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) amenazó con no encargarse de los preparativos de la fiesta si el ayuntamiento no aportaba la misma cantidad que todos los años. Al instante, el Gobierno municipal confirmó que la financiación no se iba a reducir y que nunca se había planteado. Son 25.000 euros lo que ponen entre el área de Cultura y el de Participación Ciudadana.

Para evitar afecciones, los distintos servicios municipales «van a redoblar sus esfuerzos». Entre ellos, uno muy relevante es el operativo de limpieza. Para facilitar la recogida de residuos se colocarán contenedores de basura, vidrio y cartón y 120 cubos dentro y fuera del recinto del parque. También se va a reforzar el transporte público, en concreto las líneas 29 y 36, que contarán con seis buses adicionales.

La nota negativa este año será la ausencia de los feriantes, que han declinado montar sus atracciones debido a un aumento en el precio que tienen que pagar para instalarse. «Para nosotros las fiestas populares no lo son ni no hay ferias. Nosotros no vamos a entrar en cuestiones de tasas porque también las sufrimos, pero creemos que hay veces que se han hecho esfuerzos para organizar grandes eventos en esta ciudad donde el tratamiento ha sido más generoso que en esta ocasión», denuncióe este miércoles el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, en presencia del concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, y de la concejala de Cultura, Sara Fernández.

Preguntado por este aumento de los precios –los feriantes pagaron el año pasado 930 euros y este año el ayuntamiento pide 2.520 euros–, Mendoza aseguró que «la tasa no ha variado con respecto al año pasado» y que se ha calculado, «como siempre», teniendo en cuenta los informes «de los trabajadores municipales» en función de «la calle de la que se trata, la superficie ocupada por las atracciones y el número de días que permanece la instalación ocupando esa calle», explicó.

Mapa del parque del Tío Jorge para la Cincomarzada. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

«Son 2.520 euros y 12 atracciones autorizadas, lo que son 210 euros por atracción. Si esos 210 euros los dividimos por los días de actividad, sale a que cada atracción tendría que abonar 42 euros por jornada. Cada cual deberá juzgar si el pago de estos 42 euros responde al intento de exterminar a alguien o no», afirmó el concejal de Participación Ciudadana.

Pero sus palabras no calmaron el enfado de los feriantes. El presidente de Asociación Industrial de Feriantes de Zaragoza, Ángel Barata, explicó este miércoles en declaraciones a este diario que los cálculos del concejal «no son correctos». «Tenemos que montar las atracciones antes porque tienen que pasar las inspecciones, pero no todos los días abrimos. Solo íbamos a abrir el día 5 y el domingo», afirmó Barata. «No nos han dado ninguna explicación, lo único que queremos es tener una reunión con el ayuntamiento y estoy seguro de que podremos resolver la situación», dijo. Los feriantes tampoco montarán sus atracciones ni en San Juan de Mozarrifar ni en San José para el día del Padre.

Lo que sí que habrá este año, como de costumbre, serán los conciertos. A las 12.30 tocará el grupo Noche de birras, banda tributo de Más birras; a las 16.00 horas será el turno de Dubadú Big Band; y a las 17.00 horas actuarán Los Mirandas. A las 18.45 habrá batucada antes de acabar con la jornada.

Punto Violeta

Además, en colaboración con el área de Mujer e Igualdad, se instalará un Punto Violeta para fomentar unas fiesta libre de agresiones sexistas, un espacio, que además de informar y sensibilizar, prestará apoyo y orientación en caso de que se produzca cualquier tipo de violencia sexual contra las mujeres.