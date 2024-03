Un concejal de Vox en Zaragoza, a Natalia Chueca: "El PP es un partido de AliExpress"

A Vox, el principal y único apoto del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza -y socio de gobierno en la DGA-, no le ha gustado nada el borrador de la nueva ordenanza de Movilidad presentado por los populares. El texto, que todavía debe negociarse entre los cuatro grupos municipales, pero la formación de la ultraderecha ya ha advertido de que "tienen seis líneas rojas" a las que no van a renunciar. Y si no, votarán en contra de la ordenanza, por lo que el PP dependería de los partidos de la izquierda para aprobar la norma.

La nueva ordenanza de Movilidad planteada por el PP introduce, por ejemplo, la obligatoriedad de llevar casco para los usuarios de los patinetes o la prohibición para las motos y bicis de aparcar en las aceras, entre otras muchas cuestiones. Y sobre el texto, el concejal de Vox, David Flores, ha sido tajante: "Este anteproyecto de ordenanza de Movilidad, es una absoluta humillación y burla a los votantes del PP y es nefasta para todos los zaragozanos".

Los principales motivos por los que Vox se muestra en contra de la nueva norma son cuatro: "La ordenanza multiplica las restricciones y limitaciones a la movilidad; se multiplican las posibilidades de poner multas, también a los votantes del PP, y perpetúa el afán recaudatorio del ayuntamiento frente al que estamos en contra; multiplica el gasto en sistemas tecnológicos para vigilar y perseguir a los ciudadanos, también a los que votaron al PP; y resta autonomía a todos los ciudadanos". "El PP nos quiere hacer retroceder más de 100 años en el tiempo y devolvernos a un modelo de movilidad más propio de finales del siglo XIX", ha afirmado Flores, quien ha llegado a comparar a los populares con el Manuela Carmena "o incluso EH Bildu".

"La alcaldesa tiene razón cuando dice que el PP no es lo mismo que Vox, porque el PP se ha convertido en el AliExpress de la política nacional: cuando lo ves en la foto parece que está muy bien y parece que va a ser una gran compra pero luego te llega y la calidad es lamentable", ha espetado Flores.

"Me gustaría dirigirme directamente a los votantes del PP, a todos los que metieron la papeleta de Chueca a la urna en las últimas elecciones. A ellos les pregunto: ¿No os cansáis de que el PP os mienta y os engañe? ¿No os cansáis de que se rían de vosotros diciendo que van a hacer una cosa para luego hacer otra? ¿No os cansáis de que el PP os venda libertad para luego presentar un borrador que es absolutamente restrictivo y que perfectamente podría haber presentado ZeC o Manuela Carmena en Madrid o incluso EH Bildu en San Sebastián? ¿De verdad no os cansáis? Y lo digo desde la legitimidad que me da haber sido votante del PP, pero yo hace muchos años que ya no dejo que me engañen", ha dicho Flores.

Las líneas rojas de Vox

Para votar a favor de la ordenanza, Vox ha pedido que se introduzcan en el borrardor "75 cambios", de los cuales seis son considerados por la ultraderecha como "líneas rojas" que deberán constar sí o sí en la norma si el PP quiere contar con los votos de la ultraderecha y no depender de los del PSOE y ZeC.

Esas seis líneas rojas son: