Los autobuses eléctricos comienzan a incorporar las cámaras de visión exterior que pedían los conductores

Los nuevos autobuses eléctricos de Irizar en servicio en Zaragoza van a empezar a incorporar las cámaras de visión exterior que reclamaban los conductores para salvar el ángulo muerto generado por el pilar frontal izquierdo. Los nueve últimos vehículos llegados desde la fáctoria ya incorporan este sistema, y también lo tendrá el último del lote de 68 coches que se encargó y que falta por llegar. En el resto, se habilitarán a lo largo de los cuatro meses.

"Para el Ayuntamiento de Zaragoza lo más importante ha sido siempre la seguridad y hemos querido atender esa reivindicación porque era cierto que a algunos conductores les molestaba ese pilar y a otros no", ha explicado el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo.

Según ha explicado también el director de Avanza, la contrata que gestiona el servicio del autobús urbano, Guillermo Ríos, el nuevo sistema de seguridad consta de una cámara con gran angular colocada en el retrovisor izquierdo y que enfoca hacia delante. A través de una pantalla que se ha colocado en el puesto de conducción, el conductor puede ver ahora la zona que queda oculta tras el pilar que separa el paravrisas del lateral del vehículo.

"Había conductores a los que les molestaba y a otros a los que no. Pero vamos a instalarlas en todos los autobuses y aquellos que quieran podrán usar la pantalla o no", ha insistido Ríos, que no ha aportado cifras concretas de la inversión que ha supuesto instalar este sistema. "No ha sido un problema de dinero, son los tiempos. Faltaban diez coches por llegar y ya han venido con las cámaras puestas. En el resto hay que cambiar las carcasas de los retrovisores para instalar el sistema y es lo que se va a ir haciendo a lo largo del verano, pero no va a repercutir en el servicio", ha explicado el director de Avanza.

Esta cuestión, la de la falta de visibilidad por el diseño del modelo Ietram de la firma vasca Irizar, a punto estuvo de suponer una huelga en el servicio del autobús urbano. Los sindicatos pedían una solución para evitar accidentes y atropellos y tras algunas negociaciones se pactó probar esta cámara.

Tras la prueba los sindicatos quedaron satistfechos y, en un principio, se iban a instalar las nuevas cámaras en unos cuantos autobuses para comprobar su funcionamiento en una situación de uso real de los vehículos. No obstante, se ha optado por montar este sistema de seguridad en todos los vehículos según vayan llegando las cámaras encargadas.