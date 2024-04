Las cifras de La Romareda enfrentan de nuevo al PSOE y al PP

El debate sobre la construcción de la nueva Romareda ocupó este lunes de nuevo varios minutos en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. El concejal del PSOE Horacio Royo criticó que el proyecto «esté inmerso en la opacidad más absoluta», puesto que ninguno de los grupos de la oposición municipal (PSOE, Vox y ZeC) han recibido el proyecto básico del estadio. «Tenemos que estar pendientes de la prensa para conocer todo lo que está pasando», dijo Royo, en referencia también al plan alternativo en caso de que las obras impidan al Zaragoza jugar en casa.

Sobre esta cuestión, que ahora mismo implicaría la construcción de un estadio modular con capacidad para 20.000 personas en los terrenos del Parking Norte, Royo denunció que «hace un mes la alcaldesa lo negó categóricamente, pero la semana pasada confirmó que llevaban dos meses trabajando en ese plan». «¿En qué quedamos? –preguntó el concejal socialista–. Si hay que ejecutar un plan b, las cifras del presupuesto pueden alcanzar límites exorbitantes», criticó el edil del PSOE.

Royo también cuestionó que el coste de La Romareda «se va disparar hasta los 180 millones de euros antes de comenzar las obras», lo que supone «casi un 30%» más con respecto a los 140 millones de los que se hablaba inicialmente.

«Esto implica que los estudios de viabilidad económica-financiera que se hicieron están en tela de juicio, ya que se hicieron sobre un coste de 140 millones de euros», afirmó Royo, que según vaticinó el coste final del estadio se irá por encima de los 200 millones de euros. «Esos informes asumían que la sociedad Nueva Romareda –compuesta por el ayuntamiento, la DGA y el Real Zaragoza– iba a tener que captar entre 50 y 60 millones de euros de financiación bancaria. Pero ahora se tendrá que ir hasta los 120 millones de euros de captación de deuda. Por lo que la viabilidad del proyecto no será la misma», anunció Royo.

Las palabras del concejal socialista fueron duramente criticadas por el responsable de Urbanismo del Gobierno municipal, Víctor Serrano, quien le acusó a Royo de mentir. «El anteproyecto estaba valorado en 140 millones de euros más IVA. Y en el proyecto básico la cifra ha crecido hasta los 148,5 más IVA. 8 millones es una diferencia mínima», afirmó Serrano.

«Mentiras»

Asimismo, el concejal de Urbanismo afirmó que el IVA de la operación, unos 30 millones de euros, «es deducible al 100%», por lo que podrá recuperarse aunque de primeras se podrá adelantar.

«Las únicas mentiras han sido las suyas», respondió Royo a Serrano. «Lo primero que dijeron es que el campo no nos iba a costar ni un euro. Ahora sabemos que nos va a costar y mucho. No había ni un solo papel en el que nos dijeran que iba a costar 140 millones más IVA. La rentabilidad no va a ser la misma y por eso, en estos cinco meses, no han encontrado ni un solo socio financiero más para la sociedad», comentó el concejal socialista.

Sin embargo, el responsable de Urbanismo afirmó que en fechas «próximas» darán a conocer novedades sobre la financiación del proyecto. Serrano también afeó al PSOE su actitud con respecto a La Romareda, un asunto sobre el que «nunca han sido de fiar». «Han dicho una cosa y la contraria en función de sus propios intereses», zanjó el concejal.

Por otro lado, este lunes se procedió a abrir el primer sobre con las ofertas presentadas por las empresas para ejecutar la primera fase de las obras del nuevo estadio, que comprende las demoliciones del Gol Sur, la antigua Gerencia de Urbanismo y el Cubo. Las puntuaciones que otorguen los técnicos se conocerán cuando se haga pública la oferta económica de cada compañía.