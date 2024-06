Zaragoza repartirá este año 1,55 millones de euros en ayudas a la emancipación

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado las bases que regirán la convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes en 2024, cuyo objetivo es facilitar la emancipación mediante una aportación económica que les ayude a realizar dicho proceso, y que contará con un global de 1.551.660,84 euros. De esta manera, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere mantener el apoyo a los jóvenes e impulsar la igualdad de oportunidades a través de la emancipación. Para ello, la partida económica destinada este 2024 ha crecido en 266.210,84 euros, incrementándose un 20,7% respecto a las ayudas del año anterior.

Así lo ha detallado la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, quien ha recordado la importancia de aplicar políticas reales que “ayuden a nuestros jóvenes a desarrollar una vida autónoma y acompañarles en sus procesos de vida”. En este caso, como ha remarcado Orós, además de “apoyar a nuestros jóvenes con acciones que fomentan la salud, el deporte o el tiempo libre saludable, las administraciones públicas tenemos que comprometernos con una de sus mayores necesidades y anhelos como es la emancipación de los hogares familiares que les permite desarrollar sus propios proyectos de vida”.

De este modo, para este 2024 podrán ser beneficiarias de la ayuda las personas que en el momento de presentación de la correspondiente solicitud tengan una edad entre 18 y 30 años (ambos incluidos) y sean titulares del contrato de alquiler de la vivienda (individual o compartida) para el que se solicita la subvención. Asimismo, se exigirá no poseer una vivienda en propiedad en el municipio de Zaragoza y estar empadronado en la vivienda objeto de la subvención, que estará en el término municipal de la capital aragonesa, lo que incluye sus barrios rurales.

Además, se requerirá disponer de al menos 4 recibos de alquiler pagados en 2024 y tener unos ingresos brutos mensuales de entre 450 euros y 1.650 euros al mes. No se podrá ostentar parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora, ni beneficiarse ya de alguna otra ayuda o subvención de alquiler de vivienda de cualquier administración pública durante 2024.

El coste del alquiler de la vivienda no podrá superar los 650 euros al mes y en el caso de las viviendas compartidas la parte individual, en partes iguales, no podrá ser superior a 350 euros al mes. La concesión de las ayudas se hará mediante procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, y la cuantía de la ayuda se establecerá según rangos, no pudiendo sobrepasar la ayuda el importe del del alquiler justificable dentro del año: 3.000 euros para jóvenes cuyos ingresos brutos mensuales estén comprendidos entre 450 y 1.050 euros, y 2.000 euros para los que tengan ingresos desde 1.050 y hasta 1.650 euros.

La solicitud y documentación deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza rellenando el procedimiento habilitado de Ayudas a la Emancipación Joven. Entre la documentación que debe adjuntarse estará la última nómina disponible, la declaración del IRPF de 2023, o el contrato de arrendamiento.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y finalizará el 9 de septiembre de 2024. Para solicitar información sobre el procedimiento, los interesados podrán dirigirse al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, situado en la plaza de San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes), donde se les atenderá de 9.30 a 14.00 horas. También podrán pedir información a través del teléfono 976 721 880, en el correo electrónico viviendajoven@zaragoza.es, o a través de la web municipal.

Vivir fuera del hogar familiar

Según el Observatorio de Emancipación, en el primer semestre de 2023, "el porcentaje de personas jóvenes que vivían fuera del hogar familiar subió hasta el 16,3%", siendo esta cifra en Aragón del 16,2%, “casi idéntica a la del conjunto de España, y 1,2 puntos mayor que la del primer semestre de 2022”. Además, “la tasa de emancipación sigue muy por debajo de la media de la Unión Europea, del 31,9% en 2021”, recoge el Observatorio.

Los altos precios de la vivienda y una tasa de paro joven siguen condenando a la mayoría de la población joven a no poder abandonar el domicilio familiar. El alquiler, detallan desde el Observatorio de Emancipación, es la forma más común de emancipación de las personas jóvenes. Sin embargo, la subida de precios año tras año es superior a la de los salarios jóvenes. Cada vez es más difícil poder acceder a un alquiler que suponga, como mucho, el 30 % del salario mediano de una persona joven que la mayoría de los estudios señalan como el máximo aceptable.

El precio mediano del alquiler en España en el primer semestre de 2023 era el más alto desde que existen registros: 944 euros al mes. No obstante, Zaragoza mantiene el segundo precio medio de alquiler más bajo de entre las 10 ciudades más grandes de España, con 9,6 euros el metro cuadrado según datos del pasado mes de abril.

Todos estos datos datos justifican la importancia que la emancipación y el acceso a la vivienda tienen en las políticas de juventud, como ha venido siendo en los Planes Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza y en la Estrategia Joven 2030.