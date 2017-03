ZeC rectifica y permitirá a los centros utilizar la piscina de Bomberos

El Ayuntamiento de Zaragoza permitirá finalmente el uso de la piscina del parque de Bomberos número 1 de Valle de Broto a la Federación Aragonesa de Natación y la Escuela de Waterpolo. El área de Servicios Públicos ha optado por reorganizar los horarios y los convenios actuales, que caducan este año, para poder satisfacer toda la demanda y, sobre todo, para que el Cuerpo de Bomberos pueda disponer de las instalaciones con mayor flexibilidad. El consistorio ha dado marcha atrás después de las quejas recibidas desde las Asociaciones de Madres y Padres (Ampa) dado que más de 500 menores acuden a estas instalaciones para realizar las clases extraescolares de natación desde hace más de 20 años.

Hasta ahora, según informaron desde el área de Servicios Públicos, los bomberos tan solo pueden hacer uso de esta piscina de más de cinco metros de profundidad de 06.00 a 10.00 horas, ya que el resto del día la utilizan los clubes de waterpolo y los colegios. Más de 500 niños de 14 centros de la Margen Izquierda la utilizan, como el Lucien Briet, Zalfonada, Cándido Domingo, Eugenio López, Tío Jorge, San Braulio o La Estrella, entre otros.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, explicó ayer que se ha puesto en contacto con los agentes implicados para tratar de llegar a un acuerdo con el objetivo de no perjudicar ninguna actividad.

OBJETIVO / «Nuestro propósito pasa por reorganizar los horarios y priorizar los usos dependiendo de su interés público y el carácter de la entidad», explicó. Su intención, después de las quejas de las asociaciones de padres, pasa por estudiar cada caso de manera personalizada para poder buscar las alternativas posibles y priorizar los usos. Esta vez la diferencia radicará en que será el Cuerpo de Bomberos el que tendrá prioridad horaria. «No está nada decidido, tenemos que sentarnos a hablar», zanjó Cubero.

Desde el ayuntamiento informaron en un primer momento, antes de cambiar de idea, que existen otras posibilidades donde realizar las clases de natación, como son las piscinas del Siglo XXI o el Alberto Maestro, también de titularidad municipal.

Sí confirmaron que serán flexibles con la federación de natación ya que presta servicio a precios razonables y asequibles, pero no con aquellas que no lo hacen. En la lista de aquellos que no verán renovado el convenio podría encontrarse la Fundación San Valero.

La Escuela de Waterpolo ha sido una excepción desde el principio a sabiendas de las dificultades que tienen, tanto económicas como por la profundidad del vaso, para encontrar otras instalaciones en la ciudad que sean públicas.

Desde la junta de distrito de El Rabal, presidida por la socialista Lola Ranera, denunciaron a ZeC por haber tomado una decisión de este calado sin consultarlo previamente con las entidades vecinales ni haber planteado alternativas que no supusieran la no renovación de estos convenios.

Según Cubero, en los próximos días se reunirá con los agentes implicados para iniciar una negociación que pueda satisfacer a todos.