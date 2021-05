“Vacúnese”. Esa es lo primero que dice Concepción Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, al ser preguntada por la combinación de dosis de Pfizer para las personas que ya han recibido la primera de AstraZeneca aprobada por Sanidad. “A la población hay que decirle que se vacune porque se ha demostrado por el análisis del Instituto Carlos III que se puede dar la opción de las dos vacunas”. Para ella, lo importante, es saber por qué no se pone la segunda dosis de AstraZeneca (el Gobierno de Aragón apostaba por no combinar e inocular la segunda dosis también de la vacuna de Oxford), cuando la Agencia Europea del Medicamento “ha dicho que se puede poner”. “Si es porque no tienen dosis, explíquelo que lo entenderá, lo que nos preocupa es la falta de transparencia”.

En cuanto a dar la opción de elegir que esa segunda dosis sea de AstraZeneca, asegura que “tiene dificultades porque se está poniendo en un plazo de tiempo pequeños, pero no sabemos si existen dosis suficientes para quien pida” el fármaco de Oxford. Y es que AstraZeneca dijo que el plazo para esa segunda inyección eran 12 semanas y luego se extendió a 16 pero “algunos grupos ya están rayando esa fecha”; así que habría que preguntar si “existe capacidad para dar esa elección”. Y añade: “No podemos estar dependiendo todo del último día, última hora y último minuto porque eso desorienta a la población”.

Desde el Colegio, explica, “los riesgos que se han visto al poner dos vacunas es que la inmunidad se consigue y que los efectos adversos son mínimos y desaparecen rápidamente”; por eso invita a que “la gente no esté temerosa y se vacune con la que le pongan porque si no se la pone perderá inmunidad”.

En cuanto a no ponerse la mascarilla en espacios abiertos en un espacio breve de tiempo, como dijo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, está a favor, ya que reconoce que “si vemos las mesas en veladores y terrazas, la gente ha aprendido a estar distante y a no estar encima de la persona que estamos hablando. Ya mantenemos per se una distancia de seguridad.”. Y añade: “En Zaragoza en días como hoy, como corre un cierzo que se te lleva, no vas a contagiar de nada al que tengas enfrente en un velador, otra cosa es un sitio cerrado, donde es muy fácil que los aerosoles se mantengan y la propagación se pueda mantener”.