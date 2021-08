Aramón podría gestionar Candanchú la próxima temporada si la empresa propietaria de la estación de esquí, Ibernieve, asume los costes de la apertura. Es uno de los escenarios que propuso este martes el Ejecutivo autonómico en la reunión mantenida con los representantes de la empresa y del territorio que se prolongó durante más de dos horas y media en la sede del Gobierno de Aragón.

El encaje legal para lograr la apertura de la emblemática estación de esquí del valle del Aragón es lo más complicado. Todos los actores implicados, desde la propiedad hasta las instituciones, con el interés y la preocupación especial de los alcaldes y empresarios del territorio, trabajan con el único objetivo de la apertura. Pero el tiempo apremia y la solución que contente a todos no es sencilla. Los alcaldes de Jaca y Canfranc exigieron que haya una respuesta antes del viernes. Si no, alertan, la viabilidad de la campaña de nieve está comprometida.

Fuentes oficiales del Gobierno de Aragón señalaron que se están analizando varias propuestas. Una de ellas, «que la sociedad sea liquidada de manera ordenada y así el Gobierno de Aragón pueda entrar y adquirir la unidad productiva de la estación, esto es, la estación sin deudas». Una segunda propuesta pasaría porque «Aramón entrara en la gestión, pero para ello los propietarios deberían asumir los costes de la apertura». Ambas alternativas siguen encima de la mesa para su análisis y consenso. Aunque no se ha vuelto a convocar una reunión política esta semana, los contactos a nivel técnico entre los representantes de las instituciones y la empresa van a ser «constantes» durante toda la semana, señalaron varias fuentes implicadas.

"Dispuestos a asumir la titularidad"

Las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico indicaron que «el sector público aragonés está dispuesto a asumir la titularidad de la estación de Candanchú y a modernizarla, pero no puede, aunque quiera, asumir la propiedad de un entramado societario en concurso de acreedores». La voluntad, subrayaron varias fuentes participantes en la reunión, es «conseguir un acuerdo que permita la apertura de la estación esta temporada».

Desde la DGA recuerdan que Candanchú es propiedad de Etuksa, una sociedad mercantil privada «que no ha logrado salir de la situación de concurso de acreedores en la última década», que sufre de nuevo una delicada situación por la «ausencia de inversiones relevantes, agravada por el cierre derivado de la pandemia», y que como empresa privada, no puede ser rescatada por administraciones públicas porque la ley no lo permite. La situación concursal complica, por lo tanto, una solución que todos los actores quieren alcanzar.

De hecho, en la reunión celebrada en Presidencia, en el Pignatelli, con representantes de Ibernieve --formada por las familias aragonesas Yarza, Forcén, Alierta y Soláns--, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, y representantes de los ayuntamientos de Jaca, Canfranc y Aísa (término municipal donde se asienta la estación), también se habló de soluciones «a medio y largo plazo», aunque lo que interesa mientras siguen corriendo las manecillas del reloj es lograr un acuerdo para esta campaña. «Ya habrá tiempo para dar con una solución a medio plazo», subrayó uno de los presentes en la cita.

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, a su vez responsable de Hacienda en la institución provincial, ensalzó la «buena voluntad por parte del Gobierno de Aragón y de la empresa», pero no ocultó su «preocupación e incertidumbre» porque «la solución no está tomada». Por eso, insistió, la respuesta tiene que llegar «antes del viernes». «Los plazos son súper ajustados», recordó.

En la misma línea, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, recordó que «retrasar el trabajo en septiembre no significa poder ganar ese tiempo en diciembre; sino que en cuanto nieve, habrá actuaciones que ya no se podrán ejecutar». «Vamos muy mal de tiempo, y antes del viernes debería anunciarse un acuerdo», apremió.

En el territorio, como en el Pignatelli, no hay otra alternativa: «Candanchú debe abrir esta temporada». Pero la fórmula legal que lo permita sigue en el aire y cada vez queda menos tiempo.