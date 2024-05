Descubre una selección de vinos premium únicos y exclusivos

Los vinos exclusivos o premium son aquellos elaborados con uvas que provienen de viñedos o terrenos muy controlados, donde sus rendimientos están ajustados al equilibrio de la vid. Esto se hace para conseguir la máxima intensidad y concentración de aromas y sabores. Además, los procesos de vinificación o elaboración utilizados, en las tres bodegas que te presentamos en esta selección de vinos de mayo de Casa Gourmet, están muy cuidados y controlados. Por todo ello, son vinos únicos, exclusivos y premium. Conócelos y consigue este pack de 6 botellas valorado en 100 € por solo 56 €.

En esta selección vas a descubrir: Dosterras Garnatxa 2017 (DO Montsant), Vicente Gandía Bobal Negro 2021 (DO Utiel-Requena) y Sembro Edición Limitada 2021 (DO Ribera del Duero).

Casa Gourmet te propone este pack de seis botellas de vino exclusivas a un precio especial. / SERVICIO ESPECIAL

Dosterras Garnatxa 2017, esencia única de viñas viejas

Este monovarietal de garnacha proviene de viñas viejas de entre 50 y 60 años. Se ha elaborado con el fin de que la uva se exprese en toda su magnitud durante la cata. Tiene una nariz sutil y afrutada, pero en boca muestra toda la fuerza de la variedad.

Envejece durante 14 meses en barrica, en parte nueva, para que la madera no tome todo el protagonismo. Es un vino con muchos aromas de fruta roja, violetas, balsámicos y toques especiados. Todo elegancia y harmonía. Dosterras Garnatxa 2017 (DO Montsant), captura la esencia de la garnacha pura y del terreno de donde procede. Es un vino perfecto para la carne de cordero asado, carnes blancas con salsas fuertes, estofados y guisos, así como carne roja a la barbacoa. Pruébalo también con quesos de oveja.

Dosterras es un proyecto vinícola nacido en el año 2012, cuando Fernando Grajales, un enamorado del vino, hizo un viaje a la comarca del Priorat que le cambió para siempre. Actualmente, es una bodega boutique enfocada en la calidad, en la viticultura responsable y en la elaboración de vinos de producción limitada a partir de viñedos viejos que dan muy bajos rendimientos.

Bodega Dosterras es un proyecto vinícola enfocado en la calidad y en la viticultura responsable. / SERVICIO ESPECIAL

Vicente Gandía Bobal Negro 2021, elaboración magistral

El reconocido enólogo Pepe Hidalgo da vida a este varietal premium, expresivo, potente y sabroso, que obtiene 91 puntos de la afamada Guía Peñín de los vinos de España. Se ha elaborado con la mejor selección de uvas de los viñedos de la zona alta de Utiel-Requena, por ello, simboliza el arraigo de esta región a la variedad bobal. Se trata, sin duda, de una elaboración magistral cuyos aromas más frescos de frutas rojas y negras nos dirigen hacia las notas más profundas de cacao, especias dulces y matices ahumados. En boca es potente, rotundo, intenso y maduro. Muy sabroso, ideal para maridar con un buen guiso de carne estofada, arroz con costilla y pasta boloñesa.

Vicente Gandía es una gran bodega valenciana gestionada por la cuarta generación de una misma familia, que elabora actualmente vinos bajo 9 denominaciones españolas distintas. La bodega fue fundada en el año 1885 por don Vicente Gandía. Tiene su sede central en la finca Hoya de Cadenas, un paraíso enológico de más de 300 hectáreas de viñedo que alberga las más nobles variedades locales e internacionales. Con un microclima particular, el mediterráneo facilita la perfecta maduración de la variedad bobal y permite el desarrollo de sus características únicas recogidas en este vino premium.

Bobal negro de 2021, una elaboración magistral de la bodega Vicente Gandía. / SERVICIO ESPECIAL

Sembro Edición Limitada 2021, de los mejores viñedos de la Ribera

Proviene de una selección de tinta fina de los mejores viñedos de la zona de Pesquera de Duero, con suelos calizos y pobres, situados en las partes más altas de las terrazas del río. Es un vino consistente, con taninos firmes. Sentirás en boca cierta cremosidad de su paso por barrica nueva. Tiene potencial de guarda y mejora en botella unos 10 años. Transmite todo el carácter de los crianza de Ribera del Duero, siendo un exponente excelente de la variedad en la zona. Está delicioso acompañando a platos de carne ligeros, asados, platos de pasta y quesos suaves.

Vinea Magna (Bodegas Sembro) desarrolla desde hace años un pequeño proyecto vinícola y artesanal dedicado a la elaboración de vinos, creado por la familia Osborne - Osborne, cuya tradición en el mundo del vino data de más de dos siglos y que lleva presente en Ribera del Duero y Rueda 25 años. Sembro Edición Limitada 2021 está destacado con 90 puntos en la Guía Peñín de los vinos de España.

Sembro Edición Limitada de 2021, un exponente excelente de la variedad de Ribera de Duero. / SERVICIO ESPECIAL

Casa Gourmet, más que un club de vinos

Casa Gourmet es la tienda online de vinos exclusivos y productos gastronómicos del grupo Prensa Ibérica.

Y todo sin compromiso de compra, de manera que el socio o socia puede saltar la selección de vinos el mes que no le interese. Se puede comprar la selección de vinos también sin ser socios en casagourmet.es.