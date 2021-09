Las asociaciones en defensa del tren en Aragón se resisten a dejar escapar el ferrocarril después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ratificara este jueves el acuerdo con el Ministerio de Transportes para suprimir las líneas deficitarias y sustituirlas por «autobuses bajo demanda».

Califican de «mal acuerdo» y «despropósito» el pacto del Ejecutivo autonómico, al que acusan de «esquilmar el territorio» e incumplir «su compromiso» de vertebrar el territorio. Además, denuncian que se ha priorizado el uso de las vías para el transporte de mercancías antes que para la utilización por parte de pasajeros. Sin embargo, reconocen que no les queda otra que «seguir manifestándose», dado que el acuerdo se cerrará en octubre y se aplicará de inmediato. Ante su inminencia, las asociaciones preparan una manifestación en Madrid para el próximo 24 de octubre.

En la provincia de Huesca consideran «un despropósito» el plantearse asumir el transporte por carretera. Vicente Guerrero, portavoz de Cambiar Monzón, denuncia que «se está tratando mejor a las mercancías» que atraviesan el territorio cargadas en tren que a las personas usuarias de este medio de transporte. Guerrero afirma que la DGA está llevando a cabo una «importante apuesta» por el transporte de mercancías que ahora se sube al tren y con la que dice estar de acuerdo, pero que a la vez «los pasajeros están bajándose del tren».

Las plataformas de usuarios por la defensa de las líneas subrayan que la gestión del Gobierno autonómico ha sido un «todo para el pueblo pero sin el pueblo». «Dicen que esto será lo mejor para el futuro sin haber consultado a ninguno de los usuarios», aseveran.

El acuerdo alcanzado entre el presidente Lambán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos para sustituir las líneas de ferrocarril deficitarias quedó en el aire tras la salida de Ábalos del Gobierno central. Todo quedaba supeditado a las relaciones con la nueva titular de la cartera, Raquel Sánchez, tal y como explicaron en repetidas ocasiones tanto Lambán como José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón. Sin embargo, este jueves se ratificó el trato para instaurar un servicio «a demanda» que se prestará con autobuses, aunque en un principio cabía la posibilidad de utilizar taxis.

«Ni taxis ni autobuses. El tren no tiene sucedáneo», sentencia Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. Además, pone el énfasis en la excusa del bajo volumen de uso: «Se dice que solo se montan cuatro personas en el tren, pero no se cuenta que llevan años expulsando a la gente». Es más, los defensores del ferrocarril de Huesca y Teruel denuncian que, tras la pandemia, las líneas han vuelto a la provincia de Zaragoza, mientras que al norte y al sur de la capital todavía no han regresado.

Por otro lado, el portavoz de la Plataforma en Monegros, Raúl Rivarés, afirmaba en declaraciones a Europa Press que el tren «es un medio más ecológico y respetuoso con el medioambiente» y, además, «ayuda a vertebrar el territorio». A su entender, si el servicio es poco utilizado se debe a que se han reducido las frecuencias.

Rivarés ha dejado claro que no solo son cuatro usuarios los que lo usan y ha recordado que para que vuelva a ser rentable y se recuperen los viajeros, «hay que ofrecer un servicio de ida y vuelta, y no solo la ida».

Queda poco tiempo para revertir la situación, pues parece que el convenio se cerrará en octubre y se aplicará de inmediato. Con todo este telón de fondo, la plataforma que aglutina a todas las asociaciones en defensa del ferrocarril, Aragón no pierdas el tren, Los pasajeros no quieren la carretera, pues en las vías creen ver el futuro de su movilidad.