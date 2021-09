El Gobierno de Aragón quiere lograr el consenso de todos los grupos para defender una postura unitaria sobre el sistema de financiación autonómica en la batalla que se prevé librar entre distintos territorios cuando, por fin, con siete años de retraso, se abra el debate de la reforma del actual sistema, que data de 2009 y se debía de haber renovado en 2014.

Así lo ha reclamado el consejero de Hacienda de la DGA, Carlos Pérez Anadón, que ha comparecido este lunes en la comisión del ramo en el Parlamento aragonés a petición de Ciudadanos. El titular de Hacienda ha expresado que el Gobierno autonómico está trabajando en la propuesta que elevarán al ministerio el próximo mes de noviembre cuando, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abordará el asunto.

"Cuando la haya es nuestro deseo que la propuesta de Aragón se hable y se acuerde con todas las fuerzas. Para ello necesitaremos visión de Estado", ha reclamado Pérez Anadón, que ha lamentado no obstante que "corren malos tiempos para la Lírica", y no se ha mostrado optimista por que se pueda lograr el consenso.

Además, como ya ha defendido el presidente aragonés, Javier Lambán, se sigue trabajando de la mano de otras comunidades despobladas, como Galicia, Asturias, Castilla La Mancha o Castilla y León, entre otras, para lograr hacer un frente común en el que se reclame que el nuevo modelo de financiación autonómica repare, principalmente, en el "coste real de los servicios". "Cuanto más nos acerquemos al coste real de los servicios, mejor le irá a Aragón", ha vaticinado el consejero.

La reunión en Galicia a finales de este mes de octubre deberá servir, ha señalado, para retomar y actualizar los compromisos de la Declaración de Zaragoza de 2018 en la que ya se hablaba de primar el coste frente a la población.

Aun así, si se logra el consenso de todas las fuerzas políticas aragonesas y se consigue un acuerdo con las comunidades autónomas que comparten los mismos retos de la despoblación, la dispersión geográfica, los territorios extensos y la escasez de población, Pérez Anadón considera que todo eso puede que sea "poco" todavía." Hay que reeditar la reunión de Zaragoza en Galicia y creo que aun así y todo será poco. Sin que ninguno prescindamos ideológicamente de nuestras posiciones, tenemos que tener claro que aquí se desarrolla también la posición estratégica para el futuro", ha manifestado.

En la reunión con el resto de comunidades despobladas, Aragón pondrá sobre la mesa un nuevo elemento, el del sobrenvejecimiento, la tasa de población mayor de 85 años. "Se empieza a diferenciar en Aragón y, sobre todo, en el nivel de gasto, que es muy alto", ha puntualizado el consejero, que ha destacado la "complejidad" del debate, que discurrirá no solo a nivel ideológico sino también en función de la unión de fuerzas de los distintos territorios.

Mantener el 'status quo'

Por otro lado, Aragón abogará por mantener el 'status quo', esto es, porque ninguna comunidad autónoma pueda recibir con el nuevo sistema de financiación una cuantía menor a la que se le otorgaba en el sistema vigente. "Hay algunas que quieren partir de cero y que prime la población, y son las que se declaran infrafinanciadas", alertó el consejero.

Ni la Comunidad Valenciana, ni Andalucía ni Murcia, resumió el consejero, estarán favor de mantener la financiación actual. "Como nos durmamos, algunas comunidades que ya han decidido tirar adelante, nos pueden dar un susto", apremió Pérez Anadón que, sin embargo, no ha convocado por ahora al resto de grupos parlamentarios para tratar de fijar esa posición unitaria.

Mano tendida del PP

Pese a las sonoras diferencias que el Partido Popular y el Gobierno autonómico mantienen en casi todo, la portavoz de Hacienda de los populares, Carmen Susín, ha dejado la mano tendida este lunes. "La financiación de Aragón está determinada por las características demográficas y territoriales que no pueden ignorarse. Es la posición que ha defendido Aragón y en ese camino nos encontrarán", ha manifestado la conservadora. Sin embargo, el acuerdo sobre el origen de los fondos a repartir se antoja más complicado.

Aunque la popular ha reconocido que la "insuficiencia" de los ingresos públicos es "cierta", ha señalado que en lugar de hablar de "presión fiscal" sería necesario hacerlo de "esfuerzo fiscal". "Somos los quintos de mayor esfuerzo fiscal en Europa. Cuando hablemos de suficiencia, hablemos también de esfuerzo fiscal", ha reivindicado.

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, José Luis Saz, que había solicitado la comparecencia del consejero, denunció que el sistema actual provoca una "desigualdad" que hace que haya ciudadanos "de primera y de segunda". "Hay ciudadanos que tienen más del doble de financiación para cubrir gastos de sanidad", ha expresado.

"El sistema de financiación no está para financiar territorios, sino para cubrir los servicios básicos esenciales. Y nos hemos desviado de ese camino, y a Aragón le interesa recuperarlo", insistió Saz. Además, ha reclamado que "no se trata de incrementar los ingresos si al final el reparto no se hace de forma equitativa", sino de que el sistema, entre otras cuestiones, tenga más en cuenta la extensión del territorio.

Desde IU, su portavoz Álvaro Sanz recordó que "no se puede perder de vista cómo se consiguen los recursos". "Tenemos que hablar del esfuerzo fiscal", ha insistido. "Hace falta más financiación, pero siempre hemos hablado de armonización fiscal. Y tenemos que hablar de cómo queremos que sea de justo el sistema fiscal", ha reclamado. En la misma línea, la portavoz de Podemos, Marta Prades, ha recordado que el debate sobre la fiscalidad debe realizarse de forma "paralela" al de la financiación. "Sin una armonización de la fiscalidad, difícilmente podremos llegar a un sistema de financiación justo para la comunidades autónomas", ha defendido.

Desde el PAR, Esther Peirat ha recordado las "características diferenciales" de Aragón: "Somos el 10% de España, el 2,8% de la población, y una población dispersa y envejecida, por lo que el coste de los servicios públicos en Aragón es diferente que en otras comunidades". Para el PAR, ha insistido, es "clave" garantizar la suficiencia de recursos y la autonomía financiera.

Carmen Martínez, de CHA, se mostraba poco optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo desde la comunidad. "Aragón no tiene la suficiencia financiera para prestar las competencias que tienen en su Estatuto de Autonomía", recordó, en línea con lo manifestado por los informes de la Cámara de Cuentas "desde sus inicios". "Si la premisa es que nadie puede bajar sus ingresos y la derecha pide que haya incluso dumping fiscales, no habrá forma humana de llegar a un acuerdo", ha lamentado.

Para el portavoz de Vox en la comisión de Hacienda, David Arranz, "l reparto de los fondos de la financiación es una constante en las ultimas décadas que solo ha llevado a más despilfarro, aumentando el interés autonómico por encima del nacional". Y, desde el Parlamento autonómico, ha vuelto a criticar que "todos los partidos menos VOX coinciden en dividir España en 17 reinos de taifas cada vez más caros e insolidarios".