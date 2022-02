El Gobierno de Aragón, precedido por un plan de acción decretado por el Ministerio de Sanidad, da hoy el primer paso para rediseñar la Atención Primaria en la comunidad. El cambio se aborda en medio del adiós de la séptima ola de covid en Aragón y en un foro de debate que, en su primera sesión, tendrá un marcado carácter institucional.

De hecho, al acto, que tendrá lugar en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, están citadas 44 entidades que representan a diferentes sectores de la sociedad aragonesa. Esto ha despertado el malestar de sindicatos sanitarios en general y de los de Atención Primaria en particular que, según pudo saber este diario, no conciben no estar presentes en este encuentro.

Fuentes del Ejecutivo autonómico matizaron, sin embargo, que la de hoy es una «toma de contacto» donde se van a presentar las líneas estratégicas del modelo y, después, será el turno de «profundizar y trabajar sobre cómo será el cambio» con el sector específico de la sanidad.

La DGA pretende una primera toma de contacto institucional y, después, empezará a trabajar con los agentes sanitarios implicados.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, participará este foro junto a consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés. Entre los invitados que presentan un perfil más sanitario, por ejemplo, estará el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Aragón, Javier García Tirado; la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana; el presidente del Foro Aragonés del Paciente, Javier Arredondo; o la presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Cenarro.

Agentes directos

También asistirá el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, representantes de Cepyme, de las tres diputaciones provinciales o de los sindicatos a nivel general, no de forma específica de las secciones sanitarias. Es aquí donde sus representantes mostraron «malestar» al considerar que son «agentes directos» en el abordaje del cambio de la Atención Primaria, especialmente por las condicionales laborales.

La estrategia del cambio de este nivel asistencial se basa, fundamentalmente, en el marco previsto para 2022-2023 por parte del Ministerio de Sanidad. La foto fija está clara mediante 13 objetivos que ya son públicos y que cada comunidad deberá amoldar.

Precisamente, esas líneas básicas es lo que Lambán y Repollés trasladarán hoy a los presentes en el primer debate. Después, será sectorialmente con los agentes sanitarios cuando llegue el momento de sentarse a debatir como tal y rediseñar la nueva Atención Primaria en Aragón.

Hace unos días, el propio Lambán decía que esta era «un asunto clave para definir el futuro desde el punto de vista del servicio público y de la cohesión territorial». A ello habrá que adaptar, por tanto, el plan del ministerio que pasa por incrementar el número de profesionales sanitarios, garantizar su disponibilidad y mejorar sus condiciones laborales.

Aquí será de vital importancia la aportaciones de los sindicatos sanitarios y de cualquier representante de los trabajadores para garantizar la estabilidad de plantilla, la atracción del talento y la reducción de la temporalidad que se quiere conseguir.

Categorías profesionales

Los grandes retos también pasan por impulsar sistemas de información y digitalización que, en el caso de Aragón, es un tema que viene de lejos. En muchas zonas rurales se siguen dado problemas de conexión a internet. A ello se suma la burocracia, muchas veces excesiva según han denunciado los trabajadores pero también ha reconocido el Salud en innumerables ocasiones.

Además de mejorar la accesibilidad, el Ministerio de Sanidad también pretende «reorganizar» los equipos de Atención Primaria, dándole valor a los roles de cada perfil profesional y consolidando, en concreto, el de la enfermera familiar y comunitaria.

Dentro de los objetivos del ministerio, el número 10 habla de «reforzar el liderazgo» de la Atención Primaria «como eje vertebrador» del Sistema Nacional de Salud. Esto ha sido una reclamación constante durante toda la pandemia ya que los centros de salud son la primera puerta de acceso del ciudadano al sistema sanitario y su liderazgo no ha sido tal.

Sanidad, tal y como cita en su documento, busca un «empoderamiento» de este nivel asistencial, «poniendo en valor y difundiendo su impacto en resultados de salud y equidad». La potenciación de la investigación o una actualización de la cartera de servicios también figuran entre los objetivos.