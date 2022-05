Comer sano es más difícil por el alza de precios de la cesta de la compra en Aragón

Comer saludable no está reñido con el bolsillo o por lo menos no debería. Los especialistas son conscientes del aumento de aragoneses con sobrepeso o con obesidad y hay varios informes que señalan, a nivel nacional, que afecta más a las familias con rentas bajas.

«Los alimentos insanos son mucho más baratos» afirma contundente Teresa Cenarro, pediatra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Gastroenterología y nutrición de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria. Alba Santaliestra, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Aragón, es menos categórica, ya que afirma que el alza del coste de los productos por el incremento del precio del gas y la luz, la guerra de Ucrania o los paros en el transporte, ha incrementado el coste de la cesta de la compra pero comer saludable no tiene por qué ser mucho más caro, por que de lo que se habla es de salud.

El último estudio Aladino (2019) realizado a niños de entre 6 y 9 años señalaba que el 40,6% de los pequeños tenía exceso de peso y de esos, el 23,3% era por sobrepeso y algo más del 17% obesidad. Esas cifras se incrementaban entre las familias con menos recurso, ya que la obesidad afectaba al 23%, mientras que era del 12% en el caso de quien tenía rentas de más de 30.000 euros.

El informe del Estudio nutricional de la Población Española ponía de manifiesto este problema, al señalar que el 22% de los españoles tenía obesidad y el 31,6% sobrepeso. En el caso de Aragón, era el 24,4% los obesos. Un tercer estudio de la Fundación Eroski, esta vez solo para escolares, de este mismo año, venía a refrendar los datos. El análisis fue sobre 25 colegios de 9 comunidades autónomas, entre ellas Aragón. El sobrepeso afecta al 22% de los menores y la obesidad, casi al 9%. Centrado solo en los participantes aragoneses (166), el 18,6% tiene sobrepeso y el 4,8, obesidad.

Los especialistas muestran su preocupación por los datos, debido a los «malos hábitos de alimentación» pero también por el «aumento del sedentarismo y por el ocio asociado al uso de las pantallas», reconoce Teresa Cenarro, Una idea que también comparte Alba Santaliestra, quien hace hincapié en que un niño con sobrepeso tiene muchas posibilidades de ser un adolescente y un adulto con sobrepeso.

«A las familias que no pueden llegar a fin de mes no se les puede culpabilizar por no ofrecer una dieta suficientemente sana», reconoce la pediatra Teresa Cenarro

La cesta de la compra ha incrementado sus precios, sobre todo cuando hablamos de los productos frescos. La fruta es más cara que un bollo y el pescado más que un menú de comida rápida. Y un kilo de mandarinas, más caro que una caja de galletas grande, que además, cunde más.

Ambas coinciden en que a las familias hay que pautas para abaratar el coste de los alimentos. Cenarro es consciente de que las frutas y verduras, que deberían formar parte de la dieta diaria, a veces «resultan poco asequibles», a lo que se añade que no todas las familias tienen un nivel de «ingresos buenos». En este sentido, reconoce que «a las familias que no pueden llegar a fin de mes no se les puede culpabilizar por no ofrecer una data suficientemente sana». Por eso, cuando se recomienda una dieta saludable, señala, hay que tener en cuenta los recursos, y darles pautas. El consumo de verdura y fruta de temporada puede ser uno de los trucos y también el uso de «verduras o pescado congelado, que suelen ser más asequibles» e incluso unirse a plataformas que a final del día ofertan alimentos frescos. Además, ha que apoyar hacer deporte y «fomentar becas», porque muchas familias tampoco pueden pagarlos».

Siempre existe una opción de comer fruta de «de una categoría inferior y menos vistosa» pero es más saludable que un producto procesado, afirma la nutricionista Alba Santaliestra

Santaliestra afirma que ponemos el foco en el «alimento fresco» pero, «las legumbres han subido el precio pero no en la misma proporción» por lo que pueden sustituir a la proteína animal, señala. «Hacer la compra es más caro que hace unos años» pero se puede ahorrar buscando productos de cercanía. Además, señala que los autoprocesados, que son «insanos» tampoco son tan baratos. Por ejemplo, una bolsa de patatas fritas cuesta menos que una fruta pero «es menos saciante, por lo que la persona tendrá hambre en menor tiempo». Lo mismo sucede con los frutos secos.

Y en cuanto a productos frescos, Santaliestra asevera que no es obligatorio comerla de primera categoría ya que «existe la opción de una categoría inferior y menos vistosa» pero es más saludable que un producto procesado. Y pone como ejemplo: «manzanas hay mil y la golden es más económica» y a la hora de una ensalada, en lugar de comprarla para llegar y servir, mejor adquirir una lechuga y un tomate porque «el procesado también incrementa el coste».

En cuanto a los consejos, Santaliestra reivindica su papel y pide que los nutricionistas y dietistas se incorporen a Atención Primaria porque podrían dar «información de primera mano al estar junto a la pediatra», porque «la Educación nutricional es importante y estamos hablando de salud».