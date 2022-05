El PP tilda a Lambán de "presidente a la fuga" por no cumplir su petición de comparecencia en las Cortes

El Partido Popular ha denunciado este miércoles, tras la celebración de la Junta de Portavoces en las Cortes de Aragón, la negativa del presidente aragonés, Javier Lambán, de comparecer en el próximo pleno a petición del PP para explicar la situación sanitaria.

"Tenemos un presidente a la fuga cada vez que el PP intenta que comparezca. Ya van cuatro veces. Siempre los grupos de Gobierno vetan la posibilidad de que sea el PP quien abra el debate con el presidente Lambán interponiendo una comparecencia a petición propia. Y ya sabemos a qué las dedica, a hacer anuncios y tratar de tapar situaciones más graves. Vale cualquier cosa con tal de no hablar de la sanidad aragonesa", ha reprochado la portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero.

Los populares querían poner el foco en el próximo pleno en la situación sanitaria derivada de la pandemia, las listas de espera y la falta de profesionales. Pero el presidente ha registrado para la próxima sesión plenaria una comparecencia a petición propia para hablar de la situación económica de la comunidad.

Con esta respuesta, el PP considera que el presidente "se esconde" y "huye" cada vez que le toca hablar de su "nefasta política sanitaria".

"La situación preocupante de la sanidad no son solo las listas de espera, que es un debate que se llevará a cabo en el pleno a instancias del PP. Las listas de espera son lo más escandaloso, donde los aragoneses son los españoles que más tiempo esperan para ser operados. Además, el Gobierno de Aragón recortó un 4% el presupuesto de sanidad. En octubre, más de 2.600 sanitarios no vieron renovado su contrato. No hay médicos y hemos visto también el espectáculo con las ambulancias", ha enumerado la popular, que considera que era el momento de abordar las distintas crisis que afectan al sector sanitario.

"Sobre todo esto queríamos que el señor Lambán diera la cara, pero no será así", ha denunciado, tras recordar que en las últimas legislaturas han dimitido o cesado a dos consejeros de Sanidad.

Mientras, el portavoz socialista, Vicente Guillén, ha reaccionado en apenas media hora a las acusaciones del PP. Vicente Guillén le ha recordado a Vaquero que los populares "solo tienen el 50% de los diputados de la oposición", y le ha pedido "más democracia y menos autoritarismo".

"En estos momentos los diputados del PP son una inmensa minoría. Quieren imponer al resto de diputados la estrategia que más les interesa, sin darse cuenta de que apoyando al Gobierno hay 34 diputados frente a los 16 del PP", ha recalcado.

Además, ha defendido que Lambán es un presidente que "da la cara". Más, ha subrayado, que su antecesora, la popular Luisa Fernanda Rudi.

"En este periodo de sesiones el presidente ha comparecido cinco veces, y dos veces a petición del PP, que responde al 50% de los diputados que tienen los grupos de la oposición", ha expresado. De las dos veces que los socialistas señalan la comparecencia a petición del PP, una de ellas fue conjunta junto a Ciudadanos y a petición propia del presidente. "A petición del resto de la mitad de la oposición, el presidente no ha comparecido ninguna vez", ha aclarado Guillén.

El portavoz socialista ha destacado que "la nueva petición de comparecencia del presidente del PP se ha quedado en la más absoluta de las soledades porque no ha tenido el apoyo del resto de grupos.

Asimismo, ha recordado que Lambán "es el presidente que más veces ha comparecido en este Parlamento, sin delegar en nadie". "24 veces sin delegar en nadie en esta legislatura. Rudi compareció 21 veces en 4 años, pero delegó en consejeros en 28 ocasiones. Cuando escucho a la portavoz del PP decir que Lambán es un presidente a la fuga, ustedes mismos podrán calificar lo que hacía entonces el PP", ha zanjado.