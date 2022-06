"Este puede ser uno de esos veranos con grandes incendios"

¿Ya está la situación controlada en las zonas incendiadas o queda aún mucho por hacer?

La situación global es de riesgo de incendio muy alto, era bastante probable que sufriéramos en este final de primavera e inicio de verano porque el material combustible y las previsiones meteorológicas eran bastante desfavorables. Y ha habido días en los que prácticamente todo Aragón estaba en rojo. Llegamos a tener en una semana 47 incendios forestales y hemos tenido días muy críticos, de muy difícil gestión, pero haciendo el análisis de estos días, creo que hemos respondido muy bien a las emergencias con nuestro operativo y la coordinación con otros equipos.

¿Qué conclusiones extrae? ¿Estaba Aragón preparado?

Llevamos años diciendo que hay dos factores que son claves: uno el cambio climático, cada vez llueve menos y tenemos temperaturas más altas y vivimos situaciones extremas; y segundo, el abandono de muchas actividades del medio rural que hace que la superficie forestal sea cada vez más arbolada y matorralizada, y haya menos usos de otro tipo que, a la hora de propagar incendios, favorece. Cuando hay menos cultivos, pastos o ganadería extensiva al final se forma ese cóctel de ambos factores que nos llevan a una situación que no es inesperada. Lo que ocurre es que los últimos años hemos tenido unas condiciones meteorológicas más favorables, más precipitaciones y grandes nevadas como Filomena y Gloria, y con lluvias en primavera. Ahora es otra, con un escenario de sequía importante y temperaturas de hasta 44 grados, vientos del sur que vienen secos... Todo ha hecho que pase algo que es muy difícil de evitar. Y estamos intentando mejorar ciertas cosas en el operativo de extinción, como la profesionalización y especialización del personal, que nos ha permitido responder estos días con varios incendios simultáneos. Hemos conseguido que a una situación muy crítica, que en otras comunidades ha tenido efectos devastadores, se haya respondido con profesionalidad y eficacia.

¿Se vieron desbordados en algún momento por la situación?

No desbordados pero sí es verdad que muy tensionados. Hubo momentos de tener cinco o seis incendios a la vez y con potencial de propagarse mucho, sobre todo con el de Nonaspe y los del último fin de semana, y teníamos a todo el operativo puesto en marcha. Y durante la extinción no solo pensábamos en atajar el fuego y poner todos los medios posibles, sino también en reservar los efectivos mínimamente necesarios para lo que preveíamos que podía surgir. No nos hemos equivocado y la estrategia funcionó. A veces no por poner más medios lo apagas antes. Eso nos tiene que hacer reflexionar y si queremos un servicio de extinción de calidad, como en la sanidad o la educación, la financiación autonómica es importante. Llevamos varios años incrementando el presupuesto (suma 34 millones ahora), pero, de cara a lo que está por venir, nos va a hacer falta más. Tenemos un problema ya estructural que requiere de la financiación necesaria.

¿Hay personal suficiente para no sufrir en esta campaña?

Tenemos más de 1.200 personas trabajando y siempre se podría querer más pero es un equipo importante para lo que es Aragón. Con situaciones como la que hemos vivido es muy difícil pero tenemos el apoyo del ministerio y otras administraciones. Lo que pasa es que cuando también hay dificultades en otras comunidades estos medios se reducen, aunque hay zonas que lo han pasado peor. Pero debemos seguir mejorando este operativo porque el verano acaba de empezar y este puede ser muy complicado.

¿Eran evitables estos fuegos?

Los que son por causas naturales son más difíciles de evitar pero la mayoría son por causa humana. De ahí que insistamos en aumentar nuestro presupuesto cada año en prevención y sensibilización. Hay que trabajar más durante el invierno para estar mejor preparados y también con campañas con escolares y profesionales del sector agrícola y ganadero. No hay que demonizar a nadie pero su actividad tiene más riesgo.

¿Va a ser un verano muy duro?

El tiempo es impredecible siempre pero cuando vuelva la situación de la semana pasada estaremos de nuevo en un riesgo alto. En incendios siempre se dice que cuando pasa un año bueno es que falta menos para uno malo, siempre puede pasar. Recurrentemente hay veranos en los que se dan grandes incendios y lo cierto es que este, ojalá me equivoque y cambie la situación, pero puede ser uno de ellos.

¿Cómo se lleva ver lo ocurrido en Zamora y que el próximo podría pasar en la comunidad?

Ha sido una situación más compleja pero en Aragón otros años ha sucedido. Preocupa pero no porque haya sucedido en Zamora ahora, pero siempre preocupa más antes del verano.

En una semana se han quemado más hectáreas que en seis años. ¿Solo es estadística?

Si te vas a siete años, en uno solo, el de Luna, también ardieron más que en los seis años posteriores. Cuando se dan las circunstancias, por la situación climática de Aragón, su superficie forestal y el tipo de vegetación y monte, pasan como en 2015, que en un día se queman más de 10.000 hectáreas. Sí es importante analizar la superficie que se podría haber quemado si no hubiéramos actuado como lo hacemos, no solo la que se quema. Lo que es inevitable es creer, en condiciones como este año, que este verano va a ser peor.

También están saliendo carencias importantes, como que algunos trabajadores hayan tenido que poner su vehículo particular porque no hay suficientes.

Es cierto, pero la secretaria general técnica del departamento ya hizo un plan para la renovación de la flota y el año pasado se sacaron dos contratos a licitación que se quedaron desiertos. Pero este año ya tenemos adjudicados dos contratos, para adquirir 33 pick-up todoterreno, y vamos a reforzarlo con otras 26 con depósito de agua incorporado, que esperamos que lleguen lo antes posible. Se está haciendo todo lo posible para solucionarlo.