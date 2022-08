Cuatro aragoneses de 40 años, los mismos que tiene el Estatuto de Autonomía de Aragón, contestan en este reportaje a estas tres preguntas:

1. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la generación del 82?

2. Qué dos acontecimientos destacaría de los estos 40 años de autonomía de Aragón?

de los estos 40 años de autonomía de Aragón? 3. ¿Cómo ve el Aragón del futuro?

Sara Castillero

Periodista

1. A mi juicio, en estos momentos, las mujeres soportamos una doble exigencia. Todavía existe el techo de cristal. Hemos avanzado mucho, pero nos queda también mucho por recorrer. Tenemos un doble reto: tenemos que demostrar mucho más que nuestros compañeros.

Hemos vivido varias crisis seguidas y no tenemos la sensación de estabilidad que tenían nuestros padres. Desde luego que el trabajo para toda la vida nunca volverá. Por otro lado, a los 40 te has tenido que plantear si quieres ser madre o no serlo nunca. Es un momento decisivo porque la biología es la que es. Y la situación laboral no es para nada estable.

2. El acontecimiento principal fue la Exposición Internacional de 2008. Fue una experiencia muy positiva como periodista. Me marcó mucho y la recuerdo con mucho cariño. Para Aragón, fue algo extraordinario y también fue desgraciadamente la antesala de una crisis económica que vino después. Vivimos ese sueño para después entrar en una crisis. Y el otro hecho ha sido sin duda la pandemia del covid, que nos ha impactado a todos. Los aragoneses nos sobreponemos a las dificultades, somos resilientes, y tenemos que sacar una enseñanza de la pandemia.

3. Estamos anestesiados por todo lo que está pasando (la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis económica y energética). La situación nos ha sobrepasado a todos. Creo que esto va a ser algo coyuntural y el panorama que veo es esperanzador porque creo que la economía, pese a todo, va a seguir hacia adelante.

Miguel Serrano

Politólogo

1. Es un momento muy de cambio. Vivimos en una transición entre siglos y nos encontramos con grandes retos, el demográfico, climático, económico y desigualdad. Estamos en un momento de incertidumbres, de miedo pero también de esperanza ante los nuevos retos. Me preocupa la estabilidad en el empleo, consolidar un modo de vida y una familia. La seguridad económica la hemos perdido respecto a generaciones anteriores. Estamos consumiendo años pero no etapas vitales, que van más despacio que los años.

2. La primera reforma del Estatuto de los 90, que supuso para Aragón volverse a encontrar consigo mismo. El tema de la lucha contra el trasvase, por ejemplo, tiene mucho valor simbólico porque reafirmó nuestro autogobierno. Y también quiero referirme a la década gloriosa del 2000 al 2011 con la reforma del Estatuto de 2007 en la que alcanzamos el máximo nivel competencial y que coincide con un cierto empoderamiento de Aragón. También la creación de Aragón Televisión ha sido un hito.

3. Tenemos el reto de reconectar con esa parte de Aragón que se ha desconectado del dinamismo urbano. Me estoy refiriendo al Aragón rural. Uno de los grandes retos e incógnitas es si Aragón va a saber compatibilizar ese Aragón pujante que puede estar simbolizado con Zaragoza y su entorno, con ese Aragón que se vacía, se despuebla y se envejece. En mi opinión, Aragón parte respecto a su entorno en una posición de ventaja económica gracias a su apuesta por la logística o las nuevas tecnologías.

Isabel Aparicio

Realizadora de cine

1. Tengo la sensación de estar nadando contracorriente desde los 18 años. No llego a cubrir las etapas. Siempre he hecho lo que se me ha dicho y todavía estoy a la espera de conseguir lo que se me prometió. Mi situación laboral no puede ser más precaria. Creo que he tenido 20 trabajos distintos y en ninguno he tenido un contrato que reflejara las horas reales que he hecho. Todos han estado infrapagados.

¿Qué es eso de la estabilidad? Tengo dos hijos. No quiero renunciar a ser mujer por ser madre, pero tampoco quiero renunciar a estar con ellos. Creo que como mujer es el principal problema que tenemos a los 40. La maternidad, la profesionalidad, cumplir con todo lo que nos ha exigido y nunca ser suficiente. Es como vivir al día siempre y asusta un poco.

2. La finalización de las obras de Monrepós ha sido un hito. Es una manera fantástica de conectar Zaragoza con el Pirineo. La Expo fue maravillosa, me pilló fuera, pero sé que fue un antes y un después en las infraestructuras de la ciudad. También el covid. Incluso destacaría cómo las instituciones aragonesas han impulsado en los últimos años el panorama audiovisual aragonés. Hay muchos directores que se han quedado en su tierra gracias a ese apoyo.

3. Yo también estoy esperanzada porque estamos muy concienciados en poner un punto y decir basta ya. O sea, hasta aquí hemos llegado. Hay otras maneras de ejercer la profesión, el teletrabajo está ayudando muchísimo. Tenemos que volver a una forma de vivir más slow, que se dice ahora. Otro ritmo de vida.

Sergio Melendo

Periodista

1. Yo diría que nuestra generación está a medio camino de todos los cambios que se producen en la sociedad. El mundo de la generación que viene por detrás no es el nuestro. No consumen medios de comunicación. Viven el cambio tecnológico. Tienen un pensamiento laboral diferente. No entienden qué es un empleo estable y tampoco lo buscan. No tienen el mismo sentido de propiedad de las cosas. Esa generación nos queda lejos, pero la siguiente a la nuestra también nos queda muy lejos porque han tenido la vida contraria a la nuestra. Nos toca lidiar con esa incertidumbre. Creo que nuestra generación está en tierra de nadie.

2. Sin duda, la Expo de 2008 nos marcó a todos porque muchos estábamos dando los primeros pasos de vida laboral. Y en segundo lugar, también destacaría los éxitos deportivos del Real Zaragoza, que curiosamente reflejan un poco cómo es la sociedad aragonesa. En poco tiempo se puede pasar de ganar absolutamente todo, como fue la Recopa de fútbol, a estar peleando por lo contrario, varios años en Segunda División.

3. Creo en Aragón y en sus potencialidades. Los ciudadanos tienen que exigir a los políticos que están ahí dentro en las Cortes, que estén a la altura de las circunstancias. A mi juicio, Aragón ha hecho bien apostando por sectores que están funcionando, como es el caso de la logística, pero también hay que dar el salto hacia trabajos cualificados y sumarnos a sectores tecnológicos y verdes que no son el futuro porque son ya el presente.