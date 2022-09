Lambán y Azcón, primer asalto: el inicio del curso político en Aragón

Ahora sí. Se acabó el calentamiento. Atrás quedan los dardos que Jorge Azcón y Javier Lambán se han lanzado en verano. Con el primer lunes de septiembre han dado el PP y el PSOE el pistoletazo de salida oficial al nuevo curso político en Aragón, el último de la X legislatura, que desembocará en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Y el primer asalto fue solo una muestrecita de lo que deparan los próximos ocho meses, con un escenario pintado con dos colores, el rojo y el azul, al que esperan sumarse el resto de partidos.

La temporada empieza como acabó en junio la anterior. Los dos partidos mayoritarios se acusan de carecer de proyecto político y de ideas para solventar el difícil escenario que se cultiva con la inflación, la crisis energética y la escasez de materias primas. Si Lambán dijo ayer que los populares aragoneses son una «franquicia de Madrid» y de utilizar una estrategia «destructora y nihilista», Azcón le volvió a espetar al presidente del Ejecutivo autonómico que es «el alumno aventajado de Sánchez» y le acusó de trasladar la política del «insulto y la confrontación» desde el Palacio de la Moncloa hasta el corazón de Aragón.

Sobre este cuadrilátero de arenas movedizas deben construir Lambán y Azcón los grandes pactos que marcarán el devenir de Aragón. Esa es la intención del PP, según reiteran una y otra vez, pero no hay un canal de comunicación fluido desde que Azcón lidera en Aragón la formación conservadora. Dice Lambán que se entera de las propuestas del PP por los medios de comunicación. Asegura Azcón que el líder socialista «no responde a la verdad». Lo cierto es que solo sus teléfonos móviles saben de ello.

El alcalde de Zaragoza emplaza al presidente aragonés a hablar de acuerdos sobre aspectos estratégicos para la comunidad, como la fábrica de microchips, la Agencia Aeroespacial en Teruel o la Agencia de Salud Pública en Zaragoza. Y responde Lambán que sí, que es necesario dialogar sobre sanidad y servicios públicos, pero que el PP solo se dedica a «la oposición sistemática y disparatada por excesiva», lo que atribuye a que «el PP no conoce la realidad aragonesa, no tiene ideas, no tiene proyectos».

Sobre pactos ya se cruzaron algunos derechazos la semana pasada. Azcón habló de consenso y Lambán lo rehusó al considerarlo pura retórica. Este lunes, el líder socialista ha subrayado que las propuestas del PP los acuerdos propuestos «eran sobre cuestiones que no necesitan ninguna clase de pactos» y por ello le ha advertido a a Azcón de que «gobernar Aragón es más difícil que correr delante de los cabezudos», con la imagen en la retina del primer edil siendo encorrido en las fiestas de Las Fuentes la semana pasada. Pero insiste Azcón en que en el PP están a otra cosa, como en subrayar la importancia de una rebaja fiscal o en pedir ayudas directas para la industria, que teme la llegada del otoño por si debiera parar fábricas por el incremento disparado de los precios del gas.

"Lambán quiere llevar la política de la confrontación y el insulto de Pedro Sánchez a Aragón" Jorge Azcón - Presidente del PP Aragón y alcalde de Zaragoza

El caso es que los dos partidos mayoritarios se han tanteado durante todo el verano. No se conceden mucho respiro, y se han dado de derecha y de revés con el cierre de la térmica de Andorra, el decreto energético, el indulto a Griñán o la saturación de los servicios de Urgencias. Pero hasta aquí el sparring, porque será el miércoles cuando se tomarán verdaderamente la medida hasta el miércoles, cuando las Cortes de Aragón acogerán el primer pleno del curso.

El presidente aragonés comparecerá a petición propia para hablar de sanidad y defender la gestión del Ejecutivo. Jugará con el viento de cara, pues la portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, dispondrá tan solo cinco minutos para revelar críticas y soluciones al «colapso sanitario» que sufre Aragón.

"Gobernar Aragón es más difícil que correr delante de los cabezudos en Zaragoza" Javier Lambán - Secretario general del PSOE en Aragón y presidente del Gobierno de Aragón

Desde hace seis meses solicitaban un careo, un debate largo y tendido en uno de los escenarios más feos para el Gobierno autonómico por las listas de espera o el transporte sanitario. No lo tendrán, pues al solicitar el presidente la comparecencia los grupos parlamentarios solo pueden hablar en turnos de cinco minutos. Solicitarán también, una vez más, el alivio fiscal como medida de choque contra la crisis.

Este lunes, Vaquero criticó la «cobardía» de Lambán por rehuir un encuentro más dilatado y cuestionó la credibilidad de la «retahíla de anuncios e iniciativas» del Gobierno aragonés que se derivan del «fracaso» del Ejecutivo y «la frustración» de los ciudadanos.

Lambán y Vaquero han comparecido este lunes con 15 minutos de diferencia, pero ni con esas se quisieron que una pulla del contrario se quedara sin su constestación pertinente. «Lo del PP con los impuestos es otra paranoia constante de este partido», dijo el presidente aragonés, que considera de «un cinismo absoluto» que «en el minuto uno» el PP pida bajar impuestos y «en el minuto dos» proponga aumentar los gastos.

Añadió Lambán que «el Gobierno cuatripartito ha recuperado los destrozos que el PP hizo» cuando gobernó (2011-2015) y las medidas sociales «han surtido efecto», mostrándose convencido de que con las medidas suplementarias que ahora se implementarán «Aragón será capaz de vadear los peores efectos de la crisis sin poner en riesgo la igualdad que caracteriza a la región».

Demostrado queda que los contendientes están más que preparados, si Azcón decide que su futuro está en la DGA. A alguno incluso se le habrá hecho larga la espera. El curso político tendrá poco de esto y mucho de precampaña electoral. Y dicen por ahí que empieza demasiado pronto.