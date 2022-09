Lola Ranera aspira a recuperar Zaragoza para el PSOE en la presentación de su candidatura

La actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza e histórica militante del PSOE en la ciudad ha formalizado este lunes su candidatura a las primarias de la formación para la alcaldía de Zaragoza.

Después de un fin de semana de cumbre socialista en Zaragoza, donde recibió el respaldo rotundo del secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ante la atenta mirada del secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Lola Ranera ha formalizado su candidatura con el objetivo de "recuperar Zaragoza" para el PSOE y "volver a ganar" las elecciones, como ya hizo el partido en 2019, con Pilar Alegría como candidata.

La actual portavoz socialista en el ayuntamiento de la ciudad no se ha puesto límites en este primer día de lanzamiento de la campaña electoral para los comicios de mayo de 2023 y ha asegurado que buscará la mayoría absoluta, con disposición a pactar "a izquierda y a derecha" si no llega a conseguirlo. "Nuestra idea es llegar a la mayoría absoluta, pero si no la conseguimos, habrá que pactar. Y el PSOE es un partido capaz de pactar a la izquierda y a la derecha y lo seguiremos haciendo. El ejemplo es Aragón, con un cuatripartito que está dando estabilidad a la comunidad autónoma", ha expresado.

En sus primeras palabras, la aspirante socialista ha recordado el referente del exalcalde Juan Alberto Belloch como ejemplo de buen regidor.

"Queremos hacer un proyecto colectivo, con toda la ciudad, con todos los vecinos, para volver a ilusionar con un proyecto como el que en su día transformó nuestra ciudad, como el del alcalde Belloch. Queremos recoger ese testigo y volver a ilusionarnos y a emocionarnos por una ciudad que tiene lo mejor, que son sus personas, y en este momento tenemos un alcalde que da la espalda a los vecinos y que está más preocupado por Aragón y por su rédito político que por la ciudad", ha asegurado Ranera.

"Con el PSOE han sido los grandes avances de la ciudad", ha defendido la candidata, que ha destacado también la ambigüedad de un alcalde que no ha confirmado cuál será su próximo destino electoral.

"El único dato objetivo es que hasta febrero Azcón no lo desvelará. Está haciendo sus propias cábalas y, depende de cómo le salgan las cuentas, se presentará a una institución o a otra, lo que me parece una auténtica irresponsabilidad de cara a los vecinos que en su día confiaron en él", ha criticado.

"Tenemos un alcalde que está echando cuentas y, por tanto, no está pensando en sus vecinos. Lo vemos en Nonaspe, en Alcorisa, en Barbastro... Y a mí lo que me gustaría es verlo aquí, en las paradas de bus, resolviendo una huelga de más de 570 días"

Ranera ha vuelto a afearle a Azcón sus ausencias de la ciudad cuando continúa la huelga en el bus urbano. "Es un problema que el alcalde no esté pensando en volver a repetir, porque mientras se dedica a pensar en otras cosas no se dedica a la ciudad. Tenemos un alcalde que está echando cuentas y por tanto no da confianza a la ciudadanía de que esté pensando en sus vecinos. Lo vemos en Nonaspe, en Alcorisa, en Barbastro... Y a mí lo que me gustaría es verlo aquí, resolviendo el problema de los vecinos, y el principal, una huelga de más de 570 días, y me gustaría verlo en las paradas, y que lo resolviera y no le echara la culpa a la oposición", ha expresado.

"Él tiene que garantizar que se resuelva, como hicieron otros alcaldes anteriormente", ha insistido Ranera.

Por ahora, la candidata no ha dado a conocer quién le acompañará en la lista electoral. El plazo para la presentación de candidaturas está abierto hasta este martes a las 12.00 horas. Después, se abre el plazo para la presentación de avales, entre un 12 y un 15% del censo de Zaragoza, lo que para el PSOE en la ciudad representa unos 250 avales.

Hasta hoy no ha trascendido que haya más candidaturas además de la de la portavoz, y fuentes del partido consideran poco probable en las próximas horas se presente alguna. De ser un proceso de candidatura única, Ranera sería ya oficialmente la candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza el próximo 27 de septiembre.

Si no hay más candidatos, entenderé que el partido, los compañeros, han entendido que hemos hecho un buen trabajo de oposición estos tres años tanto en el grupo municipal como mi persona, y entienden que con Lola, que es una persona que conoce bien Zaragoza, vamos todos detrás. Si hay más candidatos, cada uno explicaremos nuestro proyecto y los militantes elegirán sin duda al mejor candidato.