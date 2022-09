Una startup zaragozana comparadora de pisos para Erasmus: "Dejarlo para última hora es un problema"

David Casanova, Manuel Herrero y Smith Donkor fundaron en diciembre de 2020 la startup Erasmus Play, un comparador de alojamientos para estudiantes y jóvenes profesionales con sello aragonés ya que nace y opera desde Zaragoza. Las vidas de sus fundadores converge en un par de experiencias: estudiaron en la Universidad de Zaragoza y, durante sus Erasmus, sufrieron serios problemas para encontrar una residencia donde hospedarse. De hecho, Smith tuvo que cancelar su beca ya que no encontró nada en París.

Fue a partir de entonces cuando, cuenta David, surge la idea de «intentar solucionar» esa odisea de los jóvenes españoles por encontrar piso: «A mí me pasó lo mismo en Galway, en Irlanda. Y lo mismo, estuve todo el verano buscando alojamiento por Internet, pero nada, era imposible. Luego me fui allí y me alojé en un hostal durante una semana. Pensé que mala sería que durante esos días no encontrara nada. Pero lo mismo, pasaron los días y las clases ya empezaban. Al final me planteé volver o intentarlo una última vez. Fui por el barrio de la universidad llamando puerta por puerta y tuve la suerte de que una señora me abrió y tenía una habitación libre. Gracias a eso me pude quedar a hacer el Erasmus».

"Las movilidades han crecido a un ritmo mucho mayor que la oferta de pisos para estudiantes"

David explica que este problema ha existido «siempre», aunque en los últimos años ya se ha empezado a poner medios. «Las empresas se han digitalizado mucho y ahora las viviendas ya se pueden encontrar antes de llegar al destino, que esto antes no pasaba», recuerda este zaragozano, quien argumenta que las movilidades han aumentado tras el parón por el covid porque la Unión Europea ha duplicado el presupuesto de becas: «El objetivo que tenían es que el doble de estudiantes realizaran movilidades. Entonces, han crecido a un ritmo mucho mayor que la oferta de pisos para estudiantes».

Durante estos días se han viralizado ciertas imágenes de jóvenes españoles tirados en las calles de Italia. No obstante, David puntualiza que no es algo exclusivo de este país, pues suele pasar en todos: «Estamos viendo lo de Italia porque la mayoría de españoles van allí, pero igual hay otro país en el que pasa lo mismo pero, como no van tantos españoles, no nos damos cuenta desde aquí». Otro de los destinos más problemáticos son los Países Nórdicos, como Noruega o Suecia. «Son países muy caros con un coste de vida alto en los que cuesta encontrar un alojamiento de calidad y barato», detalla David, quien especifica que ese es el problema ya que «alojamientos hay» pero en muchos casos los precios están disparados como pagar 1.000 euros por una habitación.

Su startup es un comparador de alojamientos en el que ellos agregan toda la oferta de alojamiento verificado disponible para estudiantes y jóvenes profesionales. «En nuestra web solamente van a aparecer alojamientos verídicos, es decir, que alguien de nuestras empresas colaboradoras se haya trasladado a esa casa para tomar imágenes, grabar vídeos o para completar procesos de auditoría y comprobar que son verídicos», desarrolla David sobre su modus operandi, cuyo objetivo es evitar la estafas mediante ese trabajo con los partners que verifican los pisos: housinganywhere, spotahome, uniplaces o homelike. Estas empresas ofrecen un amplio abanico de alojamientos desde pisos completos y habitaciones compartidas hasta residencias de estudiantes.

El servicio es gratuito para los usuarios, quienes pueden elegir entre más de 320.000 alojamientos repartidos en más de 500 ciudades de todo el mundo. «Se trata de facilitar la movilidad europea a un español que se va a Italia, un turco que se va a Alemania o un polaco a Francia», comenta.

"Mucha gente se aprovecha de esta necesidad y te estafa, igual son pisos que no existen"

Ellos colaboran con más de 50 universidades y, entre una de las cosas que siempre recomiendan, es «buscar alojamiento cuanto antes» porque las mejores ofertas son las que primero se acaban. «Dejarlo para última hora es un problema porque mucha gente se aprovecha de esta necesidad y te estafa, igual son pisos que no existen. Sobre todo, hay que reservar antes de marchar aunque sea un poco más caro».

David lamenta que los estudiantes carecen de «información» y «conocimiento» sobre las opciones que tienen a su disposición: «Es entendible que una universidad no sea conocedora de todos los destinos y es imposible que sepan cómo funcionan todos estos mercados inmobiliarios. No obstante, deberían hacer un esfuerzo mayor en dar a conocer estas plataformas a los estudiantes».