Los sobrecostes dejan desiertas 109 obras públicas en Aragón por 38,5 millones

Un total de 109 licitaciones públicas han quedado desiertas en Aragón en el último año (de octubre 2021 a septiembre 2022). El valor económico de los proyectos que no encontrado adjudicatario asciende a 38,5 millones de euros, con un importe medio es de 353.000 euros por obra. Así lo recoge un avance del informe que ha elaborado la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) con datos desglosados a nivel territorial. En el conjunto de España no se han podido iniciar 1.939 obras por valor de 883 millones de euros. De esta manera, la comunidad autónoma representa en torno al 5% de los proyectos que no han recibido ninguna ofertas por parte de ningún contratista.

En opinión de la patronal, estas cifras que revelan el "fracaso" de los tres reales decretos-ley de revisión de precios aprobados en Consejo de Ministros entre marzo y agosto de 2022, además de suponer una amenaza directa tanto para las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como para la ejecución de los fondos europeos. El problema se ha agudizado este año a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia y la deriva inflacionista que el conflicto bélico ha provocado en toda Europa al intensificarse el incremento de los precios de la energía y los materiales sin que el alza de los costes se haya trasladado a los presupuestos de las licitaciones. Solo en los nueve primeros meses de 2022 (de enero a septiembre), el número de licitaciones desiertas fue de 105, lo que ha impedido iniciar obras por importe de 37,3 millones. A nivel nacional, en dicho periodo han sido 1.455 los proyectos que quedaron sin postor por valor de 652 millones. Entre octubre de 2021 y enero de este año, fueron cuatro las obras desiertas en la comunidad por 1,2 millones y 500 en toda España por 230 millones. Obras pequeñas y de ayuntamientos De conjunto de obras que no han recibido ofertas en las tres provincias aragonesas, 93 (el 85% del total) tenían un presupuesto inferior al medio millón de euros, diez se situaban entre dicho importe y el millón de euros y seis superaban este último umbral económico. El mayor proyecto que no pudo ser adjudicado en una primera convocatoria es la construcción de nueve unidades de Infantil y otras tantas de Primaria en el colegio público Ana María Navales de Zaragoza, con un presupuesto de licitación de 6,8 millones. En concreto, la comunidad autónoma más afectada es Cataluña, donde el número de obras desiertas ha sido de 378, representando un volumen económico por encima de los 130 millones. Le siguen Castilla-La Mancha (226 obras valoradas en 101 millones), País Vasco (168 licitaciones desiertas con un agujero de más de 62 millones) y Andalucía y Castilla y León, ambas con 147 contratos públicos sin cubrir (por 105 y 56 millones, respectivamente). Aragón es la séptima comunidad con un mayor volumen de licitaciones sin adjudicar, un problema que afecta especialmente a las pequeñas y medianas constructoras. Posibles cierres de empresas La patronal asegura que el importante número de licitaciones que siguen quedando desiertas evidencia que los proyectos que se licitan continúan sin tener en cuenta el sobrecoste de materiales y no incluyen cláusulas de revisión de precios. Como consecuencia, CNC avisa de que podrías incrementarse los cierres de empresas, paralizando alarmantemente la ejecución de los fondos europeos. En este sentido, CNC considera "insuficientes" los esfuerzos reales del Ejecutivo central por aliviar los sobrecostes al tiempo que le apremia a sacar adelante un nuevo Real Decreto Ley de revisión de precios más ambicioso y libre de condicionantes que no discrimine a la práctica totalidad de las obras e incorpore los precios descontrolados de la energía y otros materiales, cuyo impacto puede llegar a representar el 30% de los sobrecostes totales. "La situación es muy compleja para miles de constructoras, especialmente pequeñas y medianas, como muestra la cantidad de licitaciones que están quedando sin licitar en España, donde históricamente no se han registrado obras desiertas", destaca el presidente de CNC, Pedro Fernández-Alén. Muchas empresas del sector, incluso, "se están viendo obligadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre", afirma. "Son problemas que asfixian a nuestras empresas y amenazan el Plan de Recuperación. O se adoptan soluciones urgentes o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo en un sector crucial para la ejecución de los fondos europeos”, advierte. Falta de mano de obra "Hay muchos proyectos no están teniendo en cuenta las alzas de precios", apunta Vicente Lafuente, gerente de la Fundación laboral de la Construcción en Aragón. quien estima que el incremento medio de los costes del sector ha sido de entre el 25% y el 30% en el último año. "A las empresas con según que precios no les salen las cuentas y deciden no presentarse", Aunque tanto el Gobierno de España como el Aragón han revisado los precios de los materiales de las obras pública, Lafuente sostiene que los incrementos aplicados son en muchos casos "insuficientes" y sigue habiendo nuevas licitaciones, sobre todo de ayuntamientos, que no han actualizado sus números. "El desfase continúa produciéndose", señala. El problema, apunta, afecta sobre todo a proyectos pequeños "que estaban en un cajón" y han salido a concurso por la disponibilidad de dinero sin que se hayan revisado sus condiciones. "Si los precios no se ajustan a la nueva realidad es normal que las empresa no se presenten", subraya. En las obras privadas la situación "es todavía peor", ya que "se ajustan más las tuercas con precios que no son reales", lo que está haciendo que muchas actuaciones se estén quedando también desiertas. Además de los precios, la falta de mano de obra en el sector de la construcción es otro de los motivos que está provocando que un elevado número de licitaciones se queden sin ofertas. "Ambos problemas se han juntado en una tormenta perfecta", comenta Lafuente.