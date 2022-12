El personal del Servet clama por la “mala gestión “ del Salud y pide sus días de descanso

A Montse López, que trabaja en Oncopediatría en el turno de mañana, le deben 89 horas del año pasado y asegura que en los últimos dos años “no he podido cogerme más de seis días de fiesta seguidos”. Diana Marqués está en infecciosos del Infantil contratada a media jornada y le deben alrededor de 100 horas. Igual a Adrián Muñoz, también enfermero en el Miguel Servet; y a Esmeralda Guillén, TCAE de la Unidad de Neumología y a la mayor parte de profesionales del hospital, sobre todo a las enfermeras.

Ante esta situación y las quejas puestas a la gerencia, la Junta de Personal ha convocado esta mañana a una concentración para mostrar su malestar por no poder cogerse días libres este mes de diciembre y pedir la dimisión del gerente del sector II, Luis Callén por su mala gestión. Con cánticos como Sin personal, el hospital se cae, Queremos nuestras horas, buscar soluciones, Humanización al paciente pero también a enfermeras o Para cuidar hay que descansar han protestado para reivindicar su derecho al descanso.

“Llevan trabajando desde la pandemia doblando horas y generando horas que se van acumulando” y “ya no pueden más”, ha reconocido Adoración Bordonaba, presidenta de la Junta de Personal del sector II, al que pertenece el hospital Miguel Servet. Estas navidades querían fiestas porque “necesitan descansar” pero no se las pueden conceder. Y es que estas horas vienen acumulándose desde el inicio de la pandemia. El motivo, que aunque la junta de personal pidió que los contratos que acababan el 15 y el 31 de octubre se renovaran para que los profesionales pudieran librar, no se ha hecho, o no del todo. “Se han contratado unas 120 y pretendían contratar hasta 200”, cuenta Bordonaba, pero ese déficit de 80-9 no se pueden cubrir porque “no hay enfermeras en bolsa”.

Todas las categorías

Esto, que es un problema de todas las categorías es más acuciante en el caso de las enfermeras porque en el resto sí que hay repuesto y les han asegurado que se van contratar porque en ese caso sí que hay en bolsa.

Considera que están sufriendo un “efecto dominó” ya que la presión en las urgencias es importante y eso se refleja en las plantas, en la mayor carga de trabajo y “estos profesionales están día a día dando el callo” pero cuando piden sus días libres no pueden tenerlos y no son “3, 4 o 5 horas” sino que a algunos sanitarios se deben “180 o 200 horas”.

Desde Recursos Humanos se les ha ofrecido como compensación hacer hasta 150 horas y pagárselas como complemento b, pero “hay muchos que ya han consumido horas de ese complemento.

No descartan dar un paso más en sus reivindicaciones pero consideran que esta concentración “se ha organizado rápido” ya que fue este mismo jueves cuando se les confirmó la contratación de ese centenar de profesionales pero también el déficit por lo que no podrían disfrutar de su descanso estas Navidades. Fuentes de la gerencia del sector II señalaron a este diario que se está trabajando para mejorar la situación y contratar a más profesionales.