Teruel Existe cree que Ribera se “salta sus líneas rojas” con el visto bueno a las eólicas del Maestrazgo

El movimiento ciudadano Teruel Existe lamenta que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico haya realizado una declaración ambiental favorable de 20 de los 22 parques eólicos proyectados en el Maestrazgo, "una de las zonas con mayor valor medioambiental de Aragón", dado que considera que su ubicación provoca "afecciones no permitidas" en zonas declaradas de especial protección.

Para Teruel Existe, “es inaudito" porque esta manera de proceder "contradice las recientes declaraciones" de la ministra del ramo, Teresa Ribera, en el sentido de que se iban a "salvaguardar los espacios de la Red Natura 2000 en la implantación de las energías renovables”. "La mayoría de las instalaciones se proyectan dentro de Zonas de Sensibilidad Máxima, no recomendadas para su aprovechamiento eólico según el propio Ministerio", apuntan desde el colectivo ciudadano.

Argumentan que 13 de estos parques eólicos se encuentran dentro de la Red Natura 2000, en Zonas de Especial Conservación (ZECs) o Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y que 84 de los 125 aerogeneradores se ubican dentro del LIC Maestrazgo (un 67% del total).

Añaden que la línea de alta tensión proyectadas entre las subestaciones eléctricas de Iglesuela y Morella atraviesa la ZEPA L’Alt Maestrat en un recorrido de 10 kilómetros. También afirman que todos los parques eólicos son colindantes a Áreas de Importancia Internacional para la Conservación de las Aves (IBAs).

Por otra parte, señalan que once de los veinte parques eólicos favorables, con 91 de los 125 aerogeneradores (un 72% del total), están proyectados en Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima, que el propio ministerio denominó “no recomendada”, según los mapas de zonificación ambiental para energías renovables, en este caso de eólica. Los 33 restantes se encuentran en zona de rango moderado. Y en cuanto a las dos plantas fotovoltaicas, que también han obtenido DIA favorable, se sitúan dentro de Zonas de Sensibilidad Máxima.

"Un precedente peligroso"

Desde Teruel Existe destacan que “es una barbaridad y un precedente peligroso esta autorización del Ministerio por el alto valor del patrimonio medioambiental y cultural del Maestrazgo”, en la que se llegó a plantear hace años protegerla como parque natural, “no respeta la Ley del Cambio Climático, ni el mapa de sensibilidad del Ministerio, ni la RED Natura, no respetan nada y así se arrasará con todo en esta Transición que no es ecológica, ni sostenible, ni eficiente”.

Otro aspecto que critican con dureza es que "se haya filtrado" la declaración de impacto ambiental antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, algo que ven "inaudito". Y ante el anuncio inmediato de venta por parte de Forestalia a un fondo de inversión danés (Copenhagen Infrastructure Partners), alertan del riesgo de que se incumplan todos los acuerdos con el territorio.

"La especulación que está sufriendo la España vaciada es inaudita e inaceptable, nos están tratando como el África de Europa destrozando el futuro de muchas zonas", sostienen desde el movimiento ciudadano.

El informe crítico de la DGA

Si bien los dos parques eólicos más cercanos a las ZEPAs han sido excluidos (Cabecero I y Cid V), denuncian que sigue existiendo afección por la cercanía de las cuatro ZEPAs: Río Guadalope–Maestrazgo, Puertos de Beceite, L'Alt Maestrat, la Tinenza de Benifassá, el Turmell i Vallivana y Penyagolosa. Además, exponen que cinco parques eólicos son colindantes con las áreas de recuperación del quebrantahuesos y del águila azor perdicera, ambas “en peligro de extinción” en Aragón.

Transmiten su contrariedad por el hecho de que el ministerio no haya tenido en cuenta el Informe que sobre estos parques eólicos emitió la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón en el sentido de que “en cuanto al quebrantahuesos, la actuación podría afectar a los objetivos de conservación de su plan de recuperación”

El ministerio, además, modifica la ubicación de 31 aerogeneradores y de diversas líneas eléctricas, “a pesar de que dicha modificación se ha aprobado al margen de cualquier consulta a los afectados y sin un periodo de exposición a información pública”.

Incremento de la potencia de los aerogeneradores

Advierten de que “también sin información pública" se permite que los aerogeneradores aumenten su potencia unitaria de 5,5 a 6,1 megavatios (MW). En cuanto a las modificaciones de ubicación de los aerogeneradores, consideran que son “sustanciales", ya que uno se traslada más de 4 kilómetros desde su posición inicial, dos entre 3 y 4 kilómetros, dos entre 2 y 3 y otros dos entre 1 y 2.

Sobre el procedimiento de evaluación ambiental, destacan que no se ha contestado a las alegaciones que presentó el movimiento ciudadano Teruel Existe y también que durante el procedimiento se ha admitido que el promotor aporte nueva documentación, “que ya debería haber sido aportada en un principio y a la que los ciudadanos no han tenido acceso, no han podido revisarla ni presentar alegaciones”.

Por último, consideran que el ministerio desestima totalmente las afecciones al sector turístico que producirán todas estas infraestructuras, con 125 aerogeneradores de 200 metros de altura, sobre un paisaje de extraordinaria calidad paisajística y máxima fragilidad. De tal forma lo afirma el Ministerio en base a un análisis presentado por el propio promotor de casos de estudio de proyectos de naturaleza similar, donde se dice que “la implantación de parques eólicos no supone una percepción negativa que pueda impactar sobre la afluencia de visitantes en la zona”.