Caja Rural es una entidad ligada al territorio, a sus gentes y a sus tradiciones. ¿Qué supone su participación en el tradicional reparto del roscón de San Valero organizado este 29 de enero por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN?

Una gran satisfacción, puesto que sí somos una entidad muy unida al territorio. Nuestro modelo de presencia así lo atestigua. Pensamos que es importante mantener nuestras oficinas abiertas, mantener nuestra red, en un momento en el que lamentablemente aún se continúan cerrando oficinas bancarias en nuestra ciudad.

¿Cuál es la implicación de la entidad en la sociedad zaragozana?

Muy importante, pero hay que reconocer que tenemos una gran ventaja. Nuestra sede, la joya modernista de Zaragoza en el mismísimo centro de la ciudad. Pero no todo es el edificio…, también nuestro voluntariado. Particularmente, para mí lo más emocionante son las Becas Excelencia que otorga nuestra Fundación Caja Rural de Aragón, en las que un sobresaliente grupo de los mejores jóvenes deportistas y estudiantes, muchos de ellos zaragozanos, son reconocidos por medio de una ayuda económica.

¿Cuáles son los principales productos y servicios a particulares, autónomos y empresas?

No hay ningún producto o servicio bancario que no tengamos. Por ejemplo, tenemos un departamento de Empresas con gestores especializados, en comercio internacional, en seguros específicos para este colectivo, que tiene su reflejo en la red, con oficinas especializadas en estos protagonistas de nuestro tejido productivo que, no olvidemos, son los mayores creadores de empleo. En el entorno urbano si tuviera que destacar dos aspectos hoy serían, por un lado, las hipotecas, donde somos una de las entidades más competitivas; y, por otro lado, nuestro Universo Autónomo, un conjunto de productos y servicios pensados para el autónomo, para quien somos una entidad ideal, ya que damos un alto grado de servicio en las oficinas.

¿Qué ventajas tiene ser cliente de Caja Rural de Aragón?

Somos accesibles. Tenemos una red amplia. Intentamos solucionar los problemas de los clientes. Pensamos que puede convivir el interés de la entidad con el del cliente. Contratamos y pagamos nuestros impuestos aquí. Somos una Caja Rural, no tenemos que publicitar modelos contra la despoblación porque somos un modelo contra la despoblación. Somos una cooperativa de crédito. Nuestros clientes realizan consumo financiero de proximidad. No se inclinan por modelos de alta inversión en publicidad sino por modelos de alta inversión en las personas y el territorio.

¿Cuáles son los retos de la entidad en 2023?

Nosotros creemos firmemente en Aragón, en Zaragoza. En los últimos años, no hemos abandonado ninguna localidad. Nuestro reto es visualizarnos en la mente de los zaragozanos donde tenemos aún un gran margen por crecer. Que los zaragozanos aumenten su conocimiento sobre nosotros y entren a conocernos, sin compromiso, en cualquier oficina. No todas las entidades financieras somos iguales.