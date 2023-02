Cuando el municipio es de pequeño tamaño, la población no es abundante y el presupuesto ajustado, los alcaldes deben hacer «verdaderos malabares» para conseguir sacar adelante iniciativas y proyectos. La segunda mesa del foro de municipalismo reunió a los ediles de alguno de estos pueblos para debatir y reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan para poder prestar los mejores servicios a la población. Los participantes fueron: Víctor Chueca, alcalde de Magallón; Francisco Javier Doménech, desde el Ayuntamiento de Fabara; y Víctor Corbacho, primer edil de Las Pedrosas; y el debate estuvo moderado por el periodista de este medio, Ignacio Martín.

Como gestores públicos de los municipios, los alcaldes deben aportar sus ideas individuales a desarrollar, pero dependen de una financiación establecida. El cómo llevan a cabo esa gestión de los servicios prestados fue el primer tema tratado en el coloquio. Víctor Chueca, desde Magallón y con unos 1.100 habitantes, destacó la capacidad «creativa e imaginativa» de los primeros ediles para poder desarrollar estos proyectos que «mejoren el municipio». Definió a los regidores como como soñadores y ambiciosos «siempre buscando prestar los mejores servicios y que los vecinos tengan la máxima calidad de vida».

«El gran reto de los municipios pequeños reside en trabajar para poder ofrecer a los vecinos los mismos servicios que se prestan en las grandes ciudades, solo así conseguiremos evitar el éxodo rural» Víctor Chueca - Alcalde de Magallón

Francisco Javier Doménech, al frente de la corporación municipal de Fabara, que cuenta con una población cercana a los 1.200 habitantes, coincidió con que «la imaginación es importante, pero no podemos basarnos solo en ella». Citó al exjugador de baloncesto estadounidense, Michael Jordan explicando que «el talento gana partidos pero es el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos», por lo que aseguró que hay luchar por el futuro de los municipios «con los pies en la tierra y con cabeza». «La forma de mejorar el pueblo y atraer a nuevos habitantes es mediante recursos como una vivienda y un puesto de trabajo, no con simple imaginación», sentenció.

«Es un error que Zaragoza se postule como único motor de generación económica de la comunidad, hay que descentralizar la industria y que llegue a otros lugares donde también puedan beneficiarse de todo lo que esta atrae» Francisco Javier Doménech - Alcalde de Fabara

Por último, desde Las Pedrosas, con unos 100 habitantes, Víctor Corbacho comentó que «debemos buscar alternativas y proyectos de futuro para competir con ciudades como Zaragoza». La cercanía con la capital aragonesa, explicó, «puede ser algo muy bueno o muy malo, porque la gente puede trabajar en Zaragoza pero decidir vivir en Las Pedrosas por su tranquilidad o verse atraídos por la gran ciudad y dejar definitivamente el pueblo». La mejor manera de conseguir que se queden, desarrolló, «es ofrecer una gran variedad de servicios, aunque el limitado presupuesto lo dificulte, así que ahí es donde entra la imaginación». Añadió, además, que «una colaboración entre municipios cercanos es más que necesaria para complementar esa imaginación. De forma conjunta se pueden ofrecer servicios que solos no es posible, y así todos salen beneficiados».

«Una colaboración entre municipios cercanos es más que necesaria para el correcto desarrollo de la zona. De forma conjunta se pueden ofrecer servicios a los vecinos que por sí solos no son viables y así todos salen beneficiados» Víctor Corbacho - Alcalde de Las Pedrosas

Víctor Chueca afirmó que, desde los municipios pequeños «se requiere una gran ambición, y el objetivo principal ha de ser ofrecer los mismos servicios que en los grandes núcleos urbanos. Es lo mínimo que los vecinos se merecen».

Gestión equilibrada

Ante la pregunta de cómo lograban los alcaldes conjugar la prestación de servicios con desarrollar una atracción inversora o apostar por el turismo, Corbacho explicó, entre risas, que los primeros ediles «deben hacer verdaderos malabares», en lo que coincidieron el resto de los participantes. Expuso que el tema económico «limita mucho», porque «los presupuestos tan ajustados no permiten hacer todo lo que quieres de la forma que quieres, por lo que tienes que ser creativo y buscar alternativas».

Por su lado, Doménech, anotó que «hay que apostar por lo que se tiene, intentar explotarlo de tal manera que acabe beneficiando al municipio». Así, ejemplificó esta teoría con el matadero municipal de Fabara que «gracias a la apuesta por la ganadería local, abastece hasta a tres carnicerías, que estas a su vez, atraen a compradores de la zona, generando beneficio».

Víctor Chueca aclaró que, en su caso, también han apostado por la producción local. Con la marca de promoción agroalimentaria Saborea Magallón buscan «mostrar al mundo la excelente calidad de los productos de la tierra». De esta forma consiguen posicionar el vino y el aceite de Magallón, del que viven unas 400 familias, y ahora se quiere convertir también en un atractivo turístico que genere economía en la zona.

También para desarrollar un atractivo turístico la instalación de un parque eólico en Las Pedrosas «dio mucho oxígeno al municipio». Su alcalde, Víctor Corbacho, destacó que en el pueblo no contaban con ninguna atracción turística por lo que crearon también una ruta de senderismo que ofrece «unas espectaculares vistas de Los Pirineos y los montes de Castejón». Confesó que en el momento de su desarrollo «no confiaban mucho en el éxito», pero el tiempo les ha demostrado lo contrario y «son muchos los aragoneses que se acercan a hacer la ruta y luego se quedan por el pueblo, dando un gran impulso a la economía».

Tiempos difíciles

El conflicto armado entre Ucrania y Rusia, la subida de los precios de los combustibles y la inflación provocan una gran incertidumbre también en los municipios. La crisis sanitaria, muy presente todavía, supuso «grandes dificultades para los ayuntamientos», que tuvieron que atender a problemas nunca antes vistos. «En tiempos difíciles como estos, nunca sabes cómo reaccionar, lo único que puedes hacer es buscar la mejor solución para los vecinos», comentó Francisco Javier Doménech.

Por su parte, Víctor Chueca destacó la importancia de que el consistorio y la Administración central y autonómica «caminen juntos», además de la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías. Por medio de colaboraciones público-privadas, con el apoyo de otras corporaciones y el empleo de los recursos disponibles «se pueden lograr grandes avances, siempre con el bienestar de los vecinos por delante».

Los fondos europeos suponen una gran ayuda para desarrollar gran cantidad de iniciativas en los municipios, pero su complicada burocracia puede dificultar el proceso de solicitud en los municipios más modestos. Aun así, los alcaldes no los pierden de vista. Desde Las Pedrosas, afirmaron que no los han solicitado todavía, actualmente se encuentran en varias iniciativas prioritarias y no han tenido la oportunidad de centrarse en el proyecto para la financiación europea.

Chueca coincidió en que estos fondos «son una gran herramienta de trabajo», pero en Magallón «no se han solicitado todavía», aunque sí lo harán en un futuro. Y apostilló que para los municipios pequeños «cualquier financiación externa es bienvenida, sea pública o privada», ya que «todo suma».

Para concluir la mesa, los participantes ofrecieron una serie de reflexiones. Francisco Javier Doménech defendió que el actual sistema económico en el que Zaragoza es el principal motor de generación de riqueza «es un error», y aseguró que la solución pasa por «desarrollar industrias en otros puntos de la geografía aragonesa. Parar de construir en un único lugar y apostar por otros espacios para ello».

Recuperando el tema de las dificultades a la hora de gestionar un municipio pequeño, los ponentes estuvieron de acuerdo en «lo complicado que es». Víctor Chueca resumió esta idea afirmando que «todos los alcaldes son creativos, imaginativos y soñadores, sino no habrían llegado tan lejos».