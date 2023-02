¿Quieres vivir una noche loca? Toma nota de estas fechas. Del 3 al 26 de marzo llega a Zaragoza The Party El Show, la nueva propuesta de la productora Alegría Live que asegura un buen rato de risas y diversión con un gran elenco de artistas y la mejor música. Todo ello en la gran carpa instalada en Puerto Venecia donde comenzará la gira nacional de este gran espectáculo. No te quedes sin tu entrada.

El punto de partida es una boda que salta por los aires, con más de 40 artistas contratados por la novia para el espectáculo más loco del año y un sinfín de sorpresas. Una juerga desenfrenada. Un cóctel lleno de comedia, música, acrobacias y diversión que se convertirá en la noche de bodas más salvaje de la historia. ¿A quién no se le ha ido de las manos una fiesta?

La maestra de ceremonias de toda la historia no podía ser otra que la gran Cristina Medina, ‘la novia’. La sevillana promete “un fiestón cachondísimo en el que los espectadores se van a reír como nunca”.

El objetivo principal de este espectáculo es “hacer que el público se divierta. ¿Quién no quiere disfrutar de una fiesta? ¿A quién no le apetece pasar un buenísimo rato y olvidarse de todo? Este ha sido el leitmotiv durante todo el proceso de creación de The Party El Show”, explica David Ottone, el director artístico de Yllana.

Un historia de locos

A la maestra de ceremonias, Cristina Medina, su novio la ha dejado plantada justo antes de la boda, cuando ya lo tenían todo preparado. Ella se ocupaba de la ceremonia y él de la fiesta, que, por lo visto, iba a ser sonada. Ahora, su corazón está roto y ella es un polvorín de rabia, incomprensión y despecho… Aun así, ha decidido seguir adelante con la celebración de la fiesta. ¿Por qué? Muy sencillo: ¡se lo ha dicho su terapeuta!

Al parecer, es la mejor manera de afrontar el duelo y pasar página. Los espectadores serán los invitados. A medida que la fiesta transcurre, la protagonista, que siempre ha tenido gustos y hábitos tradicionales, irá descubriendo, a través de las actuaciones, un universo de diversidad desconocido para ella.

No sabe que su ex está en la sala y que ha montado todo esto para dar un paso que hasta entonces nunca se había atrevido a dar. ¿Qué mejor manera de explicarle a Cristina el verdadero motivo por el que no se casa con ella que con una fiesta en la que todos los estereotipos y las convenciones normativas saltan por los aires?

Dos horas de diversión y sorpresas

Cintas aéreas, barra rusa, patines acrobáticos, equilibrios y contorsión, espectaculares números acrobáticos se irán sucediendo en el interior de la mágica carpa. Las voces en directo, las coreografías y la música tampoco pasarán desapercibidas.

A lo largo de 2 horas, artistas de circo, bailarines, actores y cantantes darán vida a un espectáculo desenfrenado, que también contará con una pre-party. Además, las puertas se abrirán una hora antes del comienzo de la función para ofrecer un preshow a los asistentes. Esta es la oportunidad perfecta para conocer a los protagonistas de esta historia.

Combínalo con música y experiencias gastronómicas

Además un Dj amenizará el momento y se podrá disfrutar de las propuestas gastronómicas en los diferentes street food Markets.

La organización del espectáculo ha diseñado tres tipos de entradas adaptadas a todos los gustos. La Mesa Vip te asegura los mejores asientos y un servicio exclusivo gastronómico que te llevará a tu mesa comida y bebida de la mejor calidad, además te ahorrarás la fila de entrada, ya que dispondrás de un Fast Pass.

Con las entradas de stage experience obtendrás las mismas ventajas, pero además, tendrás contacto directo con los artistas y recibirás un regalo sorpresa.

Por otro lado, el reservado te ofrece un sofá para un máximo de cinco personas y podrás disfrutar de una botella de champán y diez refrescos.

Las estrellas del show

El espectáculo cuenta con un gran elenco de artistas de sobras conocidos en el mundo artístico: