Las mejoras para los médicos de Primaria en Aragón se amplían a Enfermería

Tal y como estaba previsto, la Mesa sectorial de Sanidad ha ratificado este viernes el acuerdo firmado a mediados de enero entre el Salud y los sindicatos médicos Fasamet y Cesm; aunque ha logrado menos apoyos de los previstos, ya que solo ha votado a favor Cesmsatse (une Cesm, Fasamet y el sindicato de enfermería Satse), mientras que FTPS (formado por SAE y TCAE, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) lo ha hecho en contra porque «en el documento no aparece nuestra figura». CCOO, UGT y CSIF no asistieron al encuentro como ya habían avisado un día antes tras no avanzar en su negociación con el Salud y en sus propuestas para mejorar la atención sanitaria y en el texto acordado ellos «no hemos estado en la negociación».

