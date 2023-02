Parecía que esta cuarta reunión entre el Salud y los sindicatos generalistas (CCOO, UGT y CSIF) iba a ser la definitiva. Así se desprendían de las palabras de este miércoles de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, cuando dijo "no hay objeción" a muchas de las reivindicaciones de estos sindicatos. Pero nada más lejos de la realidad, ya que el Salud ha asistido esta mañana a la reunión sin ninguna propuesta. De hecho, les han anunciado que tienen que "estudiar" el documento que los sindicatos les presentaron hace ya días, por lo que UGT calificó el encuentro de esta mañana de "tomadura de pelo". Por eso, la huelga para el próximo 31 de marzo sigue en pie.

Las representantes sindicales reconocen que les parece bien que estudien sus propuestas pero en la cita no ha habido ningún tipo de avance, así que "no entendemos las declaraciones de la consejera cuando no tienen nada cuantificado", han señalado desde CSIF, para precisar después que a sus peticiones "no nos han dicho ni que sí ni que no, solo que hay medidas fácilmente asumibles".

Consideran que esta reunión tenía como objetivo que este viernes "acudan a la mesa sectorial" donde se ratificará el acuerdo que el Salud firmó con los sindicatos médicos Fasamet y CesmAragón, un documento que "no hemos negociado".

