Los sindicatos se reúnen con el Salud con pocas "expectativas" de llegar a un acuerdo

No hay dos sin tres. A la cuarta va la vencida. Pero en este caso no ha sido así. Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT vuelven a reunirse este viernes por la mañana (11.00 horas) con el Salud para intentar llegar a un acuerdo o por lo menos avanzar en las negociaciones en torno a las propuestas que los primeros le hicieron llegar a la Administración, que giraban en torno a la apertura de los centros de salud hasta las 20.00 horas, también las de Urgencias y los Puntos de Atención Continuada cerradas, actualización de retribuciones y complementos pendientes , contratación de más personal y nuevas figuras y jornadas de 35 horas, entre otras.. Esta le devolvió un documento que según las organizaciones sindicales "no recoge las expectativas que teníamos", aunque señalan que están a la espera de la reunión de esta mañana para ver si hay algún avance, reconoce la representante de CSIF, Jessica Fessenden.

De la misma opinión es Elena Lahoz, de UGT, ya que ese texto "no responde a nuestras propuestas, o por lo menos a algunas" y también se mostraba expectante ante la cita. Más categórica se ha mostrado Delia Lizana, de CCOO, que lo califica de "decepcionante" ya que solo abordan 7 de los 19 temas propuestos, por lo que es "un brindis al sol ya que no se plasma nada de lo que solicitamos". De ahí que diga que "o tienen un as en la manga para hoy o...". El documento no le gusta a Lizana pero espera que haya algo de negociación; porque aunque incluye temas como las 35 horas o la carrera profesional; otras, como es el trabajo en Atención Primaria solo señala que "se crearán grupos de trabajo para analizarlo". Por eso, los tres sindicatos mantienen, de momento, la huelga programada para el 31 de marzo y no descartan movilizaciones previas.