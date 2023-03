Azcón y Allué se unen para intentar echar a Lambán

El acuerdo electoral entre el PP de Jorge Azcón y la Plataforma Aragonesista-Aragoneses de Elena Allué tiene un objetivo principal: echar al socialista Javier Lambán del Gobierno de Aragón y, después, a Pedro Sánchez de la Moncloa. Así lo han expresado los dos líderes políticos regionales, que han consumado en la sede del PP y bajos sus siglas un pacto electoral que se concretará en la presencia de los ex militantes del PAR como independientes dentro de las candidaturas conservadoras, con sus siglas y su logo, para la cita con las urnas a nivel municipal, autonómico y también para las elecciones generales del próximo mes de diciembre.

Con la presencia de la secretaria general del PP, Ana Alós, y los presidentes provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel del PP, Ramón Celma, Gerardo Oliván y Joaquín Juste; y los únicos rostros visibles hasta ahora de Aragoneses, Carlos Sánchez, Marina Sevilla, Lucía Guillén, Julio Esteban y Berta Zapater, Allué y Azcón han defendido que el pacto respeta los ideales del "centro aragonesista" heredero del fundador del PAR, Hipólito Gómez de las Roces.

En una rueda de prensa en la que Allué ha reconocido que lo ella hubiera querido es "ser presidenta del PAR", ambos partidos han asegurado que este proyecto anticipa el "cambio político" en Aragón.

El líder de la formación conservadora, Jorge Azcón, ha asegurado que en el PP "caben todos los que defienden el aragonesismo, el regionalismo, el liberalismo", con una "defensa de Aragón dentro de España, con un proyecto liberal, de centro, aragonestista, reformista y constitucionalista".

Unos adjetivos que anticipan la más que posible entrada de cuadros de Ciudadanos en las listas del PP, algo de lo que Azcón todavía no ha querido hablar porque "cada día tiene su afán". Un encaje de bolillos entre distintas fuerzas políticas o cargos que han militado en distintos partidos y que esta mañana parecía no preocupar ni a Azcón ni a Allué, a pesar de que algunos de los ideales de unos y otros chocan de forma directa.

Tampoco ha habido respuestas sobre la posible incorporación de Vox a un hipotético acuerdo de Gobierno en la comunidad autónoma. La líder aragonesista ha asegurado que no puede valorar los pactos que pueda alcanzar el PP con otros partidos. Azcón ha vuelto a insistir en que su objetivo es "lograr una mayoría amplia" que le permita gobernar en solitario.

"O Lambán o Azcón"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha asegurado que el próximo 28 de mayo habrá dos alternativas: "O cambio, o continuidad. O Lambán o Azcón". Por eso, ha asegurado que este proyecto político que "ensancha las bases del PP" les permitirá dar un cambio de rumbo en la política aragonesa, y después a la española, con un programa electoral basado en el "aragonesismo de centro, que defiende Aragón en España, con el aragonesismo histórico que no quiere ser súbdito de Lambán".

Entre otras cuestiones, el acuerdo programático se basa en la defensa del Estatuto de Autonomía de 2007, reactivar los acuerdos de la Bilateral Aragón-Estado, o mejorar el sistema de financiación autonómica, asuntos todos en los que ya coinciden la práctica totalidad del actual arco parlamentario aragonés.

La presidenta de Aragoneses ha recalcado que este "espacio único de centro aragonesista" pretende ser la "alternativa" al Gobierno de Aragón y busca "acabar" con el Gobierno de Sánchez. Un "proyecto sólido, leal a Aragón y a España" que pretende "sumar, lograr la unidad del centro derecha y aragonesista, e insuflar aragonesismo a todas las instituciones que se puedan conseguir", ha dicho Allué, que ha obviado en todo momento que Aragoneses es una escisión del PAR.

Allué: "Confianza absoluta" en Azcón para no ser "irrelevantes"

Asimismo, Allué ha asegurado que "en ningún momento" negó que se sumaría a las filas del PP, aunque en varias de las entrevistas publicadas en los medios de comunicación aragoneses tras la presentación de la Plataforma Aragonesista aseguró que no lo haría, y que su proyecto sería "una plataforma de centro e independiente de otros partidos políticos". Finalmente, las siglas de Aragoneses ni siquiera estarán en las candidaturas y sus impulsores estarán integrados en las listas del PP. "Lo que siempre he dicho es que los que formamos Aragoneses nunca vamos a irnos a un partido que no fuera aragonesista y de centro", ha defendido ahora Allué.

También ha mostrado la exdirectora general de Turismo con Arturo Aliaga que tiene una "confianza absoluta" en Jorge Azcón para dar cumplimiento al pacto firmado. Así, en base a la confianza y la "asunción de las ideas aragonesistas", se ha mostrado convencida de que el PP respetará el pacto y que no se producirá la "irrelevancia política" que, ha asegurado, ha afectado al PAR en esta legislatura, a pesar de que Arturo Aliaga ha ostentado todo este tiempo la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, la consejería de Industria y Turismo y la formación ha contado con un senador autonómico que no le correspondía por votos.