Las Cortes han aprobado el proyecto de ley del uso estratégico de la contratación pública, un debate en el último pleno del Parlamento aragonés de la X legislatura en el que los partidos que sustentan al cuatripartito han defendido que este nuevo texto ayudará a mejorar la contratación pública, mientras desde el principal partido de la oposición se ha alertado de los incumplimientos "actuales" de la legislación de contratación.

"¿Para qué aprobamos esta ley, si el Gobierno actual no es capaz de cumplir con la actual legislación? La Cámara de Cuentas evidencia en sus informes irregularidades e ilegalidades en materia de contratos públicos. Lo dice año tras año en sus informes. Para muestra, el de los fondos covid", ha denunciado la diputada del PP, Ana Cristina Sainz. "La falta del cumplimiento de la legalidad es la antesala del clientelismo y de la corrupción. Me da igual de dónde venga", ha continuado Sainz, para concluir que esta ley es "totalmente cosmética".

"No contiene la memoria económica ni aborda cuestiones tan importantes como las adquisiciones en el Salud. El señor Lambán busca de nuevo titulares en prensa", ha concluido la diputada, la más crítica con el nuevo texto normativo.

Desde los grupos parlamentarios que sostiene al Gobierno y desde IU le han afeado a la portavoz popular que "precisamente el PP hable de corrupción" en la Cámara aragonesa.

El portavoz socialista, Óscar Galeano, ha defendido que la reforma aporta "mayor seguridad jurídica" y que actualiza aspectos como programar la actividad contractual, lo que ha considerado el parlamentario del PSOE que "favorecerá la concurrencia y la coordinación interdepartamental".

Desde Podemos, su portavoz Marta de Santos ha asegurado que intentarán "que esta ley haga que la contratación pública sea la palanca que impulse hacia nuevas formas de trabajar con un impacto público enorme".

Además, ha respondido a la diputada popular: "Hay partidos como los que gobiernan en Zaragoza que cometen errores en la contratación pública". "Nunca más corrupción en nuestro país y ojalá esta ley sirva para evitarlo", ha reivindicado.

También la portavoz de CHA, Carmen Martínez, que se ha despedido de la política autonómica en este turno de intervención, ha recurrido a los informes de la Cámara de Cuentas para recordar que quedan errores por solventar en la contratación pública.

"Hablaba la portavoz del PP a raíz de los informes de la Cámara de Cuentas de que este Gobierno de Aragón lo único que hace con esta ley es maquillar. Yo señoría en mi ultima intervención no me voy a reprimir en enseñarle el último informe de fiscalización del IMEFEZ en 2020-2021 porque si hay un informe de la Cámara de Cuentas que trae un catálogo completo de todo lo que no se debe hacer desde un organismo público es este", ha manifestado.

Desde el PAR, su portavoz Jesús Guerrero ha defendido que la nueva normativa permitirá una "relación más ágil entre las pymes y la Administración" y ja defendido que la mejora de la contratación pasa "por mejorar los medios tecnológicos. No hay otro remedio".

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha destacado que la mitad de las enmiendas aprobadas por el cuatripartito en esta ley hayan sido de su grupo parlamentario. "Las enmiendas aprobadas dan protagonismo a los autónomos, y reclaman que la sostenibilidad y el carácter social de los contratos tiene que ser un pilar", ha defendido.

Desde Ciudadanos, el portavoz José Luis Saz ha recordado la importancia de la contratación pública en España, que llega a los 100.000 millones en contratos, y supera los 2.500 millones en Aragón. "La legislación de la contratación pública es la más inestable. Esta ley durará no más de 3 o 4 meses, pero había que hacerlo", ha defendido Saz, que reclamaba un cambio del título de la ley.

Para la portavoz de Vox, Marta Fernández, la norma deja "aspectos positivos como la planificación de la contratación, y un sistema institucional de supervisión de la contratación", pero ha denunciado que "excede el ámbito inicial".