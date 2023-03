Aprovechando el debate y votación sobre la convalidación del decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía de Aragón, Arturo Aliaga ha aprovechado para despedirse del Parlamento aragonés, "satisfecho" tras un recorrido "que ha merecido la pena" y pese a que, como en la jota, "despedirme no quisiera", debe hacerlo por "esas cosas de la convulsión del aragonesismo".

"Podría cantar una jota o una canción triste", ha relatado el vicepresidente de la comunidad, que ha pedido perdón "por si a alguien he ofendido con mi vehemencia". "He hecho todo lo que he podido", ha proseguido el que fuera líder del PAR hasta hace unas semanas, que ha admitido sentirse "feliz" trabajando en el Gobierno "lejos de los demonios", en clara referencia a todos aquellos miembros del centrismo aragonés por las que se ha sentido traicionado en los dos últimos años.

"Hay que admitir y encajar los golpes, para eso estamos los católicos donde estamos", ha ahondado Aliaga en su despedida de cuatro legislaturas en el parlamento

"Me despido pues con la famosa canción 'Adiós con el corazón'", ha proseguido Aliaga, que ha recordado que el primer día que pisó el pleno de las Cortes "me temblaban las piernas", un hecho que, desde luego, no le ha sucedido en su despedida, que se ha cerrado con un aplauso unánime de toda la Cámara.

"Tienen mi teléfono. Llamen que se lo cogeré y les ayudaré a hacer más grande Aragón", ha dicho antes de retirarse y de que Álvaro Sanz ocupase su lugar en la tribuna para compartir con los miembros del hemiciclo un pequeño secreto. "Canta bastante bien (en referencia a Aliaga). Alguna vez hemos compartido a la guitarra 'Comandante Che Guevara'", ha dicho el portavoz de Izquierda Unida antes de que se completase la despedida. Se va Aliaga, se cierra un ciclo importante para la política de la comunidad y el aragonesismo. Hasta siempre, comandante. Hasta pronto al Rey Arturo.