Las constructoras alertan de que el plan de Sánchez elevará el alquiler

Los últimos anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de atajar el problema del acceso a la vivienda en España pueden tener, incluso, el "efecto contrario" del que persigue. Así lo consideran desde la Confederación de Empresarios Aragoneses de la Construcción, donde alertan de que los planes del líder socialista de ampliar el parque público de vivienda de alquiler puede derivar en un "incremento de los alquileres" derivado del retraimiento dela inversión privada.

Desde el sector inmobiliario, sin embargo, rebajan el tono crítico, aunque consideran que la ampliación del parque público de vivienda solo logrará efectos "a largo plazo". La alternativa, creen los agentes inmobiliarios, debería pasar por "estimular el mercado con créditos blandos y la fiscalidad adecuada" para poder poner en el mercado más viviendas de alquiler.

El acceso a la vivienda siempre ha sido "complicado" y ha requerido de "mucho esfuerzo y ahorro" de los compradores en todas las etapas, aseguran desde el sector. Pero desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, el frenazo a las viviendas públicas y el paulatino cambio de paradigma de la compra privada por el alquiler está desembocando en una situación inédita hasta hoy. Las propuestas planteadas por el Ejecutivo central no convencen, por ahora, al sector, que critica el "electoralismo" del Gobierno y avisa de que el reto de un acceso asequible a la vivienda solo se resolverá en el largo plazo, y quizá con otras medidas.

Las constructoras: "Impacto positivo no va a tener ninguno".

"Impacto positivo no va a tener ninguno". Así de tajante se mostró el presidente de la Confederación de Empresarios Aragoneses de la Construcción, Juan Carlos Bandrés, a quien no le salen las cuentas para que con 4.000 millones de euros de créditos ICO se puedan construir 43.000 viviendas.

"Solo hay que ver que la propuesta del Gobierno de Aragón de transformar los cacahuetes de la Expo en 500 viviendas tiene un presupuesto previsto de 70 millones. No salen las cuentas. Con esa inversión media, harían falta 6.000 millones", reflexionó.

Para Bandrés, la alternativa de ampliar el parque de vivienda pública no es la solución. "Prometen más oferta de alquiler, que no se hará. Mientras, esto paralizará la inversión privada. Como nadie compra, la demanda de alquiler seguirá subiendo, pero no habrá alquiler suficiente y en consecuencia subirán los precios", asegura el responsable de la confederación, que recuerda también que la subida de los precios en los materiales llegó con la guerra de Ucrania para quedarse.

"Cuanta más vivienda real, privada, hubiera en el mercado, el cliente podría elegir por precio y esto haría que bajaran los alquileres", señaló Bandrés, que circunscribe las últimas medidas al mero "marketing político".

"Ampliar el parque público cuesta tiempo y dinero"

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Aragón, menos críticos con las medidas, avisan sin embargo de que ni la cesión de viviendas de la Sareb ni la construcción de viviendas gracias a los créditos ICO resolverán el problema a corto plazo. "Ampliar el parque público de vivienda puede ser una buena medida, pero cuesta mucho tiempo y dinero ponerlo en marcha", manifestó su presidente, Fernando Baena, que criticó también los anuncios por "electoralistas".

Sin embargo, recordó que los pisos de los que dispone el llamado banco malo en Aragón no están en las llamadas "zonas tensionadas" y no resolverán el problema existente. "Aprovechar los bienes de la Sareb es más un deseo que una realidad. Que en Zaragoza haya pisos en La Muela, poco va a resolver el problema de vivienda de la capital", lamentó.

"De lo que se quedó la Sareb hace diez o doce años, lo bueno ya se ha vendido", afirmó. Por eso, antes de lanzar las campanas al vuelo reclaman "concretar dónde y cómo" están esas viviendas.

Para los agentes de la propiedad, la respuesta debería pasar, más bien, por "estimular el mercado" y "no demonizar a los propietarios de las viviendas", en línea con la nueva calificación del "gran tenedor". Desde la entidad reclaman afinar mejor los conceptos. "¿Por qué se considera un gran tenedor un propietario de cuatro pisos modestos en Las Fuentes, y no a uno que tenga dos viviendas en la plaza Aragón, que duplican en precio a las anteriores? No tiene mucho sentido", lamentó.

Por ahora, la propuesta que mejor suena es la de habilitar créditos para facilitar la rehabilitación y las nuevas construcciones. "Todo lo que sea estimular el mercado lo vemos mejor. Hay que establecer beneficios fiscales para fomentar que haya más viviendas de alquiler en el mercado", señaló Baena, que insistió en que hay que resolver el problema de acceso al alquiler, especialmente de los jóvenes mileuristas que deben destinar más de la mitad de su sueldo a pagar la renta.