Sebastián Darpa: «La comunicación nace de un vínculo contigo mismo»

Orador y formador internacional sobre desarrollo personal y profesional y comunicación en público, el argentino Sebastián Darpa fue el encargado de ofrecer la primera conferencia del Congreso de Inteligencia emocional y Bienestar, tras la inauguración oficial, con una charla sobre ‘Lidera una vida consciente’.

¿Qué es para usted la inteligencia emocional?

La inteligencia emocional tiene que ver con el equilibrio, con la salud, con la toma de conciencia de tres factores fundamentales que dan equilibrio a nuestra vida. Desde el campo de la logoterapia, que es una psicoterapia que desarrolló Viktor Frankl, que de alguna manera busca que podamos encontrar sentido o propósito a aquellas situaciones coyunturales que nos toca vivir en nuestra vida. Una de estas dimensiones es la física, mediante el cuidado del cuerpo a través del deporte y actividad física, la alimentación y la observación de lo que está pasando en tu cuerpo; está la psicológica, que abarca la importancia de tomar conciencia de tus pensamientos; y luego tenemos una parte que está menos estudiada, que es una dimensión espiritual, que no es religiosa, porque la espiritualidad es un concepto mucho más grande, que también se puede relacionar con la contemplación, con la búsqueda del silencio, con el contacto con la naturaleza y con la búsqueda de lo significativo en las relaciones humanas o la relación con uno mismo.

¿Qué viene a aportar Sebastián Darpa al congreso?

Viene a aportar un aspecto de divulgación, evidentemente relacionado con mi campo de trabajo, que es por un lado la logoterapia, que lo que estudia es el vacío existencial y la búsqueda de sentido; y también aportar desde mi trabajo en programación neurolingüística (PNL), que tiene que ver con cómo creamos la realidad internamente y genera estados emocionales en nosotros y estos hacen que veamos la realidad de una forma u otra. Vengo a aportar historias, anécdotas y sobre todo, vínculo, conexión. El equilibrio y la salud tiene mucho que ver con las relaciones que forjamos, y aportaré cómo generar un vínculo con esa otra persona o grupo de personas y luego cómo poder volcar en ellos una información que no solo es relevante sino que es crucial para el desarrollo sano y equilibrado de su vida.

¿Cómo se utiliza la programación neurolingüística en el día a día?

La PNL es una serie de modelos, habilidades y técnicas para pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. Básicamente la PNL trabaja mucho con la creación de estados emocionales de alto rendimiento. ¿Cómo utilizo la PNL en mi día a día? Por ejemplo, te levantas por la mañana y haces consciente tu fisiología, que existen principalmente, dos, una de expansión, pecho abierto, hombros hacia atrás, perilla hacia arriba; o una de contracción, donde encontrarnos todos los males. La PNL te dice pon atención a la fisiología, al estado de tu cuerpo, a un segundo aspecto que es tu enfoque, allí donde llevas tu enfoque también llevas tu energía, con lo cual el hecho de cómo estás pensando acerca de lo que vas a hacer estás creando una ruta hacia eso. Decimos que si estás con tu enfoque en los problemas, vas hacia los problemas y si estás con tu enfoque en la excelencia, vas hacia la excelencia. Y luego hay un tercer aspecto, que defiende la PNL, que es la conciencia de tu diálogo interno; porque tus palabras generan significados y los significados crean químicos en tu cerebro. Con los cual tomar conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos resulta fundamental. Con la conciencia de mi fisiología, el enfoque y el diálogo interno y tengo un cóctel perfecto para transitar mi vida hacia la excelencia.

¿El objetivo final es esa excelencia?

Sí, el objetivo final es el bienestar, la búsqueda de opciones, el hecho de entender que estamos programados por nuestro pasado, pero no determinados por él. Somos posibilidades. Hay una especie de automatismo que se viene dando en nuestra vida, que son programas que están continuamente en bucle y para poder cambiarlos porque muchas veces son limitantes para nosotros hace falta abrir la puerta de la conciencia, hace falta observar eso como primer paso y tener la intención de tener una transformación en tu vida. Por supuesto que el objetivo final de la PNL es el bienestar, porque las personas expanden su nivel de consciencia, tienen mayor flexibilidad porque tienen un mayor número de opciones de cómo comportarse en diferentes contextos en su vida y eso deriva en el bienestar o la felicidad.

¿A comunicar también se puede aprender?

Por supuesto. Es importante intentar que es imposible no comunicar. Estamos comunicando todo el tiempo. Podemos ser grandes comunicadores o comunicadores nefastos y no necesariamente estoy hablando de comunicadores hacia afuera. Es importante un aspecto de la comunicación de cómo te hablas. Si hablas con una persona asegurarían que tienen la fórmula perfecta para arruinar su vida mediante la comunicación constante que hacen con ellos mismos. La comunicación se aprende, pero hay que partir del hecho de que nace de un vínculo contigo mismo. Si te comunicas bien contigo mismo es el paso fundamental para comenzar una buena comunicación asertiva hacia fuera, ya sea a un pequeño grupo de personas o un gran grupo. Ahora bien, tiene que ver con la práctica, el uso de ciertos conceptos, pero sobre todo, con la toma de conciencia y el trabajo interno.

¿Qué es más importante a la hora de comunicar, la imagen o el mensaje; o una combinación de ambas?

Sí. Lo ideal es una unión de las dos pero si hay algo que tiene más potencia es el mensaje. Y como ejemplo puedes ver a Gary Yourofsky, en lo que se dice el mejor discurso que jamás escucharás; porque cuando comienza a hablar y a dar su mensaje, que no está únicamente vinculado a las palabras sino al tono de voz y de su fisiología, el mensaje es tan poderoso que lo último que haces es fijarte en cómo va vestido, que es de forma bastante desaliñada. Si la pregunta es qué es más importante, es el mensaje, pero creo, que como decías, la unión entre un mensaje potente y una imagen cuidada o adaptada al contexto sería de utilidad, a menos que tu intención sea crear un efecto disruptivo, que también puede ser.

«Muchos obstáculos tienen que ver con el prejuicio y tendrían que ser removidos»

¿En las escuelas debería abordar la neurolingüística?

Sí, por supuesto, porque básicamente la PNL, como otras metodologías de desarrollo personal, lo que hacen por los niños es eso que ya de la antigua Grecia se creía que era fundamental, cuando entraban al oráculo de Delfos a pedir consejo, fuera del oráculo, en la piedra había una inscripción que rezaba ‘conócete a ti mismo’. Ese conócete a ti mismo es un campo de exploración muy grande; podemos decir que estamos a las orillas de un océano de posibilidades, de cómo profundizar en nosotros, en nuestros padrones inconscientes, en la forma de comunicar, en la forma de comportarnos, en esas creencias a nivel interno que tenemos y si esto lo hiciéramos desde pequeños tendríamos una expansión y una posibilidad de encontrar el bienestar en nuestra vida de una manera mucho más patente.

¿Qué obstáculos o cómo se pueden superar esos obstáculos personales para avanzar hacia ese nuevo campo?

Quizá muchos obstáculos tienen que ver con el prejuicio, tienen que ver con lo que decía Carl Gustav Jung, que los seres humanos no somos tan dados a pensar, por eso nos encanta juzgar. Creo que los prejuicios acerca de lo que podría ser de utilidad tendrían que ser removidos, tendríamos, como decía el gran poeta Rumi ‘Vende tu inteligencia y compra asombro’. Desde un espacio de no saber nada, comenzar a vincularnos con ciertas metodologías, que de alguna manera tienen la intención de mejorar tu vida, tienes que quitar los prejuicios y tener el impulso y la fuerza que muchas veces te la da el hecho de haber probado un montón de cosas en tu vida y seguir en un estado de malestar. Muchas veces ese cambio viene propiciado por un espacio de crisis. Esperamos que no sea la regla para todos sino que la búsqueda de la mejora sea algo constante en nuestra vida; pero hay que remover ciertos prejuicios y hay que explorar y dejarse sorprender pero sin olvidar esa parte crítica pero sí tener esa capacidad de asombrarte por las posibilidades que un ser humano presenta.

Además de participar como ponente, ¿qué espera aprender de este congreso?

Este congreso está plagado de muchos expertos en el campo del desarrollo personal, la inteligencia emocional y el bienestar, por lo que espero es generar buenos vínculos, aprender muchas cosas de colegas; y por supuesto aprendo constantemente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que organiza el congreso, y están muy metidos en ofrecer todo el tiempo información, cursos y posibilidades de aprendizaje en este curso. Espero sorprenderme y estar en un estado de asombro constantemente y dejarme llevar por esa energía bonita que se vive en estos espacios.