La formación del próximo Gobierno de Aragón centró el primer discurso de Jorge Azcón en la Junta Directiva Autonómica, celebrada ayer en la sede del PP en Zaragoza, donde el presidente in péctore de la comunidad atizó al PSOE por su intención de no facilitar la formación del próximo Ejecutivo, anunció la cita que le ha ofrecido a Javier Lambán para el próximo lunes en las Cortes, cargó contra Pedro Sánchez y dejó un guiño a aquellas formaciones que quieran posibilitar la investidura. No citó a Vox ni a ningún otro partido, aunque la indirecta la puede recoger tranquilamente Teruel Existe, incluso el PAR. No hay prisa, dice Azcón, firme en su idea de gobernar la comunidad en solitario.

"Los aragoneses se han expresado con la única voz que de verdad importa, la suya, dándonos legitimidad para cumplir lo que prometimos: un gobierno en solitario. Nadie nos va a marcar el paso, mucho menos un partido que ha perdido las elecciones y que tiene bastantes problemas", afirmó el popular, que dejó varios recados a los socialistas. El primero, directo, referido a las manifestaciones últimas salidas de su sede de Conde Aranda: "Le quiero decir al PSOE que, si pretende seguir corriendo detrás de Pedro Sánchez, es su problema, no el nuestro ni el de los aragoneses", dijo en referencia a la amenaza socialista de sumar al lado izquierdo más de 28 escaños para impedir que el PP gobierne solo. "Mantengo mi deseo de gobernar en solitario", insistió al tiempo que dejaba la puerta abierta a posibles acuerdos. "El PP está abierto al diálogo permanente con todas las fuerzas y ninguna va a dejar de ser escuchada porque hay partidos cuyos resultados no les permiten ser alternativa de gobierno, "pero eso no impide que puedan aportar a la gobernabilidad o facilitar la formación" de un gobierno, lo que entiende que sería, por su parte, "un ejercicio de responsabilidad". Azcón buscará los apoyos "que sean necesarios" para formar un gobierno "centrado y moderado, que impulse y no frene, que acompañe y no cercene, que ayude y recompense". En definitiva, aceptará los apoyos "de todos aquellos que tengan también estos objetivos". El PSOE advierte al PP que no le permitirá gobernar en solitario en Aragón El líder de los populares lo resumió en una pregunta básica: "¿Qué partidos están dispuestos a ejercer la responsabilidad que marcan lo aragoneses con sus votos?». No hizo falta respuesta, no se esperaba. Por si acaso, repitió: "Mi responsabilidad es buscar un gobierno en solitario. Dos veces le ofrecí al PSOE en campaña facilitarle el gobierno si ganaba. Primero recibimos el desprecio y luego el insulto", espetó antes de ironizar: "Ahora nos dicen con quién podemos pactar o no. Y si no les gusta, amenazan con formar un pentapartito o un hexapartito. Siguen la vía del no pasarán, creyendo que formar un gobierno es un bazar donde todo vale". En este mismo sentido habló Tomás Guitarte, que aseguró que si de su abstención depende que el PP no pacte con Vox para formar gobierno en Aragón, "lo podríamos valorar", afirmó el líder de Teruel Existe, que también dejó un recado al PSOE: "Cuando no se quiere que alguien gobierne con otro, lo que no se puede hacer es arrastrarle a forzar a que lo haga", en referencia al empujón que el PSOE le dio al PP en dirección a la ultraderecha para que quede retratado con Vox. Azcón, que no olvidó dejar las correspondientes loas a sus partido, le pidió al PSOE de Aragón "que recapacite y no se deje arrastrar por Pedro Sánchez". "Tiene que reconsiderar sus últimas valoraciones", dijo en referencia a las manifestaciones de Darío Villagrasa el pasado martes, cuando el secretario de Organización socialista esgrimió que si el PP pretende gobernar con sus 28 escaños, el partido socialista plantearía "una alternativa con más diputados para formar gobierno". Azcón anunció que ayer mismo le había remitido una carta a Javier Lambán para proponerle el lunes en las Cortes de Aragón una reunión en la que establecer un calendario entre las dos fuerzas. "Espero que al menos se sienten" a dialogar, afirmó recordando que al líder socialista "lo hemos escuchado varias veces hablar de formar gobiernos de amplia base", pero será ahora "cuando veamos si era verdad, lo decía por quedar bien o era retórica barata". La intención del PP en Aragón es "formar gobierno cuanto antes, más allá de las estrategias de Madrid", afirmó aludiendo a la impensada convocatoria de elecciones generales y a la táctica socialista de vincular al PP con Vox, incluso antes de que arranque la campaña nacional. En los últimos ocho años, prosiguió Azcón, el Gobierno de Aragón ha sido "una jaula de grillos donde se torpedeaban entre partidos y consejerías dentro del mismo gobierno". "Y eso", continuó tajante, "tiene que terminar", mucho más ahora que se ha conocido la decisión de la sociedad aragonesa. "Los ciudadanos nunca se equivocan, aunque haya partidos que insistan en la incoherencia. Son esos partidos que han cambiado su discurso urgidos por el orden y mando de Ferraz (la sede del PSOE", dijo antes de concluir contundente: "La sociedad aragonesa, que ha evolucionado con tranquilidad, no quiere imposiciones, dogmatismos ni ser arrastrada por demagogias populistas y ha dicho ‘basta’ al PSOE más desorientado de su historia», que lleva «la más peligrosa de las derivas".