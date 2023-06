Las imágenes del primer encuentro entre el presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, y el presidente del PP y ganador el 28M, Jorge Azcón después de las elecciones destilan buen talante y cordialidad. Sonrisas, apretones de manos y saludos cordiales en un encuentro que ha durado más de una hora en Presidencia, en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

En este primer encuentro, que llega diez días después de la cita con las urnas, ambos líderes han departido en el área de Presidencia del Pignatelli. Antes, el presidente en funciones, Javier Lambán, le ha mostrado brevemente su despacho a Jorge Azcón, llamado por las urnas a ser su nuevo inquilino.

Pero a la imagen de cordialidad, como era de esperar, le han seguido las declaraciones discrepantes. La tensión política sigue en máximos en Aragón.

El líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que "Lambán no va a colaborar porque está instalado en el no es no". El aspirante a gobernar Aragón la próxima legislatura le ha pedido al presidente en funciones y líder del PSOE que se abstenga en su investidura. La respuesta ha sido, como era esperable, negativa.

"El lunes pasado nos hubiera gustado mantener esta reunión en las Cortes. El objetivo era analizar las elecciones y hablar del inicio del traspaso de poderes", ha señalado Azcón. "Le he pedido a Lambán la abstención del PSOE para que pueda facilitar el nuevo Gobierno", ha explicado el líder del PP, que renglón seguido ha criticado la "incoherencia" del socialista que "no ha asumido la derrota".

"Ha dicho que no se va a abstener pese a hablar durante muchos años de los grandes pactos entre el PP y el PSOE. No va a colaborar, está instalado en el no es no. Demuestra que es mucho más importante las generales que lo que interesa a los aragoneses", ha denunciado.

Traspaso de poderes

A pesar de no contar todavía con una mayoría parlamentaria suficiente para formar Gobierno, Azcón ha vuelto a exigir que "el traspaso de poderes sea cuanto antes".

"Hoy hemos conocido que 106 plazas de médico para este verano van a quedar vacantes. Me preocupa que la DGA no tenga una alternativa, que no haya un plan para que este verano decenas de miles de aragoneses no tengan un médico. Por eso creo que es necesario que el traspaso de poderes se produzca cuanto antes", ha dicho Azcón. De hecho, ha confirmado Azcón que ya se han producido reuniones con las consejerías de Vicepresidencia e Industria (Arturo Aliaga), Vertebración (José Luis Soro) y pronto tiene previsto con Ciencia (Maru Díaz). "Espero que pronto se unan las del PSOE", ha dicho.

Además, ha criticado que su rueda de prensa tras la reunión en Presidencia, que se ha celebrado a las puertas del Pignatelli, "no está dentro de la normalidad democrática". "Lo normal es que si la reunión es dentro, la rueda de prensa sea dentro", ha considerado.

A partir de ahora, Azcón seguirá citando al resto de partidos políticos en función de su resultado en las urnas el pasado 28M, de mayor a menor. Y ha insistido en que ve "posible" formar "un Gobierno de Aragón en solitario".