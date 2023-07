La inflación ha afectado a todo. La luz está más cara, también los combustibles y los alimentos. Dentro del último grupo, la subida de los precios ha afectado al azúcar, la leche y la nata, productos básicos en las heladerías.

Por ello, en tiendas como Zanellato, en la calle Alfonso de Zaragoza, se han apretado el cinturón. «Nosotros hemos intentado evitar que los clientes noten mucho el cambio de precios», explica Carlos, su gerente, quién asegura que sus helados «solo han subido 10 céntimos» con respecto al año pasado. Pero porque «el azúcar está un 80% más caro, la nata un 90% y la leche entre un 45 y un 50% más, que al ser productos básicos en nuestro trabajo nos pone las cosas muy difíciles», se queja Carlos. Aunque en su caso, «gracias a que la luz ha bajado un poco hemos conseguido no subir mucho los precios, a pesar de la inflación».

Saliendo de la tienda, Paula disfruta de su helado de turrón en las horas más calurosas del día. Asegura, que a pesar de esta subida, «a mi no me afecta mucho, tampoco consumo muy a menudo, pero hoy me apetecía».

Aunque su opinión no es la de la mayoría. Los clientes habituales del verano en heladerías como Amorino, en el paseo Independencia, se quejan de este cambio en los precios. «No han sido 10 céntimos, por lo menos han subido un 30%», señala Marta, que disfruta en la terraza del local mientras habla con una amiga. Los dos cafés con una bola de helado cada uno «nos han costado 10 euros», se quejaba la mujer, y añadía, sobre la subida de precios, que en la heladería de enfrente, Helados Italianos , «el año pasado costaba la tarrina 2,5 euros y el otro día me cobraron 4,5».

Sin embargo, desde este local de Paseo Independencia, señalan que la subida de sus precios, al igual que en Zanellato, no ha sido mayor unos céntimos. Su respuesta, en línea con la de Carlos, es que «ha subido todo» por lo que los helados no se iban a quedar atrás.

Sea como sea, lo que está claro es que refrescarse en este caluroso verano se complica. Porque, a pesar de las opiniones dispares entre dueños y clientes, los precios han subido. Por ello, María, estudiante de 22 años, se las apaña comprando los helados en el supermercado. «También están más caros y, obviamente no es lo mismo, pero si por cada helado que me como tengo que pagar 4 euros... no me da», asegura la joven, que a pesar de todo entiende la subida de los precios en los locales «por los costes de la luz, los impuestos y la calidad que ofrecen».