En la historia de los fondos europeos destinados a la unión de estaciones siempre hay un capítulo más. El último lo firma el nuevo Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón, que mantiene a medias la propuesta final de Arturo Aliaga y vuelve a orientar al Pirineo 8,6 millones de euros. Un dinero que tendría como objetivo la construcción de un tobogán en Panticosa y dos telecabinas, uniendo uno Astún y Candanchú y el segundo contectando Cerler y Benasque. Estos tres proyectos son las tres ideas principales que baraja el recién aterrizado Ejecutivo autonómico.

Un ajuste a la propuesta del exvicepresidente autonómico, que ante la fallida unión de estaciones propuso que los 26 millones de euros se repartiesen: 18 millones para cinco grandes proyectos por toda la comunidad y 8,6 millones cuyo destino serían una veintena de iniciativas que costasen como mucho 200.000 euros y se llevasen a cabo en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El Gobierno de Aragón defiende que estas tres primeras ideas que se llevarían, tras su plan, los 8,6 millones responden a «un beneficio general para toda la comunidad», frente a esos pequeños proyectos que «no convencen» al nuevo equipo liderado por Azcón. Desde el Ejecutivo autonómico valoran como «una estrategia para intentar convencer a todo el mundo» que Arturo Aliaga llevó a cabo tras el fracaso de que la unión de estaciones se financiase con los fondos llegados desde Bruselas. «Son proyectos que, por el limitado presupuesto, no tendrán un peso importante ni un beneficio notable para Aragón», señalan fuentes del Gobierno autonómico.

Sin embargo, para el actual Ejecutivo de Aragón, los otros 18 millones de euros que tenían como destino cinco proyectos concretos no generan dudas ni problemas, por lo que no se plantean modificarlos en la nueva propuesta que harán llegar al Gobierno Central. «Esas iniciativas parecen unas ideas buenas», aseguran fuentes del Pignatelli, que inisisten en que «no se va a tirar por tierra proyectos interesantes por el mero hecho de que los haya propuesto el anterior Gobierno». Añaden, para finalizar, que «los proyectos beneficiosos se van a respetar y no importa quién los haya presentado».

Aquellas cinco iniciativas desperdigadas por toda la geografía aragonesa fueron uno de los últimos servicios dentro del Ejecutivo de Arturo Aliaga, por entonces todavía vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria. Una acción que no gustó al sector turístico aragonés, que afeó al consejero de Industria no haber consultado a los empresarios el nuevo reparto, así como al presidente de la DPH, Isaac Claver, que criticó la falta de comunicación entre el Ejecutivo y el gobierno provincial (ambos del PSOE entonces) y la nueva distribución, que dejaba al Pirineo con muchos menos fondos de los que la unión de estaciones por Canal Roya iban a llevar hasta el norte de la comunidad.

Aquellas propuestas, que fueron enviadas según el equipo de Aliaga a Madrid a través de carta y por correo electrónico, además de con un aviso previo por vía teléfonica, eran las de Sallent de Gállego, la Comarca de Ribagorza, Cuencas Mineras, Campo de Daroca y la localidad de Beceite. 18 millones repartidos en distintas cantidades.

5,4 de esos millones llegarían a Sallent de Gállego para impulsar la digitalización turística y la mejora del servicio para los visitantes, entre las que se incluyen dos zonas de aparcamiento. De cerca, Ribagorza se quedaría con 4,6 millones de euros, con la accesibilidad, la digitalización y la inversión en sus espacios acuáticos como clave para seguir creciendo. Estas dos instituciones eran los dos únicos enclaves oscenses que recibían inversión, de unos 10 millones de euros, frente a los 26 millones con los que la DPH soñó en algún momento para realizar la unión de estaciones por Canal Roya.

El resto del dinero cogía rumbo a Zaragoza y a Teruel. El destino en la provincia central estaba en la comarca Campo de Daroca, donde casi tres millones de euros podrían llegar para trazar «un plan ambicioso», según reconocía Javier Lafuente, presidente comarcal que estrenó el cargo con el anuncio de esta particular lluvia de millones.

En las Cuencas Mineras, poco más de 4 millones de euros harán posible la próxima transformación turística de la zona, que apostará por las vías verdes del territorio y la sostenibilidad del medioambiente. El último «agraciado» en el reparto de fondos es el Ayuntamiento de Beceite, que recibirá 1,5 millones de euros. También en esta localidad bajoaragonesa invertirán en un aparcamiento disuasorio y en varias lanzaderas para mejorar el tráfico en la localidad. Todo ello para mantener el crecimiento exponencial que el sector turístico tiene en Beceite, donde ya se superan los 100.000 visitantes en cada ejercicio.

A la espera de Madrid

La nueva propuesta del Ejecutivo aragonés formado por PP y Vox llegará al Gobierno central en el mismo momento en el que este coja color. Aún queda un mes para Alberto Núñez Feijóo presente en el Congreso de los Diputados su candidatura, que por ahora no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. Así, el Gobierno de Aragón no tiene un interlocutor claro (siguen estando en funciones) con el que poder dialogar acerca del nuevo destino de los 8,6 millones de euros.

Los pasos a seguir son los mismos que tuvo que dar el exvicepresidente Aliaga. Tendrá que ser en una nueva bilateral sobre turismo entre el Estado y las comunidades autónomas cuando el Ejecutivo de Azcón proponga este nuevo cambio de parecer y la intención de destinar los fondos a Panticosa y las dos telecabinas, en un principio. También deberá repetir el reparto de los otros 18 millones de euros para esos cinco grandes proyectos repartidos por toda la comunidad, ya que la carta enviada por Aliaga no tiene validez más allá de ser meramente informativa. De hecho, la Secretaría de Estado de Turismo aseguró en una carta que esa comunicación nunca llegó a existir.