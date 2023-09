¿Qué barreras se han detectado para acceder al Ingreso Mínimo Vital? ¿Qué es el fenómeno del non take up ? ¿Qué acogida ha tenido la prestación entre los diferentes agentes sociales de Aragón? La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión organiza la Jornada Acceso Vital en Aragón en la que va a presentar el proyecto Acceso Vital en la comunidad autónoma.

Esta investigación ha consistido en identificar las barreras de acceso de las personas elegibles que precisan del Ingreso Mínimo Vital y no están accediendo a él, además de movilizarlas para que obtengan dicha prestación implementando una estrategia outreach -detectar, asesorar y acompañar. Dónde, cuándo y para quién El encuentro tendrá lugar el 4 de octubre entre las 9.30h y las 18.30 horas en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI (C/ San Braulio, 5) de Zaragoza. La jornada es una actividad abierta y, además de para el personal directivo y técnico de los diferentes servicios, recursos y entidades sociales de Aragón, está pensada para cualquier persona que pueda estar interesada en la implantación de la prestación del Ingreso Mínimo Vital en nuestra Comunidad Autónoma. Si quieres participar en la jornada, puedes inscribirte en este formulario. Investigación a pie de calle Durante la jornada se presentarán los primeros resultados de la investigación a nivel autonómico. Contará con tres mesas redondas en las que participarán representantes de la administración pública, así como, representantes del tejido social de Aragón, con el objetivo de contextualizar la implantación del Ingreso Mínimo Vital en la comunidad. También se contará con una mesa donde se podrá conocer la experiencia del proyecto en otros territorios de España. El proyecto Acceso Vital es una investigación comparativa y en Aragón las zonas de intervención han sido: una sección censal del barrio Oliver de Zaragoza, una sección censal del barrio Actur de Zaragoza y una sección censal del barrio Perpetuo Socorro de Huesca. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea (fondos Next Generation) a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y desarrollado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, así como por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN- ES). Programa de la jornada 9.30h Acogida y entrega de la documentación 10.00h Bienvenida e inauguración Daniel Gimeno , presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y miembro de la comisión permanente de EAPN-ES

, presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y miembro de la comisión permanente de EAPN-ES María Charte , directora general de Inclusión Social y Voluntariado del Gobierno de Aragón

, directora general de Inclusión Social y Voluntariado del Gobierno de Aragón Marian Orós, consejera del área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza 10.30h Mesa de agentes sociales en Aragón: barreras de acceso a la prestación Ingreso Mínimo Vital, estrategias de superación y recomendaciones de mejora Beatriz Alcubierre , jefa de sección de Proyectos y Programas en Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza

, jefa de sección de Proyectos y Programas en Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza Sonia Aguilar , trabajadora social de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda

, trabajadora social de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda Jaime Esparrach , secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca

, secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca Susana Royo, subdirectora en áreas de Inclusión Social y Salud de Cruz Roja Española en Zaragoza 12.00h Pausa para el café 12.30h Mesa de trayectoria del Proyecto Acceso Vital y resultados en Aragón Elisa González , técnica de comunicación del proyecto Acceso Vital

, técnica de comunicación del proyecto Acceso Vital Raquel García , coordinadora del proyecto Acceso Vital en Aragón

, coordinadora del proyecto Acceso Vital en Aragón Nerea Marrero, técnica del proyecto Acceso Vital en Aragón 14.00h Comida 15.30h Mesa de equipos de campo locales en España: experiencias del proyecto Acceso Vital y diversidad territorial Diego Parejo , moderador y técnico de investigación del proyecto Acceso Vital

, moderador y técnico de investigación del proyecto Acceso Vital Sandra Calderón , coordinadora del proyecto Acceso Vital en Castilla La Mancha: ámbito rural y dispersión geográfica

, coordinadora del proyecto Acceso Vital en Castilla La Mancha: ámbito rural y dispersión geográfica Natalia Cujó , coordinadora del proyecto Acceso Vital en Cataluña: concentraciones urbanas

, coordinadora del proyecto Acceso Vital en Cataluña: concentraciones urbanas Cristian Díaz, técnico del proyecto Acceso Vital en Canarias: ámbito insular 17.30h Conclusiones Raquel García , coordinadora del proyecto Acceso Vital en Aragón

, coordinadora del proyecto Acceso Vital en Aragón Nerea Marrero, técnica del proyecto Acceso Vital en Aragón 18.00h Cierre de la jornada Helder Ferreira, coordinador general del proyecto Acceso Vital Mejora real de oportunidades El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de los recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades. Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI 4 de octubre De 9.30 a 18.30 horas