Mayte Pérez: "Vemos una actitud del PP revanchista con la acción del anterior Gobierno"

Mayte Pérez (Teruel, 1972) es la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y secretaria general de los socialistas turolenses. Mano derecha de Javier Lambán en el anterior Gobierno de Aragón, ahora lleva la voz cantante de la oposición al Ejecutivo PP-Vox en el Parlamento aragonés.

Ha pasado de ser consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno cuatripartito a portavoz del PSOE en las Cortes y principal voz de la oposición. ¿Cómo lleva la transición?

Me suelo adaptar bien a los cambios y respeto mucho la voluntad de la ciudadanía. El 28 de mayo la gente habló y decidió que nos mandaban a la oposición. Rápidamente asumimos ese resultado y nos pusimos a trabajar. Es cierto que estuvimos, a nuestro juicio, demasiado tiempo como Gobierno en funciones. El líder del PP prefirió que pasaran las elecciones de julio y que no afectara la coalición que todos sabíamos que iban a acabar formando. Ahí pensó más en el partido que en el interés general. Pero desde el primer momento fuimos respetuosos._Se hizo un traspaso de poderes modélico, así lo exigió el presidente Lambán. Y ya pusimos en marcha la maquinaria del grupo parlamentario. No es la primera vez que estamos en la oposición, sabemos lo que hay que hacer, y desde la responsabilidad y lealtad, pero también con contundencia, estamos demostrando que ejercemos con honestidad el papel que nos ha otorgado la ciudadanía.

¿Cómo ve al Gobierno?

Nos hubiera gustado conceder los cien días de cortesía, pero hemos visto que anteponen intereses partidistas a los de Aragón. Pensábamos que querrían formar Gobierno pronto, pero las primeras decisiones para dilatar la formación de Gobierno, elegir a los cargos tardísimo, y la elección de perfiles como los dos directores generales que han defendido abiertamente el franquismo, no lo entendemos. No hemos podido estar callados ante eso. Han entrado como un elefante en una cacharrería y, en lugar de tener ganas de impulsar ese cambio que dicen, donde se vea su impronta política, lo que vemos es una especie de revancha, venganza y reproches al PSOE y al Gobierno anterior. Con una actitud agresiva. El presidente haciendo de hooligan en el Parlamento desprestigia el cargo que ostenta. Lo vemos mal, con falta de iniciativa, a rebufo de la oposición, y más preocupado del márketing que de resolver los problemas.

El nuevo Gobierno ha abrazado algunos de sus proyectos, como reformas fiscales o el Plan Extraordinario de Carreteras, pero critica otras medidas. ¿Cree que se podían haber llegado a más acuerdos cuando estaban en la oposición?

Vemos una actitud revisionista y revanchista con la acción del anterior Gobierno. BonÀrea no pueden negar que es una gestión del Gobierno anterior, pero no tuvo la misma decencia con el anuncio de Microsoft, que es también un proyecto concluido por el anterior Ejecutivo. Esta es la actitud habitual del PP cuando entra al Gobierno. Hay proyectos como el Plan de Carreteras donde hay una responsabilidad patrimonial. No son capaces de reconocer que se hizo bien porque hicieron mucho ruido y mucho daño diciendo que la economía iba mal y que estábamos mintiendo con las cuentas. Ahora se ve que no era así y han presentado el techo de gasto más alto de la historia. Eso es una herencia absoluta. Hicieron oposición y campaña con que la economía iba mal y somos la segunda comunidad con mejores datos de empleo de España. También hicieron daño con las renovables, anunciando una moratoria, y ahora eso ha desaparecido. Y claro que se ha hecho de forma ordenada. Pero lo utilizaron porque pensaban que les generaría votos, a pesar de que todo se había hecho bien. La presentación del techo de gasto es la mayor enmienda a todo su discurso en la oposición.

¿Vox marca la agenda?

Creo que Vox es una cobertura fácil para el PP. Distan muy poco los planteamientos políticos entre ambos. La pregunta es si el PP ha entrado en una especie de mimetismo por la coalición, o si el PP_había sido siempre así y Vox le ayuda a hacerlo sin problemas.

¿Cree que el Gobierno actual les niega la herencia recibida?

La herencia le está sirviendo para justificar su incompetencia en la gestión ordinaria que no sabe resolver, como en Educación y Sanidad, y al mismo tiempo, se aprovecha de ella. Esa misma herencia le va a permitir vivir de rentas al menos dos años, no solo por la atracción de empresas a Zaragoza, Huesca y_Teruel, sino en materia de infraestructuras educativas y sanitarias. A mí me preocupan ya las excusas por los retrasos en los hospitales de Teruel.

"Creo que quedó meridianamente claro en la rueda de prensa del presidente de la DPZ. La Romareda es un proyecto que afecta a Zaragoza ciudad y la provincia, y el secretario general dijo que sí a la Romareda y sí al Mundial, pero no a la participación de la DPZ, que nunca había sido invitada"

El viernes se presentó el convenio para la comisión que lanzará la nueva Romareda, sin la participación de la DPZ ni el PSOE. ¿Por qué adoptaron esta posición?

Esto parece el mundo al revés. No tenemos Romareda porque el PP lo ha bloqueado sistemáticamente, con un recurso para paralizar las obras de anteriores proyectos, y ahora, porque ha fracasado en un proyecto liderado de manera unilateral. Yo solo soy la portavoz del grupo parlamentario, pero creo que quedó meridianamente claro en la rueda de prensa del presidente de la DPZ. La Romareda es un proyecto que afecta a Zaragoza ciudad y la provincia, y el secretario general dijo que sí a la Romareda y sí al Mundial, pero no a la participación de la DPZ, que nunca había sido invitada.

Estando de acuerdo en que hay que cambiar de campo, ¿cree que les puede pesar a largo plazo no haberse sumado?

Niego la mayor. Se ha instalado una especie de pensamiento único que se le ha comprado al PP como si el PSOE no apoyara la Romareda. Y eso no es real. Lola Ranera ha estado siempre a favor. Un alcalde socialista iba a iniciar las obras y se paralizaron por un recurso del PP y siempre hemos estado a favor. Lo que no veo es que nadie culpabilice al PP por su fracaso en la Romareda.

Al final, habrá dinero público del Ayuntamiento de Zaragoza y de la DGA. ¿Qué le parece?

Se presentaron a las elecciones diciendo que la Romareda no iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Y a los pocos días dijeron de repente que eso no iba a ser así. Tendrían que explicarlo.

¿No cree que les vaya a perjudicar no estar en el proyecto?

Cuando se actúa en coherencia, con responsabilidad y lealtad, no lo creo. Lo que me extraña es la posición absolutamente acrítica al PP. Decidieron liderar el proyecto de La Romareda y han fracasado. Y no veo que se refleje en la sociedad: son víctimas y verdugos. Han hecho fracasar un proyecto en el que se juega con la emoción de la gente, y ahora van de víctimas cuando han sido ellos quienes crearon el problema. A mí me cuesta entenderlo.

¿Cree que se entiende la postura del PSOE?

Nos esforzamos en explicarla, que no es otra cosa que apoyar La Romareda y el_Mundial. Es sorprendente oír que la alcaldesa dice que el PSOE ha cambiado de opinión. Eso es mentira; basta con ver las actas. Lo que es increíble es que no conozcamos ni un solo papel. Es curioso que el consejero de Hacienda diga que hay un plurianual hasta 2027 y al día siguiente el presidente del Gobierno diga que no se sabe el dinero. Para tener un plurianual, hacen falta muchísimos informes y hay que conocer el proyecto y su importe._Alguien ha mentido ahí también.

¿Qué le ha faltado al PSOE? ¿Les ha sobrado que el proyecto naciera como promesa de la campaña electoral de Jorge Azcón en 2019?

Es evidente que sigue faltando información. Estamos hablando todos sobre castillos en el aire. El riesgo en política es que cuando quieres patrimonializar algo, si te sale mal, tienes que asumir responsabilidades. Pero Jorge Azcón ejemplariza muy bien la infantilización de la política: la búsqueda de culpables fuera, la no asunción de responsabilidades y el pataleo permanente. Enfrente hay un partido que intenta ser coherente y serio, y poner el foco de sus prioridades en lo que le interesa a la gente. Hemos intentando arrancar compromisos del_Gobierno en materia de agricultura, de educación... Comprometieron ayudas directas a la sequía y cuando llegaron al Gobierno, desaparecieron. Van a dejar a más de 6.000 explotaciones sin el anticipo de la PAC. Hemos hablado de las auxiliares de educación especial, del problema en_Tarazona con el protozoo...

¿No ven preocupado al Gobierno?

El interés del presidente por Aragón brilla por su ausencia y Azcón está más preocupado por hablar de política nacional, de Zaragoza y de La Romareda, con la intención de desgastar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero hay muchas más cosas que interesan a los aragoneses. Nuestra labor es dar voz a cada uno de los municipios.

Tras el Comité Federal del PSOE, ¿ve más cerca la investidura o la repetición electoral?

El acuerdo entre PSOE y Sumar es un buen acuerdo, que tiene un precedente magnífico en materia de empleo, de colchón social y para avanzar en derechos. Creo que es bueno que siga liderando este país un Gobierno progresista.

¿Está de acuerdo con que se pacte con Junts?

Todo se andará cuando Pedro Sánchez hable. Estamos en el acuerdo previo de PSOE y Sumar.

"No puedo opinar hasta que no conozca la concreción del proceso. En cualquier caso, como dijo Pedro Sánchez, se enmarcará en los límites constitucionales"

¿Cuál es su posición respecto de la amnistía?

No puedo opinar hasta que no conozca la concreción del proceso. En cualquier caso, como dijo Pedro Sánchez, se enmarcará en los límites constitucionales.

Pero necesitan el apoyo de Junts.

Cuando lleguemos a esos ríos cruzaremos esos puentes. De momento, al PP le interesa hablar de eso para ocultar su soledad: que solo puede estar con Vox. El señor Feijóo decía que le parecía bien hablar con Junts. Al señor Azcón, en ese ánimo que tiene de rivalizar con Alberto Núñez Feijóo, decía que no le parecía tan bien...

Le preguntaba por su postura respecto de la amnistía.

Yo no tengo postura. Mi responsabilidad es que el grupo parlamentario esté cohesionado, que lo está, y que la gente nos identifique como una alternativa real.

¿Mantienen los plazos del Congreso Regional del PSOE para elegir el relevo de Javier Lambán?

No tenemos fecha concreta, todo depende de si se hace Congreso Federal y, a raíz de este, los demás se celebrarán en cascada.

Tocaría en 2025.

Depende del Federal. Por ahora no está en la agenda. Tenemos un secretario general que está fuerte.

¿Usted se ve liderando el partido?

Ahora mismo estoy en mi responsabilidad como portavoz del grupo parlamentario socialista y como secretaria general del PSOE de Teruel. Con eso tengo muchísima faena.

Pero es uno de los nombres que suele sonar como relevo.

Este partido tiene primarias y todos los militantes tienen derecho a presentarse. Cuando llegue el momento, cada cual decidirá lo que tiene que hacer y, además, lo elegirán sus compañeros. El relevo no está abierto y no puedo plantearme algo que no está en cuestión. Mi cabeza y mi corazón están en mis actuales compromisos.

Ya son tradicionales las discrepancia con la federación del Alto Aragón. ¿El debate del relevo puede aumentar esas disensiones?

El PSOE es un partido vivo, no es uniforme, caben distintas posiciones. Hemos sido un partido de amplias mayorías donde cabe gente más extrema y menos extrema. El PSOE en Aragón está unido. El secretario general de Huesca es el portavoz adjunto en las Cortes, con Darío Villagrasa._En este partido no sobra nadie. Las visiones de los distintos ámbitos territoriales nos enriquecen y creo que es una cuestión más mediática que de fondo. Como portavoz, los compañeros de Huesca, de Teruel y de Zaragoza me lo están poniendo muy fácil y no hay tensión alguna.

La aragonesa Pilar Alegría sigue como portavoz del PSOE a nivel nacional. ¿La ve volviendo a Aragón a liderar el partido?

No soy capaz de adelantar lo que voy a hacer yo, como para saber lo que podrá hacer ella. Pilar Alegría toma sus propias decisiones y yo las respeto.