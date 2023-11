El próximo 20 de noviembre se cumplen los 100 días desde que PP-Vox llegaron al Gobierno. El presidente, Jorge Azcón, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha cumplido una de sus promesas en materia de salud, y es la reversión de los recortes en el transporte sanitario urgente, que anunciaron el pasado viernes en Híjar. 23 ambulancias pasarán de prestar servicio 12 horas a las 24. Promesa cumplida.

También se comprometió, aunque en este caso con el horizonte de finales de este año, a paliar la falta de médicos rurales con la contratación de hasta tres años y la llegada a acuerdos para facilitar vivienda y evitar negativas a los traslados a pueblos, o un nuevo plan de Atención Primaria que sirviera para evitar las demoras, que ahora el consejero ha convertido en una actualización del mapa sanitario que permita «adecuar los recursos según la población», explicó. Este mapa es de la década de los 80 y en este tiempo Aragón y su población ha variado, por lo que apuesta por «modificaciones puntuales» pero también analizar la problemática para insistió, «adecuar los recursos a las necesidades de la población».

Ana Castillo, directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, también admitió a este diario la necesidad de actualizar ese mapa sanitario, ya que se «ha quedado antiguo». Se creó en 1985 y los que en esos años eran adultos «ahora son ancianos, y quienes eran niños, ahora adultos, y hay que adaptarse a la nueva demografía aragonesa», aseguró, aunque también reconoció que a lo largo del tiempo se ha ido añadiendo alguna mejora «pero ha sido puntual». Tras esa actualización será necesario «diseñar un documento que permita una asistencia de calidad a todos y cada uno de los aragoneses, independientemente donde vivan», para que así exista una estabilidad con medidas a medio y largo plazo.

Esta actualización todavía no está hecha y por lo tanto no se han tomado decisiones, una idea que contrasta con unas declaraciones del responsable de los sectores de Alcañiz y Teruel, Pedro Eced, quien anunciaba esa reorganización de la Atención Primaria, lo que supondría un ajuste de las horas de la atención de los consultorios rurales, es decir esa adaptación de recursos y población. Sin embargo, desde el departamento de Sanidad, recalcaron que estas declaraciones «son solo un ejemplo» porque, insistieron, no hay ninguna decisión tomada.

El PSOE denuncia "recortes"

El PSOE en las Cuencas Mineras –unas críticas a las que se ha sumado Ganar-IU Teruel-- ya ha denunciado que esos recortes han comenzado ya en localidades como Castel de Cabra, ya que su alcalde aseguró que desde septiembre no hay cinco días de consulta sino dos, ya que el médico que tenía como base este consultorio no se ha repuesto. Y esta medida no afecta solo a esta localidad sino también a Torre de las Arcas, Cañizar del Olivar y Palomar de Arroyos, ya que comparten médico con Castel de Cabra. Estas consultas se mantienen pero los vecinos del último municipio tienen que ir hasta el centro de salud de Utrillas.

Para Ana Castillo, el problema de Utrillas es «crónico», pero además aseguró que en el último consejo de salud de este mismo año se afirmaba que los representantes del ayuntamiento y de la comarca «entendían el cierre de las consultas periféricas». Y añadió que desde el departamento, antes de «decidir medidas, preferimos tener la foto real de todo Aragón para mejorar la asistencia concreta y necesaria en cada caso».

Quien tampoco entiende y da el visto bueno a la medida son los sindicatos, que no tienen información ni conocimiento de ni esa reorganización. Lo afirman los tres sindicatos mayoritarios, CSIF, UGT y CCOO, cuya representante de este último, Delia Lizana, aseguró que la actual responsable de Atención Primaria, continuada y de cuidados, aún no se ha reunido con los sindicatos de la mesa sectorial

Elena Lahoz, de UGT, insistió en la importancia de tener en cuenta las necesidades actuales, como son la «falta de profesionales que hace que cada día sea más difícil dar una buena calidad asistencial» y unas buenas condiciones de trabajo. Para Lahoz, la redistribución de agendas «supone reducir días de consulta en los pueblos» y además, los criterios basados únicamente en el número de habitantes «provocan la merma en la asistencia sanitaria en el medio rural, y por tanto conlleva más despoblación. En definitiva, no puede suponer una merma en la calidad asistencial».

Para UGT, la asistencia en los consultorios locales «ya está reducida al máximo y seguir disminuyendo los días de consulta supondría la muerte total de muchas poblaciones». Es por eso que reclaman «adecuar los recursos a las necesidades asistenciales de la población y no al revés, reducir la asistencia en función de los recursos».

En cuanto a otras medidas señaladas para evitar demoras y la falta de profesionales y mejorar la asistencia, cree la representante de UGT que efectuar contratos de 3 años para los MIR está «permitida por la normativa en vigor» y debería extenderse a otras categorías. Los puestos de trabajo en la sanidad rural «no son atractivos por las precarias condiciones de trabajo y dispersión». Respecto a la jubilación a los 72 años, «no es competencia del Gobierno de Aragón» y apuestan por «fomentar la renovación de las plantillas».

Además, Lahoz aseguró que la apertura de los centros de salud urbanos hasta las 20.00 horas, un compromiso adquirido en el acuerdo firmado por UGT, CSIF y CCOO en marzo de este mismo año, por el Gobierno anterior, «no se está contemplando».

Insistió también Delia Lizana (CCOO) en que las propuestas «no cumplen con las expectativas» y solo suponen «recortes en la atención a las poblaciones más pequeñas». Y recalcó que los contratos de tres años y las jubilaciones a los 72 «ya existían de forma voluntaria» en este último caso, pero eso «no permite cubrir todas las localidades que carecen de médico de Atención Primaria».

Es por eso que solicitan revisar el plan de incentivos y las modalidades de contratación para «cubrir los centros de difícil cobertura, ya que solo así se podrá resolver el problema que viene existiendo». Las medidas que proponen son «más de lo mismo» y no evitan las deficiencias en Sanidad en la zona rural, afectada por la falta de médicos, que no es exenta a ningún territorio. Una demanda que Bancalero, no en los primeros cien días de Gobierno, pero sí antes de final de año, se ha propuesto mejorar.