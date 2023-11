José Manuel García, investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, ha logrado una financiación complementaria del Consejo Europeo de Investigación (ERC). La ayuda se denomina 'Prueba de concepto' (Proof of concept), está dotada con 150.000 euros y se destina a transformar una investigación teórica de un proyecto "en una realidad", según ha explicado el propio García esta mañana en la presentación del proyecto.

José Manuel García comezó en 2021 a trabajar en la búsqueda de nuevas estratégias para llegar a tumores en hígado, páncreas y pulmón, sin afectar a otras zonas. Uno de los objetivos fue descubir mecanismos que reducen la eficacia de los tratamientos inmunológicos, como la terapia con células CAR-T. Junto con su equipo, García desarrollaro el proyecto ICoMICS con dos pilares fundamentales, la fabricación de órganos en miniatura y recrear simulaciones en ordenador para ver cómo se comportan las células.

Ahora, esa investigación ha dado un paso más, el equipo busca la recreación del tumor y sus vasos sanguíneos in-vitro. El propósito principal es diseñar un cultivo celular que permita "comprobar si el tratamiento de inmunología es efectivo o no", ha explicado el investigador. Uno de los beneficios de esta nueva herramienta, todavía por desarrollar, es "evitar los nocivos efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer ya que, hasta ahora, solo se ven una vez se han probado en el paciente", amplía el investigador. De esta forma, ha destacado, "se abre así una nueva vía para dar respuesta a los pacientes con tumores y facilitar a los médicos la aplicación del tramientos que pueden ser más eficientes".

Asimismo, otra de las finalidades del proyecto es que esta investigación pueda servir para exploar las posibilidades de transferir ese conocimeinto a la sociedad, a la industria, que pueda tener un impacto y "no se quede en una investigación básica", ha asegurado García.

Con la financiación adicional que han logrado para desarrollar esta prueba de concepto se podrá estudiar la posibilidad de ir más allá, desde crear una spin-off a una patente, sacarlo al mercado. De ahí que se haya incluido un estudio de viabilidad económica y de mercado para conocer las tecnologías que existen y las posibilidades y necesidades que se detecten.

El equipo de investigación dispone de 18 meses para llevarlo adelante

El proyecto VASTO (Vascularised Tumour Organoids on a chip with human placenta vessels as a preclinical model for anticancer therapies) se va a desarrollar mediante una aproximación fuertemente multidisciplinar que involucrará a diferentes grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS).

Participan cuatro investigadores y sus equipos: José Manuel García Aznar, IP del proyecto ICoMICS e IP del proyecto actual, miembro del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de Unizar. Pedro Baptista, investigador ARAID del IIS y del CIBERehd, experto en ingeniería de tejidos. Estos dos grupos se encargarán del diseño, desarrollo y fabricación de la plataforma microfluídica; Julián Pardo, experto investigador en inmunoterapia de Unizar y miembro del IIS, se encargará del diseño y la fabricación de las células CAR-T para atacar los organoides tumorales. Y, finalmente, Raquel Ortega, profesora de la Facultad de Economía y Empresa y miembro del IEDIS, será la responsable del estudio del mercado de este producto, así como de su posible comercialización.

Otros miembros relevantes de los equipos son Alejandra González Loyola (I3A Unizar) experta en investigación en biología vascular y terapéutica del cáncer y Diego Sánchez quien, junto con Julián Pardo, son los directores científicos de la nueva Unidad de Terapias Celulares Avanzadas del IIS Aragón/Hospital Miguel Servet donde se producirán células CAR-T en condiciones GMP para ser probadas en ensayos clínicos.